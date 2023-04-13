https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-regiony-naselenie-chislennost-aprel-33894325.html

Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный

Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный

По числу постоянного населения лидирует Самаркандская область, меньше всего жителей — в Сырдарьинской области

2023-04-13T17:10+0500

2023-04-13T17:10+0500

2023-04-13T17:10+0500

узбекистан

население

статистика

государственный комитет по статистике

общество

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Информацию о численности постоянного населения в столице Узбекистана, регионах и Республике Каракалпакстан опубликовал Telegram-канал Агентства по статистике.Лидирующие позиции занимают:Меньше всего жителей в Сырдарьинской области —900,9.Напомним, в начале апреля 2023 года численность постоянного населения Узбекистана составила почти 36,2 млн человек.Читайте также: Жители столицы стали реже вступать в брак

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