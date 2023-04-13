https://uz.sputniknews.ru/20230413/glavy-mid-rossii-kitaya-provodyat-dvustoronnyuyu-vstrechu-33872051.html
Главы МИД России и Китая проводят двустороннюю встречу
Главы МИД России и Китая проводят двустороннюю встречу
Сергей Лавров и Цинь Ган встретились в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде.
2023-04-13T12:36+0500
2023-04-13T12:36+0500
2023-04-13T13:50+0500
узбекистан
самарканд
сергей лавров
заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
китай
мид россии
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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде министры иностранных дел России и Китая проводят двустороннюю встречу.Напомним, что данная конференция — это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
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узбекистан самарканд мид россия китай двусторонняя встреча министерская конференция афганистан сергей лавров цинь ган
узбекистан самарканд мид россия китай двусторонняя встреча министерская конференция афганистан сергей лавров цинь ган
Главы МИД России и Китая проводят двустороннюю встречу
12:36 13.04.2023 (обновлено: 13:50 13.04.2023)
Сергей Лавров и Цинь Ган встретились в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде.
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде министры иностранных дел России и Китая проводят двустороннюю встречу.
Напомним, что данная конференция — это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.