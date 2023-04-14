https://uz.sputniknews.ru/20230414/inklyuzivnoe-pravitelstvo-i-prava-jenschin-lavrov-rasskazal-chego-jdut-ot-afganistana-33940531.html

Инклюзивное правительство и права женщин: Лавров рассказал, чего ждут от Афганистана

Инклюзивное правительство и права женщин: Лавров рассказал, чего ждут от Афганистана

Глава МИД России озвучил вопросы, которые обсуждались на четырехсторонней встрече и министерской конференции стран-соседей Афганистана. 14.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-14T15:57+0500

2023-04-14T15:57+0500

2023-04-14T16:49+0500

самарканд — 2023

смид снг

заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33872903_0:0:1126:634_1920x0_80_0_0_e80087cec2ac74740fe77c666999d3e3.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Создание действительно инклюзивного правительства, включающего в себя представителей разных политических сил страны, станет серьезным шагом на пути к юридическому признанию новых властей Афганистана. Об этом на брифинге по итогам СМИД СНГ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В ходе пресс-конференции он озвучил основные вопросы, которые обсуждали участники четырехсторонней встречи и министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля.В первую очередь, все участники встречи единогласно призвали власти Афганистана к созданию политически инклюзивного правительства.Создание инклюзивного правительства, включающего в себя представителей и других политических сил страны, было добровольным обязательством новых властей Афганистана, когда они пришли к власти после вывода американских сил из страны, напомнил глава МИД РФ.Выполнение этого обязательства станет важным шагом на пути не только к фактическому, но и к юридическому признанию нынешнего руководства Афганистана, подчеркнул Лавров.Министр иностранных дел России провел брифинг по итогам заседания Саммита министров иностранных дел СНГ, прошедшего 14 апреля в Самарканде.В заседании принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходило под председательством Кыргызстана.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана прошло 13 апреля в Самарканде. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана* — члены движения “Талибан”, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

смид снг, заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана, сергей лавров, россия