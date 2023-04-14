https://uz.sputniknews.ru/20230414/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--33909456.html
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Забег, закрытие "Рахманиновской весны" и представления в цирке.
2023-04-14T08:21+0500
2023-04-14T08:21+0500
2023-04-14T09:23+0500
общество
культура
узбекистан
ташкент
мероприятие
афиша на выходные
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Суббота, 8 апреляЗакрытие международного фестиваля "Рахманиновская весна"Государственный симфонический оркестр Узбекистана под управлением Камолиддина Уринбаева и хоровой коллектив представят концертную программу, в которую войдут "Симфонические танцы", поэма "Колокола" и "Концерт для фортепиано" с оркестром № 4.Время: 19.00Место: Государственная консерваторияСтоимость входа: 55 — 110 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−239−4653Выставка картин Джамы АдыловаМолодой художник представит 30 живописных работ в рамках выставки "The door for an elephant", которые расскажут о продолжительном поиске художника.Время: 11.00Место: HLMRDV galleryВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 90−977−8878, (+998) 90−977−8803Выставка "Здравoохранение — TIHE 2023"На медицинском форуме новейших технологий и практического здравоохранения представят медицинское оборудование и услуги. В мероприятии примут участие производители медицинского оборудования, ученые и практикующие врачи.Время: 10.00Место: УзэкспоцентрВход свободный (необходима регистрация)Телефон для справок: (+998) 71−205−1818Концерты в парке AshxobodПосетителей ждет концертная программа в исполнении звезд узбекской эстрады Гульсанам Мамазоитовой и Джалолиддина Ахмадалиева.Время: 20.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость входа: 5 — 10 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−637−3888Опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга"На сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои представят оперу французского композитора Жоржа Бизе. Сюжет расскажет о соперничестве двух друзей, которые влюблены в прекрасную девушку Лейлу.Время: 18.00Место: Большой Театр имени Алишера НавоиСтоимость входа: 33 — 77 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 9 апреляШоу-программа армянских исполнителейСлушателей ждет концертная программа "Майрик 2023" с участием армянских музыкантов Узбекистана. Прозвучат популярные песни на армянском и русском языках, а также мелодии на дудуке и кларнете.Время: 17.00Место: Концертный зал "Зарафшан"Стоимость входа: 75 — 125 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 90−113−4400, (+998) 71−232−1652Интерактивное шоу для детейУчастников ждет развлекательная шоу-программа с участием аниматоров по мотивам игровой-онлайн платформы Roblox, а также розыгрыш сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость входа: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Забег для любителей Sakura RunЛюбители спорта смогут принять участие в забеге Sakura Run, который пройдет на территории Экопарка. Для взрослых будут доступны 3 дистанции: 1, 5, 10 км. Для детей организуют отдельную дистанцию в 400 метров. Принять участие в забеге можно онлайн. Общий призовой фонд составит — 12 млн сумов.Время: 12.00Место: ЭкопаркСтоимость участия: 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−839−0348Представления в Ташкентском циркеЗрителей ждет специальная шоу-программа, посвященная Всемирному дню цирка.Время: 15.00Место: Цирк (Узбекгосцирк)Стоимость участия: 40 — 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 94−689−3553Интеллектуальная игра "Мозгобойня: Квизмашина — Вокруг света"Участников ждет логическая игра с тематикой путешествий. Для участия необходимо собрать команду из 2–9 человек и зарегистрировать ее.Время: 18.00Место: Guten PubСтоимость участия: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−483−8800
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узбекистан ташкент выходные куда сходить афиша мероприятий самые интересные топ-10 концерт выставка мастер-класс шоу-спектакль куда сводить ребенка на выходных
узбекистан ташкент выходные куда сходить афиша мероприятий самые интересные топ-10 концерт выставка мастер-класс шоу-спектакль куда сводить ребенка на выходных
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
08:21 14.04.2023 (обновлено: 09:23 14.04.2023)
Забег для любителей, закрытие фестиваля "Рахманиновская весна" и представления в цирке. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Закрытие международного фестиваля "Рахманиновская весна"
Государственный симфонический оркестр Узбекистана под управлением Камолиддина Уринбаева и хоровой коллектив представят концертную программу, в которую войдут "Симфонические танцы", поэма "Колокола" и "Концерт для фортепиано" с оркестром № 4.
Место: Государственная консерватория
Стоимость входа: 55 — 110 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−239−4653
Выставка картин Джамы Адылова
Молодой художник представит 30 живописных работ в рамках выставки "The door for an elephant", которые расскажут о продолжительном поиске художника.
Телефоны для справок: (+998) 90−977−8878, (+998) 90−977−8803
Выставка "Здравoохранение — TIHE 2023"
На медицинском форуме новейших технологий и практического здравоохранения представят медицинское оборудование и услуги. В мероприятии примут участие производители медицинского оборудования, ученые и практикующие врачи.
Вход свободный (необходима регистрация
)
Телефон для справок: (+998) 71−205−1818
Концерты в парке Ashxobod
Посетителей ждет концертная программа в исполнении звезд узбекской эстрады Гульсанам Мамазоитовой и Джалолиддина Ахмадалиева.
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 5 — 10 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−637−3888
Опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга"
На сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои представят оперу французского композитора Жоржа Бизе. Сюжет расскажет о соперничестве двух друзей, которые влюблены в прекрасную девушку Лейлу.
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость входа: 33 — 77 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Шоу-программа армянских исполнителей
Слушателей ждет концертная программа "Майрик 2023" с участием армянских музыкантов Узбекистана. Прозвучат популярные песни на армянском и русском языках, а также мелодии на дудуке и кларнете.
Место: Концертный зал "Зарафшан"
Стоимость входа: 75 — 125 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 90−113−4400, (+998) 71−232−1652
Интерактивное шоу для детей
Участников ждет развлекательная шоу-программа с участием аниматоров по мотивам игровой-онлайн платформы Roblox, а также розыгрыш сладких подарков.
Стоимость входа: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Забег для любителей Sakura Run
Любители спорта смогут принять участие в забеге Sakura Run, который пройдет на территории Экопарка. Для взрослых будут доступны 3 дистанции: 1, 5, 10 км. Для детей организуют отдельную дистанцию в 400 метров. Принять участие в забеге можно онлайн. Общий призовой фонд составит — 12 млн сумов.
Стоимость участия: 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−839−0348
Представления в Ташкентском цирке
Зрителей ждет специальная шоу-программа, посвященная Всемирному дню цирка.
Место: Цирк (Узбекгосцирк)
Стоимость участия: 40 — 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 94−689−3553
Интеллектуальная игра "Мозгобойня: Квизмашина — Вокруг света"
Участников ждет логическая игра с тематикой путешествий. Для участия необходимо собрать команду из 2–9 человек и зарегистрировать ее.
Стоимость участия: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−483−8800