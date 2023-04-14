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https://uz.sputniknews.ru/20230414/33905120.html
Лучшие из лучших: топ-10 вратарей в истории футбола
Лучшие из лучших: топ-10 вратарей в истории футбола
Сегодня отмечают международный день вратаря.
2023-04-14T21:00+0500
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спорт
футбол
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фото топ 10 вратарей в истории футбола лучшие футболисты мира лев яшин ссср футбол история футбола хорошие новости этот день в истории что было 14 апреля в истории новости новость футбол
фото топ 10 вратарей в истории футбола лучшие футболисты мира лев яшин ссср футбол история футбола хорошие новости этот день в истории что было 14 апреля в истории новости новость футбол

Лучшие из лучших: топ-10 вратарей в истории футбола

21:00 14.04.2023
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Сегодня отмечают международный день вратаря. Эта роль одна из ключевых в команде. Они славятся высокой внимательностью, быстрой реакцией и дисциплинированностью. К празднику Sputnik подготовил подборку лучших вратарей в истории футбола.
© SputnikЧемпионат мира по футболу. Матч группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР. Стадион "Рокер-парк" в Сандерленде. Италия-СССР - 0:1. Выдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота. В атаке - нападающий сборной команды Италии Алессандро "Сандро" Маццола (слева), защитник сборной команды СССР Василий Данилов (справа).
Выдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота, 1966 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Чемпионат мира по футболу. Матч группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР. Стадион "Рокер-парк" в Сандерленде. Италия-СССР - 0:1. Выдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота. В атаке - нападающий сборной команды Италии Алессандро "Сандро" Маццола (слева), защитник сборной команды СССР Василий Данилов (справа).
© AFP 2023 / Miguel Medina

Джанлуиджи Буффон (известный как Джиджи), итальянский футболист, вратарь и капитан футбольного клуба "Парма", бывший чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2012 года в составе национальной сборной Италии.

Джанлуиджи Буффон (известный как Джиджи), итальянский футболист, вратарь и капитан футбольного клуба &quot;Парма&quot;, бывший чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2012 года в составе национальной сборной Италии. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Miguel Medina

Джанлуиджи Буффон (известный как Джиджи), итальянский футболист, вратарь и капитан футбольного клуба "Парма", бывший чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2012 года в составе национальной сборной Италии.

© AP Photo

Итальянский вратарь Дино Дзофф отбивает мяч Пеле 23 мая 1976 года. В этот день Италия выиграла со счетом 4:0.

Итальянский вратарь Дино Дзофф отбивает мяч Пеле 23 мая 1976 года. В этот день Италия выиграла со счетом 4:0. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Итальянский вратарь Дино Дзофф отбивает мяч Пеле 23 мая 1976 года. В этот день Италия выиграла со счетом 4:0.

CC BY-SA 3.0 / Vladimir Mayorov / Iker Casillas Fernández

Испанский футболист Икер Касильяс. Один из игроков, которые быстро выиграли Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

Испанский футболист Икер Касильяс. Один из игроков, которые быстро выиграли Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Vladimir Mayorov / Iker Casillas Fernández

Испанский футболист Икер Касильяс. Один из игроков, которые быстро выиграли Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

© AFP 2023 / Vladimir Simicek

Реакция вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на пропущенный соперником второй гол во время международного товарищеского матча между Германией и Австрией в Клагенфурте в 2018 году.

Реакция вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на пропущенный соперником второй гол во время международного товарищеского матча между Германией и Австрией в Клагенфурте в 2018 году. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Vladimir Simicek

Реакция вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на пропущенный соперником второй гол во время международного товарищеского матча между Германией и Австрией в Клагенфурте в 2018 году.

© AP Photo / Eckehard Schulz

Оливер Кан - один из самых успешных немецких игроков в новейшей истории. Завоевал восемь титулов Бундеслиги, шесть Кубков Германии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Оливер Кан - один из самых успешных немецких игроков в новейшей истории. Завоевал восемь титулов Бундеслиги, шесть Кубков Германии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AP Photo / Eckehard Schulz

Оливер Кан - один из самых успешных немецких игроков в новейшей истории. Завоевал восемь титулов Бундеслиги, шесть Кубков Германии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

© AFP 2023 / Yuri Kadobnov

Эдвин ван дер Сар - нидерландский вратарь. На протяжении более 13 лет был основным голкипером и капитаном национальной сборной.

Эдвин ван дер Сар - нидерландский вратарь. На протяжении более 13 лет был основным голкипером и капитаном национальной сборной. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2023 / Yuri Kadobnov

Эдвин ван дер Сар - нидерландский вратарь. На протяжении более 13 лет был основным голкипером и капитаном национальной сборной.

CC0 / Bert Verhoeff/Anefo /

Финал чемпионата мира по футболу 1974 года в Мюнхене. Зепп Майер держит трофей.

Финал чемпионата мира по футболу 1974 года в Мюнхене. Зепп Майер держит трофей. - Sputnik Узбекистан
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CC0 / Bert Verhoeff/Anefo /

Финал чемпионата мира по футболу 1974 года в Мюнхене. Зепп Майер держит трофей.

© AFP 2023 / Jacques Demarthon

Полуфинал матча чемпионата мира по футболу в 1998 году во Франции. Фабьен Бартез радуется победе Франции.

Полуфинал матча чемпионата мира по футболу в 1998 году во Франции. Фабьен Бартез радуется победе Франции. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Jacques Demarthon

Полуфинал матча чемпионата мира по футболу в 1998 году во Франции. Фабьен Бартез радуется победе Франции.

© AP Photo / Dave Caulkin

Датский футболист Питер Шмейхель празднует гол Райана Гиггза во время полуфинала Кубка европейских чемпионов в 1999 году.

Датский футболист Питер Шмейхель празднует гол Райана Гиггза во время полуфинала Кубка европейских чемпионов в 1999 году. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Dave Caulkin

Датский футболист Питер Шмейхель празднует гол Райана Гиггза во время полуфинала Кубка европейских чемпионов в 1999 году.

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