Как обезопасить себя во время пыльных бурь — инфографика

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Пыльная буря — это атмосферное явление, в ходе которого ветер поднимает в воздух большое количество пыли. Частички пыли ухудшают общую видимость и раздражают дыхательные пути. Как защитить себя от негативного последствия пыльных бурь — в нашей инфографике.