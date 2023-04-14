https://uz.sputniknews.ru/20230414/glava-mid-rossii-i-gensek-sng-pribyli-v-samarkandskiy-kongress-xoll-33921431.html

Глава МИД России и Генсек СНГ прибыли в самаркандский Конгресс-центр — видео

Глава МИД России и Генсек СНГ прибыли в самаркандский Конгресс-центр — видео

Сегодня здесь пройдет заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ)

2023-04-14T11:10+0500

2023-04-14T11:10+0500

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самарканд — 2023

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генсек СНГ Сергей Лебедев прибыли в Конгресс-центр.Для участия в очередном заседании СМИД СНГ сюда также прибыли главы внешнеполитических ведомств стран СНГ.Сегодня, 14 апреля 2023 года, в Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ.На заседании председательствует Кыргызстан. На повестке дня саммита – около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве СНГ. Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.

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