В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных — фото
09:35 14.04.2023 (обновлено: 10:24 14.04.2023)
© Министерство природных ресурсов УзбекистанаВ Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
© Министерство природных ресурсов Узбекистана
Во время учета зарегистрировали 34 вида птиц, из них 5 видов включены в Красную книгу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Зарафшанском национальном природном парке посчитали птиц и млекопитающих, сообщает министерство природных ресурсов Узбекистана.
© Министерство природных ресурсов УзбекистанаВ Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
© Министерство природных ресурсов Узбекистана
"Во время учета зарегистрировали 34 вида птиц, из них 5 видов включены в Красную книгу Республики Узбекистан. Это зарафшанский фазан, змееяд, орел-карлик, степной орел, большой подорлик", — говорится в сообщении.
© Министерство природных ресурсов УзбекистанаВ Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
© Министерство природных ресурсов Узбекистана
Впервые на территории парка наблюдали горного дупеля. На крупном дереве белой ивы одновременно отметили 18 отдыхающих подорликов. Это еще раз подтверждает, что большие деревья в парке играют важную роль для птиц, в том числе крупных хищников.
© Министерство природных ресурсов УзбекистанаВ Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
© Министерство природных ресурсов Узбекистана
"Зарафшанского фазана учтено 624 особи. Также при визуальном учете определили 83 бухарских оленя. Учитывая, что в лесной зоне недоучет оленей может составить до 20%, можно дать общую оценку численности — 105 оленей", — сообщает ведомство.
Как происходит учет? Учетчик движется по маршруту и отмечает всех птиц, и млекопитающих, которых видит или слышит.
При встрече указывают вид птицы, число встреченных особей и расстояние от учетчика до птиц и млекопитающих в момент обнаружения.