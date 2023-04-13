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https://uz.sputniknews.ru/20230413/kto-iz-glav-mid-priexal-v-samarkand--foto-video--33864284.html
Кто из глав МИД приехал в Самарканд — фото, видео
Кто из глав МИД приехал в Самарканд — фото, видео
В Самарканде проходит заседание глав МИД стран-соседей Афганистана.
2023-04-13T11:52+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканд приехали делегации восьми стран во главе с министрами иностранных дел для участия в заседании государств-соседей Афганистана, передает корреспондент Sputnik.В совещании примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой.На данный момент в Самарканд приехали главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, России — Сергей Лавров, Беларуси — Сергей Алейник, Кыргызстана — Жээнбек Кулубаев, Ирана — Хосейн Амир Абдоллахиан, Китая — Цинь Ган, Пакистана — Хина Раббани Кхар.
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Кто из глав МИД приехал в Самарканд — фото, видео

11:52 13.04.2023 (обновлено: 14:24 13.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Цинь Ган Хина и министр иностранных дел Пакистана Раббани Кхар (слева направо) во время встречи в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 13 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Цинь Ган Хина и министр иностранных дел Пакистана Раббани Кхар (слева направо) во время встречи в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 13 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
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В Самарканде проходит заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканд приехали делегации восьми стран во главе с министрами иностранных дел для участия в заседании государств-соседей Афганистана, передает корреспондент Sputnik.
В совещании примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой.
На данный момент в Самарканд приехали главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, России — Сергей Лавров, Беларуси — Сергей Алейник, Кыргызстана — Жээнбек Кулубаев, Ирана — Хосейн Амир Абдоллахиан, Китая — Цинь Ган, Пакистана — Хина Раббани Кхар.
© Sputnik/Зафар ХалиловЧетырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
Четырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Четырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар ХалиловЧетырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
Четырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Четырехсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар ХалиловЧетырёхсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
Четырёхсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Четырёхсторонняя встреча Россия — Китай — Пакистан — Иран в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
© Sputnik/Зафар Халилов
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