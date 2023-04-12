Лица мировой космонавтики, вошедшие в историю — фото

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На nfrjv самолете Юрий Гагарин в 1955 году учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На nfrjv самолете Юрий Гагарин в 1955 году учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.
Члены "Экспедиции 1" — первого длительного пребывания на МКС — едят свежие апельсины на модуле "Звезда". Космонавты слева направо: командир корабля "Союз" Юрий Гидзенко, командир миссии Уильям Шепард, бортинженер Сергей Крикалев.
Члены "Экспедиции 1" — первого длительного пребывания на МКС — едят свежие апельсины на модуле "Звезда". Космонавты слева направо: командир корабля "Союз" Юрий Гидзенко, командир миссии Уильям Шепард, бортинженер Сергей Крикалев.
Кадр из фильма "Полет в будущее". Центральная студия научно-популярных и учебных фильмов (Центрнаучфильм).
Летчик-космонавт СССР, командир экипажа Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета.
Астронавт Брюс МакКендлс в открытом космосе в нескольких метрах от космическогого шаттла Челленджер. Астронавт не пристегнут к кабине аппарата. В свободном полете он передвигается с помощью портативного двигателя. На заднем фоне можно увидеть Землю.
Астронавт Брюс МакКендлс в открытом космосе в нескольких метрах от космическогого шаттла Челленджер. Астронавт не пристегнут к кабине аппарата. В свободном полете он передвигается с помощью портативного двигателя. На заднем фоне можно увидеть Землю.