Лучшие из лучших: топ-10 вратарей в истории футбола

© Sputnik Чемпионат мира по футболу. Матч группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР. Стадион "Рокер-парк" в Сандерленде. Италия-СССР - 0:1. Выдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота. В атаке - нападающий сборной команды Италии Алессандро "Сандро" Маццола (слева), защитник сборной команды СССР Василий Данилов (справа).