https://uz.sputniknews.ru/20230412/publikatsiya-sekretov-pentagona--opravdanie-provala-kontrnastupleniya-vsu-33798566.html

Публикация "секретов" Пентагона — оправдание провала "контрнаступления" ВСУ

Публикация "секретов" Пентагона — оправдание провала "контрнаступления" ВСУ

Американская презентация "контрнаступления" ВСУ слишком затянулась. 12.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-12T09:11+0500

2023-04-12T09:11+0500

2023-04-12T09:54+0500

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Россия спокойно наблюдает за этим цирком, и готовит "моченые яблоки" для неловких "клоунов". Вашингтон тайно и явно сомневается в успехе украинских войск, поэтому масштабная утечка "сверхсекретных" оперативных банальностей от Пентагона и разведслужб США выглядит организованной акцией с целью напустить тумана, и под надуманным предлогом перенести (отменить) самоубийственное для киевского режима и очень опасное для стран НАТО "контрнаступление" со "взятием Крыма".Пентагон почти неделю в круглосуточном режиме оценивает ущерб после масштабной утечки в Интернет "строго засекреченных" документов по нацбезопасности США. Газета Washington Post сообщила, что иностранные официальные лица, в особенности союзники США "ошеломлены" утечкой конфиденциальной информации: "Перспектива вливания миллиардов долларов в военный тупик… может ослабить решимость сторонников Киева в Европе и США". После утечки Киев заявил о вынужденном изменении планов "контрнаступления". И все же, ничего нового мы не узнали.Более дюжины американских разведслужб всегда следили за своими противниками и союзниками – в равной степени, без исключений. Разумеется, украинский президент Владимир Зеленский находится "под колпаком", уже потому что круглосуточно охраняется спецназом НАТО. Другие вассалы США на всех континентах находятся под наблюдением не столь явно, и все же эта практика секретом ни для кого не является. Упомянутый в "X-файлах" Израиль точно не удивлен.Некое "разоблачение" египетских планов поставки в Россию 40 тысяч реактивных снарядов вызывает улыбку, ведь такое количество снарядов для РСЗО группировка войск РФ на украинском ТВД тратит примерно за двое суток. Напомню, Россия возглавляет список поставщиков вооружений в Египет – около 34% от всех объемов, вторую и третью позицию занимают Италия и Франция – по 19%.Публичные (оптимистичные) американские оценки способности ВСУ противостоять Российской армии настолько противоречат фактам и здравому смыслу, что "рассекреченные" сомнения США в успехе ожидаемого "контрнаступления" украинских войск – ожидаемое возвращение в реальность. "Недостатки формирования и обеспечения" ВСУ, неустранимый в ближайшие годы дефицит западных средств ПВО, боеприпасов и бронетехники, значительная вовлеченность Пентагона в боевые действия на Украине (разведывательная информация о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской группировки войск) – ни для кого не тайна.Туман войныЯркое информационное шоу с "X-файлами" организовано слишком по-американски, и напоминает увлекательную февральскую охоту самолетов ВВС США за кораблями инопланетян над озером Гурон. В отличие от украинцев, инопланетяне пока не пострадали. В обоих случаях внимание международной общественности гарантировано, а истинные цели неочевидны.Полагаю, цель апрельского информационного шторма США – создание "тумана войны", за которым происходит перегруппировка сил или смена стратегии. Возможно, сливом псевдосекретов Пентагона, АНБ и ЦРУ американцы пытаются "отменить" неподготовленное, самоубийственное для ВСУ и опасное для НАТО контрнаступление."Рассекреченные" документы содержат данные о формировании Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО 12 украинских бригад, девять из которых готовят (обучают резервистов и снабжают оружием) непосредственно американцы. Все 12 бригад (около 60 тысяч бойцов, 250 танков и 350 БМП и БТР) перебросят на украинский ТВД 30 апреля, и этого подкрепления недостаточно для успеха "контрнаступления". Украинские войска количественно и качественно не подготовлены к прорыву на любом из оперативных направлений. Давно не располагают системными ВВС и ПВО. В чем секрет?Глава Пентагона Ллойд Остин еще в феврале рассказал в интервью CNN о подготовке Соединенными Штатами нескольких моторизованных бригад ВСУ, способных "прорвать российскую оборону и маневрировать". В апреле акцент изменился. Возможно, Вашингтон "подогревает" мировую общественность перед сливом украинского проекта: "Смотрите, мы сделали все, что могли, и умываем руки". С посевами западной демократии в Афганистане было то же самое. Главному лицедею "незалежной" пора впадать в отчаяние – американцы не готовы умереть за Украину.Впрочем, киевскому режиму на Западе дали последний шанс. В случае провала декларированного "контрнаступления" ВСУ военная помощь "стран-доноров" резко сократится, а вся Западная Украина может перейти Польше – об этом договаривались в ходе недавней встречи президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Обстановка такова, что Вашингтон уже требует оплаты ссуд и военной техники, а долги киевского режима перевалили за 150 млрд долларов. Польша со своей стороны намерена аккумулировать все деньги, собранные разными странами на восстановление Украины. Издание Niezależny Dziennik Polityczny уточнило: "Заранее зная, что объявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет усиливаться, Зеленский принял единственно правильное решение – вернуться к теме… Западной Украины". Подчеркну: речь о продаже Родины, а не об отсутствии границ между Украиной и Польшей.Самый интересный вопрос: как смогли просочиться в Сеть десятки "совершенно секретных" военных и разведывательных документов США, доступ к которым имеют только люди с самым высоким уровнем допуска в правительстве? Белый дом пытается "определить источник самого значительного нарушения разведывательных данных США за десятилетие". Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби вчера заявил: "Мы не знаем, кто за этим стоит. Мы не знаем, каков мотив. И… мы не знаем, что еще может быть там".Вашингтону необходимо предложить что-то более убедительное и весомое, нежели нашествие инопланетян над Гуроном.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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колумнисты, сша, пентагон, украина