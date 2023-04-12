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https://uz.sputniknews.ru/20230412/litsa-mirovoy-kosmonavtiki-foto-33751273.html
Лица мировой космонавтики, вошедшие в историю — фото
Лица мировой космонавтики, вошедшие в историю — фото
В честь Дня Космонавтики предлагаем вам вспомнить основателей космической отрасли и тех, кто оставил яркий след в истории покорения Космоса.
2023-04-12T22:00+0500
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фото
день космонавтики
космонавты
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фото день космонавтики известные личности основатели циолковский королев гагарин титов терешкова армстронг космические туристы выход в открытый космос высадка на луну челленджер мкс леонов
фото день космонавтики известные личности основатели циолковский королев гагарин титов терешкова армстронг космические туристы выход в открытый космос высадка на луну челленджер мкс леонов

Лица мировой космонавтики, вошедшие в историю — фото

22:00 12.04.2023
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НовостиTelegram
В честь Дня Космонавтики предлагаем вам вспомнить основателей космической отрасли и тех, кто оставил яркий след в истории покорения Космоса.
© Sputnik

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике в своей мастерской.

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике в своей мастерской. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике в своей мастерской.

© SputnikСергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос.
Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос, 1960 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос.
© Sputnik / Yuryi Abramochkin

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На nfrjv самолете Юрий Гагарин в 1955 году учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На nfrjv самолете Юрий Гагарин в 1955 году учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Yuryi Abramochkin

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На nfrjv самолете Юрий Гагарин в 1955 году учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.

© Sputnik / Snegirev IgorГерман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе.
Советский космонавт Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе, 1961 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Snegirev Igor
Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе.
© AP Photo / Russian Space Agency

Командир космического корабля Юрий Усачев приветствует американского миллионера Денниса Тито и российского космонавта Талгата Мусабаева, на борту МКС.

Командир космического корабля Юрий Усачев приветствует американского миллионера Денниса Тито и российского космонавта Талгата Мусабаева, на борту МКС. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Russian Space Agency

Командир космического корабля Юрий Усачев приветствует американского миллионера Денниса Тито и российского космонавта Талгата Мусабаева, на борту МКС.

© Sputnik / Перейти в фотобанкКадр из документального фильма "В скафандре над планетой", снятого в космосе. Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе.
Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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Кадр из документального фильма "В скафандре над планетой", снятого в космосе. Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе.
© Foto : Public domain/NASA

Члены "Экспедиции 1" — первого длительного пребывания на МКС — едят свежие апельсины на модуле "Звезда". Космонавты слева направо: командир корабля "Союз" Юрий Гидзенко, командир миссии Уильям Шепард, бортинженер Сергей Крикалев.

Члены &quot;Экспедиции 1&quot; — первого длительного пребывания на МКС — едят свежие апельсины на модуле &quot;Звезда&quot;. Космонавты слева направо: командир корабля &quot;Союз&quot; Юрий Гидзенко, командир миссии Уильям Шепард, бортинженер Сергей Крикалев. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/NASA

Члены "Экспедиции 1" — первого длительного пребывания на МКС — едят свежие апельсины на модуле "Звезда". Космонавты слева направо: командир корабля "Союз" Юрий Гидзенко, командир миссии Уильям Шепард, бортинженер Сергей Крикалев.

© Sputnik / Vladimir Akimov / Перейти в фотобанкПервая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова дает автограф.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова дает автограф - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Akimov
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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова дает автограф.
© Sputnik / Nikolay Makarov / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Полет в будущее". Центральная студия научно-популярных и учебных фильмов (Центрнаучфильм). Летчик-космонавт СССР, командир экипажа Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета.
Летчик-космонавт СССР Андриян Николаев в кабине корабля Союз-9 во время полета - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Nikolay Makarov
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Кадр из фильма "Полет в будущее". Центральная студия научно-популярных и учебных фильмов (Центрнаучфильм). Летчик-космонавт СССР, командир экипажа Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета.
© Foto : Public domain/NASA

Астронавт Брюс МакКендлс в открытом космосе в нескольких метрах от космическогого шаттла Челленджер. Астронавт не пристегнут к кабине аппарата. В свободном полете он передвигается с помощью портативного двигателя. На заднем фоне можно увидеть Землю.

Астронавт Брюс МакКендлс в открытом космосе в нескольких метрах от космическогого шаттла Челленджер. Астронавт не пристегнут к кабине аппарата. В свободном полете он передвигается с помощью портативного двигателя. На заднем фоне можно увидеть Землю. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/NASA

Астронавт Брюс МакКендлс в открытом космосе в нескольких метрах от космическогого шаттла Челленджер. Астронавт не пристегнут к кабине аппарата. В свободном полете он передвигается с помощью портативного двигателя. На заднем фоне можно увидеть Землю.

© Sputnik / Перейти в фотобанкДжон Янг (John Watts Young) — астронавт США, участник космических полетов на кораблях "Джемини-3", "Джемини-10", "Аполлон-10" и "Аполлон-16".
Астронавт США Джон Янг - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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Джон Янг (John Watts Young) — астронавт США, участник космических полетов на кораблях "Джемини-3", "Джемини-10", "Аполлон-10" и "Аполлон-16".
© AP Photo

Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Алдрин на Луне, 20 июля 1969 г.

Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Алдрин на Луне, 20 июля 1969 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Алдрин на Луне, 20 июля 1969 г.

© Sputnik / Russian Space Agency Roscosmos / RSC "Energia" / Перейти в фотобанк

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Russian Space Agency Roscosmos / RSC "Energia"
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Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.

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