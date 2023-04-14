https://uz.sputniknews.ru/20230414/inklyuzivnoe-pravitelstvo-i-prava-jenschin-lavrov-rasskazal-chego-jdut-ot-afganistana-33940531.html
Инклюзивное правительство и права женщин: Лавров рассказал, чего ждут от Афганистана
Инклюзивное правительство и права женщин: Лавров рассказал, чего ждут от Афганистана
Глава МИД России озвучил вопросы, которые обсуждались на четырехсторонней встрече и министерской конференции стран-соседей Афганистана. 14.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-14T15:57+0500
2023-04-14T15:57+0500
2023-04-14T16:49+0500
самарканд — 2023
смид снг
заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
сергей лавров
россия
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Создание действительно инклюзивного правительства, включающего в себя представителей разных политических сил страны, станет серьезным шагом на пути к юридическому признанию новых властей Афганистана. Об этом на брифинге по итогам СМИД СНГ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В ходе пресс-конференции он озвучил основные вопросы, которые обсуждали участники четырехсторонней встречи и министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля.В первую очередь, все участники встречи единогласно призвали власти Афганистана к созданию политически инклюзивного правительства.Создание инклюзивного правительства, включающего в себя представителей и других политических сил страны, было добровольным обязательством новых властей Афганистана, когда они пришли к власти после вывода американских сил из страны, напомнил глава МИД РФ.Выполнение этого обязательства станет важным шагом на пути не только к фактическому, но и к юридическому признанию нынешнего руководства Афганистана, подчеркнул Лавров.Министр иностранных дел России провел брифинг по итогам заседания Саммита министров иностранных дел СНГ, прошедшего 14 апреля в Самарканде.В заседании принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходило под председательством Кыргызстана.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана прошло 13 апреля в Самарканде. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана* — члены движения “Талибан”, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность
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смид снг, заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана, сергей лавров, россия
смид снг, заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана, сергей лавров, россия
Инклюзивное правительство и права женщин: Лавров рассказал, чего ждут от Афганистана
15:57 14.04.2023 (обновлено: 16:49 14.04.2023)
Дополняется
Глава МИД России озвучил вопросы, которые обсуждались на четырехсторонней встрече и министерской конференции стран-соседей Афганистана.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Создание действительно инклюзивного правительства, включающего в себя представителей разных политических сил страны, станет серьезным шагом на пути к юридическому признанию новых властей Афганистана. Об этом на брифинге по итогам СМИД СНГ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции он озвучил основные вопросы, которые обсуждали участники четырехсторонней встречи и министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля.
В первую очередь, все участники встречи единогласно призвали власти Афганистана к созданию политически инклюзивного правительства.
"Они говорят, что у них правительство включает и таджиков, и узбеков, и хазарейцев, но представители этих этнических групп, которые входят в правительство, в политическом смысле все равно талибы*", — пояснил Сергей Лавров.
Создание инклюзивного правительства, включающего в себя представителей и других политических сил страны, было добровольным обязательством новых властей Афганистана, когда они пришли к власти после вывода американских сил из страны, напомнил глава МИД РФ.
"Это было их добровольное обязательство, также как и обязательство искоренять терроризм, наркотрафик. На этом направлении кое-что делается, но с точки зрения создания инклюзивного правительства не только с этнической, но и с политической точки зрения еще предстоит проделать большой путь, и мы все практически в один голос призвали талибов решать эти вопросы", — сообщил он.
Выполнение этого обязательства станет важным шагом на пути не только к фактическому, но и к юридическому признанию нынешнего руководства Афганистана, подчеркнул Лавров.
"Это будет важным шагом на пути к официальному признанию, не только к признанию de facto талибского руководства, но и признания нового правительства Афганистана de jure. Для того, чтобы эти вопросы решались быстрее, необходимо также решить проблему образовательных и избирательных прав женщин и девушек", — пояснил он.
Министр иностранных дел России провел брифинг по итогам заседания Саммита министров иностранных дел СНГ, прошедшего 14 апреля в Самарканде.
В заседании принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходило под председательством Кыргызстана.
Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.
Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана прошло 13 апреля в Самарканде. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана
* — члены движения “Талибан”, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность