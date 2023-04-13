https://uz.sputniknews.ru/20230413/v-samarkande-proxodit-chetyrexstoronnyaya-vstrecha-po-afganistanu-33862959.html
В Самарканде проходит четырехсторонняя встреча по Афганистану
В Самарканде проходит четырехсторонняя встреча по Афганистану
В заседании участвуют министры иностранных дел России, Ирана, Китая и Пакистана.
2023-04-13T10:58+0500
2023-04-13T10:58+0500
2023-04-13T13:33+0500
самарканд — 2023
заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
узбекистан
самарканд
мид рф
сергей лавров
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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В Самарканде началась четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Ирана, Китая и Пакистана по Афганистану, сообщает корреспондент Sputnik. Встреча региональной "четверки" проходит в рамках заседания глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана, которое пройдет в Самарканде в четверг. Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
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узбекистан самарканд четырехсторонняя встреча по афганистану мид лавров россия иран китай пакистан
узбекистан самарканд четырехсторонняя встреча по афганистану мид лавров россия иран китай пакистан
В Самарканде проходит четырехсторонняя встреча по Афганистану
10:58 13.04.2023 (обновлено: 13:33 13.04.2023)
В заседании участвуют министры иностранных дел России, Ирана, Китая и Пакистана.
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. В Самарканде началась четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Ирана, Китая и Пакистана по Афганистану, сообщает корреспондент Sputnik.
Встреча региональной "четверки" проходит в рамках заседания глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана, которое пройдет в Самарканде в четверг.
Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.