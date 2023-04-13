https://uz.sputniknews.ru/20230413/segodnya-samarkande-proydet-ministerskaya-konferenciya-stran-sosedey-afganistana-33853666.html
Сегодня в Самарканде пройдет министерская конференция стран-соседей Афганистана
Сегодня в Самарканде пройдет министерская конференция стран-соседей Афганистана
Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров
2023-04-13T08:58+0500
2023-04-13T08:58+0500
2023-04-13T09:22+0500
узбекистан
афганистан
афганистан
самарканд
самарканд
сергей лавров
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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде пройдет министерская конференция стран-соседей Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik.Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 12 апреля он прибыл в Узбекистан.В мероприятии также примут участие Узбекистан, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан и Туркмения.В ходе заседания страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание уделят проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой приняли совместное заявление сторон и "Туньсийскую инициативу" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
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узбекистан самарканд россия министерская конференция стран-соседей афганистана узбекистан иран китай пакистан таджикистан туркмения
узбекистан самарканд россия министерская конференция стран-соседей афганистана узбекистан иран китай пакистан таджикистан туркмения
Сегодня в Самарканде пройдет министерская конференция стран-соседей Афганистана
08:58 13.04.2023 (обновлено: 09:22 13.04.2023)
Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 12 апреля глава внешнеполитического ведомства России прибыл в Узбекистан.
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде пройдет министерская конференция стран-соседей Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik.
Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 12 апреля он прибыл в Узбекистан.
В мероприятии также примут участие Узбекистан, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан и Туркмения.
В ходе заседания страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание уделят проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой приняли совместное заявление сторон и "Туньсийскую инициативу" по поддержке экономического восстановления Афганистана.