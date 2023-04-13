https://uz.sputniknews.ru/20230413/kto-iz-glav-mid-priexal-v-samarkand--foto-video--33864284.html

Кто из глав МИД приехал в Самарканд — фото, видео

Кто из глав МИД приехал в Самарканд — фото, видео

В Самарканде проходит заседание глав МИД стран-соседей Афганистана.

2023-04-13T11:52+0500

2023-04-13T11:52+0500

2023-04-13T14:24+0500

узбекистан

самарканд

мид

россия

иран

пакистан

китай

таджикистан

туркменистан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33879783_0:355:2948:2013_1920x0_80_0_0_3c7163011d62156b2906686f960f8f3c.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканд приехали делегации восьми стран во главе с министрами иностранных дел для участия в заседании государств-соседей Афганистана, передает корреспондент Sputnik.В совещании примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой.На данный момент в Самарканд приехали главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, России — Сергей Лавров, Беларуси — Сергей Алейник, Кыргызстана — Жээнбек Кулубаев, Ирана — Хосейн Амир Абдоллахиан, Китая — Цинь Ган, Пакистана — Хина Раббани Кхар.

узбекистан

самарканд

россия

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фото кто из глав мид приехал в самарканд заседание глав мид стран соседей афганистана лавров хосейн амир абдоллахиан хина раббани кхар цинь ган сироджидин аслов рашид мередов амир хан муттаки политика центральная азия афганистан новости нвоость смид