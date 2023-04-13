https://uz.sputniknews.ru/20230413/jarko-i-suxo-prognoz-pogody-na-chetverg--33848524.html

Жарко и сухо: прогноз погоды на четверг

Жарко и сухо: прогноз погоды на четверг

Синоптики рассказали о погоде на сегодня.

2023-04-13T07:33+0500

2023-04-13T07:33+0500

2023-04-13T08:53+0500

узбекистан

общество

прогноз погоды

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В четверг Узбекистан накроет сухой и жаркий воздух из Ирана, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 30-32° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 32-37° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 28-33° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

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