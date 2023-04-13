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Бахтиёр Саидов: Что может заложить основу мирного будущего Афганистана

Бахтиёр Саидов: Что может заложить основу мирного будущего Афганистана

Об этом говорил глава МИД Узбекистана на заседании министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. 13.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-13T16:38+0500

2023-04-13T16:38+0500

2023-04-13T17:20+0500

узбекистан

самарканд

заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана

мид рф

мид узбекистана

самарканд — 2023

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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В Самарканде проходит заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik. В своем выступлении глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов подчеркнул, что афганскому народу необходима не только гуманитарная помощь.По его словам, для этого важна выработка скоординированных шагов всех стран мира в этом направлении.Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Страны-участницы сверят позиции по афганскому вопросу.Особое внимание уделят проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.В повестке дня также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Напомним, это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.

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узбекистан, самарканд, заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана, мид рф, мид узбекистана