Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230413/jarko-i-suxo-prognoz-pogody-na-chetverg--33848524.html
Жарко и сухо: прогноз погоды на четверг
Жарко и сухо: прогноз погоды на четверг
Синоптики рассказали о погоде на сегодня.
2023-04-13T07:33+0500
2023-04-13T08:53+0500
узбекистан
общество
прогноз погоды
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/16/26424727_0:530:2671:2032_1920x0_80_0_0_940a8a954c53156aadd1f8987e3c0edf.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В четверг Узбекистан накроет сухой и жаркий воздух из Ирана, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 30-32° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 32-37° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 28-33° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/16/26424727_0:44:2671:2047_1920x0_80_0_0_b910ffa167a4834a898b1e812aad87b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды на четверг 13 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
прогноз погоды на четверг 13 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня

Жарко и сухо: прогноз погоды на четверг

07:33 13.04.2023 (обновлено: 08:53 13.04.2023)
© unsplash.com/Kseniia ZaitsevaЗаход солнца. жаркая погода
Заход солнца. жаркая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
© unsplash.com/Kseniia Zaitseva
Подписаться на
НовостиTelegram
Синоптики рассказали, какая будет сегодня в Узбекистане погода. Подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В четверг Узбекистан накроет сухой и жаркий воздух из Ирана, передает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 30-32° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 32-37° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 28-33° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 25-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 32-37° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с., возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0