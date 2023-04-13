https://uz.sputniknews.ru/20230413/mid-rossii-kitaya-vstrecha-samarkand-sergey-lavrov-cin-gan-33882704.html
О чем говорили на встрече главы МИД России и Китая
О чем говорили на встрече главы МИД России и Китая
Сергей Лавров и Цинь Ган отметили устойчивость двусторонних отношений и своевременность нынешней встречи
2023-04-13T14:14+0500
2023-04-13T14:14+0500
2023-04-13T14:27+0500
узбекистан
самарканд
мид рф
сергей лавров
китай
цинь ган
заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом в Самарканде, сообщает РИА Новости.Также дипломат добавил, что исторические решения, которые были приняты в ходе данного визита,” требуют от нас интенсификации усилий на всех направлениях нашего взаимодействия, как в том, что касается углубления двустороннего сотрудничества, так и в отношении региональных и международных проблем".По словам главы МИД РФ, нынешняя встреча весьма своевременна. "Я очень рад этой новой возможности пообщаться", — заявил Лавров.В свою очередь, глава МИД Китая Цинь Ган отметил, что "современная международная ситуация меняется буквально на глазах, что диктует необходимость сохранения стратегических контактов между Россией и Китаем".Напомним, что ранее министры иностранных дел России, Ирана, Китая и Пакистана провели четырехстороннюю встречу в рамках министерской конференции стран-соседей Афганистана.
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узбекистан самарканд мид рф сергей лавров россия китай цинь ган заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
узбекистан самарканд мид рф сергей лавров россия китай цинь ган заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
О чем говорили на встрече главы МИД России и Китая
14:14 13.04.2023 (обновлено: 14:27 13.04.2023)
Лавров назвал отношения РФ и КНР устойчивыми, Цинь Ган выразил готовность продвигать их высокую динамику.
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik.
Отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом в Самарканде, сообщает
РИА Новости.
“Наши связи демонстрируют устойчивость. В современной обстановке частота встреч абсолютно оправдана, нам важно сверять часы. И лишним подтверждением перспективности нашего стратегического взаимодействия, всеобъемлющего партнерства являются результаты визита председателя Китайской Народной Республики (Си Цзиньпина) в Российскую Федерацию, который состоялся меньше месяца назад", — сказал Лавров.
Также дипломат добавил, что исторические решения, которые были приняты в ходе данного визита,” требуют от нас интенсификации усилий на всех направлениях нашего взаимодействия, как в том, что касается углубления двустороннего сотрудничества, так и в отношении региональных и международных проблем".
По словам главы МИД РФ, нынешняя встреча весьма своевременна. "Я очень рад этой новой возможности пообщаться", — заявил Лавров.
В свою очередь, глава МИД Китая Цинь Ган отметил, что "современная международная ситуация меняется буквально на глазах, что диктует необходимость сохранения стратегических контактов между Россией и Китаем".
"Китайская сторона готова вместе с российскими партнерами во исполнение важных договоренностей на высшем уровне продвигать высокую динамику (китайско-российских) двусторонних отношений", — заверил дипломат.
Напомним, что ранее министры иностранных дел России, Ирана, Китая и Пакистана провели четырехстороннюю встречу в рамках министерской конференции стран-соседей Афганистана.