https://uz.sputniknews.ru/20230413/saidov-takoy-format-po-afganskoy-tematike--naibolee-praktichnyy-i-vostrebovannyy-33892433.html
Бахтиёр Саидов: Что может заложить основу мирного будущего Афганистана
Бахтиёр Саидов: Что может заложить основу мирного будущего Афганистана
Об этом говорил глава МИД Узбекистана на заседании министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. 13.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-13T16:38+0500
2023-04-13T16:38+0500
2023-04-13T17:20+0500
узбекистан
самарканд
заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
мид рф
мид узбекистана
самарканд — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33895875_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_5893a0f08d79050b42e0bdbb75927720.png
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В Самарканде проходит заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik. В своем выступлении глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов подчеркнул, что афганскому народу необходима не только гуманитарная помощь.По его словам, для этого важна выработка скоординированных шагов всех стран мира в этом направлении.Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Страны-участницы сверят позиции по афганскому вопросу.Особое внимание уделят проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.В повестке дня также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Напомним, это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33895875_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_e7c035dd3f0a3c95fb5ce11571ccdb45.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, самарканд, заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана, мид рф, мид узбекистана
узбекистан, самарканд, заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана, мид рф, мид узбекистана
Бахтиёр Саидов: Что может заложить основу мирного будущего Афганистана
16:38 13.04.2023 (обновлено: 17:20 13.04.2023)
Об этом говорил глава МИД Узбекистана на заседании министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В Самарканде проходит заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik.
В своем выступлении глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов подчеркнул, что афганскому народу необходима не только гуманитарная помощь.
"...важно продвигать в стране экономические инфраструктурные проекты, которые могут заложить основу всего мирного будущего Афганистана", — отметил дипломат.
По его словам, для этого важна выработка скоординированных шагов всех стран мира в этом направлении.
"Мы, ближайшие соседи Афганистана, как никто другой заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации в этой стране. На наши плечи сегодня легло основное бремя ответственности за возрождение афганской экономики, оказания афганского народу гуманитарной помощи. Страны соседи Афганистана должны делать все от них зависящее для того, чтобы на этой земле всегда были мир, спокойствие и благополучие", — подчеркнул Саидов.
Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
Страны-участницы сверят позиции по афганскому вопросу.
Особое внимание уделят проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
В повестке дня также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Напомним, это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.