https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-regiony-naselenie-chislennost-aprel-33894325.html
Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный
Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный
По числу постоянного населения лидирует Самаркандская область, меньше всего жителей — в Сырдарьинской области
2023-04-13T17:10+0500
2023-04-13T17:10+0500
2023-04-13T17:10+0500
узбекистан
население
статистика
государственный комитет по статистике
общество
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Информацию о численности постоянного населения в столице Узбекистана, регионах и Республике Каракалпакстан опубликовал Telegram-канал Агентства по статистике.Лидирующие позиции занимают:Меньше всего жителей в Сырдарьинской области —900,9.Напомним, в начале апреля 2023 года численность постоянного населения Узбекистана составила почти 36,2 млн человек.Читайте также: Жители столицы стали реже вступать в брак
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узбекистан регионы население статистика государственный комитет по статистике общество
узбекистан регионы население статистика государственный комитет по статистике общество
Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный
По числу постоянного населения на первом месте — Самаркандская область, меньше всего жителей — в Сырдарьинской.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik
. Информацию о численности постоянного населения в столице Узбекистана, регионах и Республике Каракалпакстан опубликовал
Telegram-канал Агентства по статистике.
Лидирующие позиции занимают:
Самаркандская область — более 4,1 млн человек;
Ферганская область — более 3,9 млн человек;
Кашкадарьинская область — более 3,4 млн человек.
Меньше всего жителей в Сырдарьинской области —900,9.
Напомним, в начале апреля 2023 года численность постоянного населения Узбекистана составила почти 36,2 млн человек.