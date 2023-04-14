Лучшие из лучших: топ-10 вратарей в истории футбола

Джанлуиджи Буффон (известный как Джиджи), итальянский футболист, вратарь и капитан футбольного клуба "Парма", бывший чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2012 года в составе национальной сборной Италии.
Джанлуиджи Буффон (известный как Джиджи), итальянский футболист, вратарь и капитан футбольного клуба "Парма", бывший чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2012 года в составе национальной сборной Италии.
Итальянский вратарь Дино Дзофф отбивает мяч Пеле 23 мая 1976 года. В этот день Италия выиграла со счетом 4:0.
Итальянский вратарь Дино Дзофф отбивает мяч Пеле 23 мая 1976 года. В этот день Италия выиграла со счетом 4:0.
Испанский футболист Икер Касильяс. Один из игроков, которые быстро выиграли Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.
Испанский футболист Икер Касильяс. Один из игроков, которые быстро выиграли Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.
Реакция вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на пропущенный соперником второй гол во время международного товарищеского матча между Германией и Австрией в Клагенфурте в 2018 году.
Реакция вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на пропущенный соперником второй гол во время международного товарищеского матча между Германией и Австрией в Клагенфурте в 2018 году.
Оливер Кан - один из самых успешных немецких игроков в новейшей истории. Завоевал восемь титулов Бундеслиги, шесть Кубков Германии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.
Оливер Кан - один из самых успешных немецких игроков в новейшей истории. Завоевал восемь титулов Бундеслиги, шесть Кубков Германии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.
Эдвин ван дер Сар - нидерландский вратарь. На протяжении более 13 лет был основным голкипером и капитаном национальной сборной.
Эдвин ван дер Сар - нидерландский вратарь. На протяжении более 13 лет был основным голкипером и капитаном национальной сборной.
Финал чемпионата мира по футболу 1974 года в Мюнхене. Зепп Майер держит трофей.
Финал чемпионата мира по футболу 1974 года в Мюнхене. Зепп Майер держит трофей.
Полуфинал матча чемпионата мира по футболу в 1998 году во Франции. Фабьен Бартез радуется победе Франции.
Полуфинал матча чемпионата мира по футболу в 1998 году во Франции. Фабьен Бартез радуется победе Франции.
Датский футболист Питер Шмейхель празднует гол Райана Гиггза во время полуфинала Кубка европейских чемпионов в 1999 году.
Датский футболист Питер Шмейхель празднует гол Райана Гиггза во время полуфинала Кубка европейских чемпионов в 1999 году.