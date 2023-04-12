Лица мировой космонавтики, вошедшие в историю — фото

Астронавт Брюс МакКендлс в открытом космосе в нескольких метрах от космическогого шаттла Челленджер. Астронавт не пристегнут к кабине аппарата. В свободном полете он передвигается с помощью портативного двигателя. На заднем фоне можно увидеть Землю.