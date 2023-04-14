Спортивной столицей СНГ 2023 года объявили Минск

Самарканд — 2023

13 апреля 2023 года в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 апреля 2023 года. В этот же день состоится шестая встреча министров иностранных дел государств ЦА и России.