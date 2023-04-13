Кто из глав МИД приехал в Самарканд — фото, видео
11:52 13.04.2023 (обновлено: 14:24 13.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Цинь Ган Хина и министр иностранных дел Пакистана Раббани Кхар (слева направо) во время встречи в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 13 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.
© Пресс-служба МИД РФ/
В Самарканде проходит заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканд приехали делегации восьми стран во главе с министрами иностранных дел для участия в заседании государств-соседей Афганистана, передает корреспондент Sputnik.
В совещании примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой.
На данный момент в Самарканд приехали главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, России — Сергей Лавров, Беларуси — Сергей Алейник, Кыргызстана — Жээнбек Кулубаев, Ирана — Хосейн Амир Абдоллахиан, Китая — Цинь Ган, Пакистана — Хина Раббани Кхар.
© Sputnik/Зафар ХалиловЧетырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
Четырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар ХалиловЧетырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
Четырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар ХалиловЧетырёхсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
Четырёхсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
© Sputnik/Зафар Халилов