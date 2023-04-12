https://uz.sputniknews.ru/20230412/sergey-lavrov-pribyl-v-samarkand-33850809.html

Сергей Лавров прибыл в Самарканд

Сергей Лавров прибыл в Самарканд

Министр иностранных дел России в четверг примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана. 12.04.2023, Sputnik Узбекистан

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самарканд

сергей лавров

смид снг

узбекистан

встреча министров иностранных дел по афганистану

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САМАРКАНД, 12 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Самарканд, сообщает корреспондент Sputnik.В Самарканде 13 апрелясостоится четвертая министерская конференция стран-соседей Афганистана. Российскую делегацию возглавил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.Формат конференций стран-соседей Афганистана был создан в сентябре 2021 года с участием Пакистана, Ирана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Российская Федерация присоединилась к нему со второй встречи в октябре 2021 года в Тегеране. В пятницу, 14 апреля Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). На заседании также будут присутствовать делегации Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ. В этот же день в Самарканде состоится шестая встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и России.

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самарканд, сергей лавров, смид снг, узбекистан, встреча министров иностранных дел по афганистану