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Как обезопасить себя во время пыльных бурь — инфографика
Как обезопасить себя во время пыльных бурь — инфографика
Как защитить себя от последствий пыльных бурь - в нашей инфографике.
2023-04-14T15:34+0500
2023-04-14T15:34+0500
2023-04-14T15:36+0500
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как обезопасить себя во время пыльных бурь инфографика пыльная буря в узбекистане бухаре хорезме навои погода опасная погода чс правила советы
как обезопасить себя во время пыльных бурь инфографика пыльная буря в узбекистане бухаре хорезме навои погода опасная погода чс правила советы
Как обезопасить себя во время пыльных бурь — инфографика
15:34 14.04.2023 (обновлено: 15:36 14.04.2023)
Пыльная буря — это атмосферное явление, в ходе которого ветер поднимает в воздух большое количество пыли. Частички пыли ухудшают общую видимость и раздражают дыхательные пути. Как защитить себя от негативного последствия пыльных бурь — в нашей инфографике.