https://uz.sputniknews.ru/20230413/segodnya-samarkande-proydet-ministerskaya-konferenciya-stran-sosedey-afganistana-33853666.html

Сегодня в Самарканде пройдет министерская конференция стран-соседей Афганистана

Сегодня в Самарканде пройдет министерская конференция стран-соседей Афганистана

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров

2023-04-13T08:58+0500

2023-04-13T08:58+0500

2023-04-13T09:22+0500

узбекистан

афганистан

афганистан

самарканд

самарканд

сергей лавров

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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде пройдет министерская конференция стран-соседей Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik.Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 12 апреля он прибыл в Узбекистан.В мероприятии также примут участие Узбекистан, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан и Туркмения.В ходе заседания страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание уделят проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой приняли совместное заявление сторон и "Туньсийскую инициативу" по поддержке экономического восстановления Афганистана.

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