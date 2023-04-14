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Национальные интересы стран Центральной Азии и России совпадают — Лавров
Национальные интересы стран Центральной Азии и России совпадают — Лавров
Национальные интересы стран Центральной Азии и России совпадают, заявил Сергей Лавров в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств в формате "5+1" в Самарканде.
2023-04-14T16:51+0500
2023-04-14T16:51+0500
2023-04-14T18:59+0500
самарканд — 2023
встреча министров иностранных дел россии и центральной азии
россия
центральная азия
самарканд
сергей лавров
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Национальные интересы стран Центральной Азии и России совпадают и касаются в первую очередь стабильного развития региона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава МИД России выступил с приветственной речью на шестой министерской конференции в формате "Центральная Азия — Россия" в Самарканде, передает корреспондент Sputnik."Очень важно, что, несмотря на серьезную геополитическую ситуацию, наше взаимодействие укрепляется. Мы все понимаем совпадение наших национальных интересов, которые прежде всего касаются заинтересованности в стабильном развитии Центральной Азии", — заявил Лавров на заседании.Шестая встреча министров иностранных дел России и Центральной Азии проходит в Самарканде 14 апреля. В заседании принимают участие представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.На встрече участники обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.Напомним, пятое заседание министров иностранных дел центральноазиатских государств и России прошло 22 апреля 2022 года в формате видеоконференции. Главной темой конференции стала ситуация в Афганистане.Четвертая министерская встреча в формате "5+1" прошла в традиционном формате в Ташкенте в июле 2021 года. На ней участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами Центральной Азии и Российской Федерацией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и вопросы безопасности.Третье заседание, проходившее также в формате онлайн 15 октября 2020 года, было посвящено вопросам, связанным с пандемией COVID-19.Саммит "Россия — Центральная Азия" на уровне министров иностранных дел проводится с 2019 года. В 2022 году саммит впервые прошел на уровне глав государств.
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узбекистан самарканд смид встреча министров иностранных дел россии центральной азии шестая сергей лавров взаимодействие укрепляется национальные интересы стабильность в регионе
узбекистан самарканд смид встреча министров иностранных дел россии центральной азии шестая сергей лавров взаимодействие укрепляется национальные интересы стабильность в регионе
Национальные интересы стран Центральной Азии и России совпадают — Лавров
16:51 14.04.2023 (обновлено: 18:59 14.04.2023)
Национальные интересы стран Центральной Азии и России совпадают, заявил Сергей Лавров в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств в формате "5+1" в Самарканде.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Национальные интересы стран Центральной Азии и России совпадают и касаются в первую очередь стабильного развития региона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД России выступил с приветственной речью на шестой министерской конференции в формате "Центральная Азия — Россия" в Самарканде, передает корреспондент Sputnik.
"Очень важно, что, несмотря на серьезную геополитическую ситуацию, наше взаимодействие укрепляется. Мы все понимаем совпадение наших национальных интересов, которые прежде всего касаются заинтересованности в стабильном развитии Центральной Азии", — заявил Лавров на заседании.
Шестая встреча министров иностранных дел России и Центральной Азии проходит в Самарканде 14 апреля. В заседании принимают участие представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
На встрече участники обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Напомним, пятое заседание министров иностранных дел центральноазиатских государств и России прошло 22 апреля 2022 года в формате видеоконференции. Главной темой конференции стала ситуация в Афганистане.
Четвертая министерская встреча в формате "5+1" прошла в традиционном формате в Ташкенте в июле 2021 года. На ней участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами Центральной Азии и Российской Федерацией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и вопросы безопасности.
Третье заседание, проходившее также в формате онлайн 15 октября 2020 года, было посвящено вопросам, связанным с пандемией COVID-19.
Саммит "Россия — Центральная Азия" на уровне министров иностранных дел проводится с 2019 года. В 2022 году саммит впервые прошел на уровне глав государств.