https://uz.sputniknews.ru/20230414/glava-mid-rossii-i-gensek-sng-pribyli-v-samarkandskiy-kongress-xoll-33921431.html
Глава МИД России и Генсек СНГ прибыли в самаркандский Конгресс-центр — видео
Глава МИД России и Генсек СНГ прибыли в самаркандский Конгресс-центр — видео
Сегодня здесь пройдет заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ)
2023-04-14T11:10+0500
2023-04-14T11:10+0500
2023-04-14T11:46+0500
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генсек СНГ Сергей Лебедев прибыли в Конгресс-центр.Для участия в очередном заседании СМИД СНГ сюда также прибыли главы внешнеполитических ведомств стран СНГ.Сегодня, 14 апреля 2023 года, в Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ.На заседании председательствует Кыргызстан. На повестке дня саммита – около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве СНГ. Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.
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узбекистан смид снг россия сергей лавров сергей лебедев заседание самарканд конгресс-центр главы мид снг
узбекистан смид снг россия сергей лавров сергей лебедев заседание самарканд конгресс-центр главы мид снг
Глава МИД России и Генсек СНГ прибыли в самаркандский Конгресс-центр — видео
11:10 14.04.2023 (обновлено: 11:46 14.04.2023)
Сегодня здесь пройдет заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ).
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генсек СНГ Сергей Лебедев прибыли в Конгресс-центр.
Для участия в очередном заседании СМИД СНГ сюда также прибыли главы внешнеполитических ведомств стран СНГ.
Сегодня, 14 апреля 2023 года, в Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ.
На заседании председательствует Кыргызстан.
На повестке дня саммита – около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве СНГ. Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.