https://uz.sputniknews.ru/20230414/kak-i-gde-uzbekistantsam-vaktsinirovatsya-ot-kori-v-moskve--podrobnosti--33950730.html

Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве – подробности

Как и где узбекистанцам вакцинироваться от кори в Москве – подробности

Корь – опасное заболевание с высоким уровнем заражения

2023-04-14T18:46+0500

2023-04-14T18:46+0500

2023-04-14T18:46+0500

узбекистанцы в россии

россия

москва

мигранты

узбекистанцы

болезнь

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Москвы запустили бесплатную вакцинацию против кори для мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на московский департамент здравоохранения.Вирус кори передается воздушно-капельным путем. В случае контакта с заболевшим вероятность заражения составляет 100%. Болезнь может протекать в тяжелых формах и привести к осложнениям в виде менингита, энцефалита, отита, пневмонии.По данным медиков, при вакцинации в Москве специалисты используют препарат с ослабленным вирусом, который помогает организму сформировать длительный иммунитет. Препарат не вызывает заболевание и его осложнений.Пройти вакцинацию бесплатно взрослым можно в обычной поликлинике по месту прикрепления, а детям – в поликлиниках и по месту учебы.Ранее в Москве студент РГУ нефти и газа имени Губкина заболел корью, из-за чего университет перевели на внеплановые каникулы.

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