Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Забег, закрытие "Рахманиновской весны" и представления в цирке.

2023-04-14T08:21+0500

Суббота, 8 апреляЗакрытие международного фестиваля "Рахманиновская весна"Государственный симфонический оркестр Узбекистана под управлением Камолиддина Уринбаева и хоровой коллектив представят концертную программу, в которую войдут "Симфонические танцы", поэма "Колокола" и "Концерт для фортепиано" с оркестром № 4.Время: 19.00Место: Государственная консерваторияСтоимость входа: 55 — 110 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−239−4653Выставка картин Джамы АдыловаМолодой художник представит 30 живописных работ в рамках выставки "The door for an elephant", которые расскажут о продолжительном поиске художника.Время: 11.00Место: HLMRDV galleryВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 90−977−8878, (+998) 90−977−8803Выставка "Здравoохранение — TIHE 2023"На медицинском форуме новейших технологий и практического здравоохранения представят медицинское оборудование и услуги. В мероприятии примут участие производители медицинского оборудования, ученые и практикующие врачи.Время: 10.00Место: УзэкспоцентрВход свободный (необходима регистрация)Телефон для справок: (+998) 71−205−1818Концерты в парке AshxobodПосетителей ждет концертная программа в исполнении звезд узбекской эстрады Гульсанам Мамазоитовой и Джалолиддина Ахмадалиева.Время: 20.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость входа: 5 — 10 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−637−3888Опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга"На сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои представят оперу французского композитора Жоржа Бизе. Сюжет расскажет о соперничестве двух друзей, которые влюблены в прекрасную девушку Лейлу.Время: 18.00Место: Большой Театр имени Алишера НавоиСтоимость входа: 33 — 77 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 9 апреляШоу-программа армянских исполнителейСлушателей ждет концертная программа "Майрик 2023" с участием армянских музыкантов Узбекистана. Прозвучат популярные песни на армянском и русском языках, а также мелодии на дудуке и кларнете.Время: 17.00Место: Концертный зал "Зарафшан"Стоимость входа: 75 — 125 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 90−113−4400, (+998) 71−232−1652Интерактивное шоу для детейУчастников ждет развлекательная шоу-программа с участием аниматоров по мотивам игровой-онлайн платформы Roblox, а также розыгрыш сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость входа: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Забег для любителей Sakura RunЛюбители спорта смогут принять участие в забеге Sakura Run, который пройдет на территории Экопарка. Для взрослых будут доступны 3 дистанции: 1, 5, 10 км. Для детей организуют отдельную дистанцию в 400 метров. Принять участие в забеге можно онлайн. Общий призовой фонд составит — 12 млн сумов.Время: 12.00Место: ЭкопаркСтоимость участия: 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−839−0348Представления в Ташкентском циркеЗрителей ждет специальная шоу-программа, посвященная Всемирному дню цирка.Время: 15.00Место: Цирк (Узбекгосцирк)Стоимость участия: 40 — 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 94−689−3553Интеллектуальная игра "Мозгобойня: Квизмашина — Вокруг света"Участников ждет логическая игра с тематикой путешествий. Для участия необходимо собрать команду из 2–9 человек и зарегистрировать ее.Время: 18.00Место: Guten PubСтоимость участия: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−483−8800

