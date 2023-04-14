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Спортивной столицей СНГ 2023 года объявили Минск
Спортивной столицей СНГ 2023 года объявили Минск
Столицу Беларуси, город Минск объявили спортивной столицей СНГ 2023 года. В 2024 году этот статус передадут городу Гюмри (Армения).
2023-04-14T14:19+0500
2023-04-14T14:19+0500
2023-04-14T14:52+0500
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Столицу Беларуси, город Минск объявили спортивной столицей СНГ 2023 года. В 2024 году этот статус передадут городу Гюмри.Такое заявление сделали по итогам расширенного заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде.
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Спортивной столицей СНГ 2023 года объявили Минск
14:19 14.04.2023 (обновлено: 14:52 14.04.2023)
Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев объявил столицу Республики Беларусь Минск спортивной столицей СНГ 2023 года. В следующем году эстафета перейдет к армянскому городу Гюмри.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Столицу Беларуси, город Минск объявили спортивной столицей СНГ 2023 года. В 2024 году этот статус передадут городу Гюмри.
Такое заявление сделали по итогам расширенного заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде.