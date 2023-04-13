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https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-regiony-naselenie-chislennost-aprel-33894325.html
Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный
Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный
По числу постоянного населения лидирует Самаркандская область, меньше всего жителей — в Сырдарьинской области
2023-04-13T17:10+0500
2023-04-13T17:10+0500
узбекистан
население
статистика
государственный комитет по статистике
общество
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Информацию о численности постоянного населения в столице Узбекистана, регионах и Республике Каракалпакстан опубликовал Telegram-канал Агентства по статистике.Лидирующие позиции занимают:Меньше всего жителей в Сырдарьинской области —900,9.Напомним, в начале апреля 2023 года численность постоянного населения Узбекистана составила почти 36,2 млн человек.Читайте также: Жители столицы стали реже вступать в брак
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узбекистан регионы население статистика государственный комитет по статистике общество
узбекистан регионы население статистика государственный комитет по статистике общество

Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный

17:10 13.04.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров / Люди гуляют в парке Ташкента
Люди гуляют в парке Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров /
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По числу постоянного населения на первом месте — Самаркандская область, меньше всего жителей — в Сырдарьинской.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Информацию о численности постоянного населения в столице Узбекистана, регионах и Республике Каракалпакстан опубликовал Telegram-канал Агентства по статистике.
Лидирующие позиции занимают:
Самаркандская область — более 4,1 млн человек;
Ферганская область — более 3,9 млн человек;
Кашкадарьинская область — более 3,4 млн человек.
Меньше всего жителей в Сырдарьинской области —900,9.
Напомним, в начале апреля 2023 года численность постоянного населения Узбекистана составила почти 36,2 млн человек.
Читайте также: Жители столицы стали реже вступать в брак
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