https://uz.sputniknews.ru/20230413/mid-rossii-kitaya-vstrecha-samarkand-sergey-lavrov-cin-gan-33882704.html

О чем говорили на встрече главы МИД России и Китая

О чем говорили на встрече главы МИД России и Китая

Сергей Лавров и Цинь Ган отметили устойчивость двусторонних отношений и своевременность нынешней встречи

2023-04-13T14:14+0500

2023-04-13T14:14+0500

2023-04-13T14:27+0500

узбекистан

самарканд

мид рф

сергей лавров

китай

цинь ган

заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана

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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом в Самарканде, сообщает РИА Новости.Также дипломат добавил, что исторические решения, которые были приняты в ходе данного визита,” требуют от нас интенсификации усилий на всех направлениях нашего взаимодействия, как в том, что касается углубления двустороннего сотрудничества, так и в отношении региональных и международных проблем".По словам главы МИД РФ, нынешняя встреча весьма своевременна. "Я очень рад этой новой возможности пообщаться", — заявил Лавров.В свою очередь, глава МИД Китая Цинь Ган отметил, что "современная международная ситуация меняется буквально на глазах, что диктует необходимость сохранения стратегических контактов между Россией и Китаем".Напомним, что ранее министры иностранных дел России, Ирана, Китая и Пакистана провели четырехстороннюю встречу в рамках министерской конференции стран-соседей Афганистана.

узбекистан

самарканд

китай

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