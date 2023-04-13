https://uz.sputniknews.ru/20230413/lavrov-na-konferentsii-stran-sosedey-afganistana---pryamaya-translyatsiya--33900064.html
Лавров на конференции стран-соседей Афганистана — трансляция завершена
Лавров на конференции стран-соседей Афганистана — трансляция завершена
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана. 13.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-13T18:04+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана. Также в совещании участвуют главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Напомним, первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
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прямая трансляция, узбекистан, самарканд, сергей лавров, видео
прямая трансляция, узбекистан, самарканд, сергей лавров, видео
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана.
Также в совещании участвуют главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Напомним, первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.