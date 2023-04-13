https://uz.sputniknews.ru/20230413/gensek-sng-sergey-lebedev-vstretilsya-bahtierom-saidovym-33858017.html

Генсек СНГ Сергей Лебедев встретился с Бахтиёром Саидовым — видео

Генсек СНГ Сергей Лебедев встретился с Бахтиёром Саидовым — видео

Скоро начнется заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. 13.04.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

узбекистан

сергей лебедев

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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В преддверии заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана Генсек СНГ Сергей Лебедев встретился с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщает корреспондент Sputnik. Напомним, это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой.

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