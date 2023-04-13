https://uz.sputniknews.ru/20230413/glavy-mid-rossii-kitaya-provodyat-dvustoronnyuyu-vstrechu-33872051.html

Главы МИД России и Китая проводят двустороннюю встречу

Главы МИД России и Китая проводят двустороннюю встречу

Сергей Лавров и Цинь Ган встретились в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде.

2023-04-13T12:36+0500

2023-04-13T12:36+0500

2023-04-13T13:50+0500

узбекистан

самарканд

сергей лавров

заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана

китай

мид россии

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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде министры иностранных дел России и Китая проводят двустороннюю встречу.Напомним, что данная конференция — это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.

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