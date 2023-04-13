https://uz.sputniknews.ru/20230413/jarko-i-suxo-prognoz-pogody-na-chetverg--33848524.html
Жарко и сухо: прогноз погоды на четверг
Жарко и сухо: прогноз погоды на четверг
Синоптики рассказали о погоде на сегодня.
2023-04-13T07:33+0500
2023-04-13T07:33+0500
2023-04-13T08:53+0500
узбекистан
общество
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В четверг Узбекистан накроет сухой и жаркий воздух из Ирана, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 30-32° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 32-37° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 28-33° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
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прогноз погоды на четверг 13 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
прогноз погоды на четверг 13 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
Жарко и сухо: прогноз погоды на четверг
07:33 13.04.2023 (обновлено: 08:53 13.04.2023)
Синоптики рассказали, какая будет сегодня в Узбекистане погода. Подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
В четверг Узбекистан накроет сухой и жаркий воздух из Ирана, передает Узгидромет
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 30-32° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 32-37° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 28-33° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.