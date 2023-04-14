https://uz.sputniknews.ru/20230414/kak-i-gde-uzbekistantsam-vaktsinirovatsya-ot-kori-v-moskve--podrobnosti--33950730.html
Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве – подробности
Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве – подробности
Корь – опасное заболевание с высоким уровнем заражения
2023-04-14T18:46+0500
2023-04-14T18:46+0500
2023-04-14T18:46+0500
узбекистанцы в россии
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мигранты
узбекистанцы
болезнь
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Москвы запустили бесплатную вакцинацию против кори для мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на московский департамент здравоохранения.Вирус кори передается воздушно-капельным путем. В случае контакта с заболевшим вероятность заражения составляет 100%. Болезнь может протекать в тяжелых формах и привести к осложнениям в виде менингита, энцефалита, отита, пневмонии.По данным медиков, при вакцинации в Москве специалисты используют препарат с ослабленным вирусом, который помогает организму сформировать длительный иммунитет. Препарат не вызывает заболевание и его осложнений.Пройти вакцинацию бесплатно взрослым можно в обычной поликлинике по месту прикрепления, а детям – в поликлиниках и по месту учебы.Ранее в Москве студент РГУ нефти и газа имени Губкина заболел корью, из-за чего университет перевели на внеплановые каникулы.
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как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в москве корь это как заразиться признаки мигранты миграция узбекистанцы в москве пункты вакцинации бесплатная вакцинация от кори новости здоровье здравоохранение
как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в москве корь это как заразиться признаки мигранты миграция узбекистанцы в москве пункты вакцинации бесплатная вакцинация от кори новости здоровье здравоохранение
Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве – подробности
Корь – опасное заболевание с высоким уровнем заражения, которое может привести к серьезным осложнениям.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Власти Москвы запустили бесплатную вакцинацию против кори для мигрантов, передает РИА Новости
со ссылкой на московский департамент здравоохранения.
"Кроме того, по поручению Федерального Роспотребнадзора с 3 апреля в Москве проводится подчищающая иммунизация против кори лиц, не привитых против кори в рамках календаря профилактических прививок по причине временных медицинских отводов, а также декретированных групп населения и мигрантов для создания популяционного иммунитета в столице", - рассказали в ведомстве.
Вирус кори передается воздушно-капельным путем. В случае контакта с заболевшим вероятность заражения составляет 100%. Болезнь может протекать в тяжелых формах и привести к осложнениям в виде менингита, энцефалита, отита, пневмонии.
"Первые симптомы кори нередко схожи с проявлениями ОРВИ. Единственным надежным способом защиты от кори является вакцинация", - подчеркнули в департаменте.
По данным медиков, при вакцинации в Москве специалисты используют препарат с ослабленным вирусом, который помогает организму сформировать длительный иммунитет. Препарат не вызывает заболевание и его осложнений.
Пройти вакцинацию бесплатно взрослым можно в обычной поликлинике по месту прикрепления, а детям – в поликлиниках и по месту учебы.
Ранее в Москве студент РГУ нефти и газа имени Губкина заболел корью, из-за чего университет перевели на внеплановые каникулы.