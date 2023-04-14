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https://uz.sputniknews.ru/20230414/v-zarafshanskom-nacionalnom-prirodnom-parke-poschitali-zhivotnyh-33916440.html
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных — фото
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных — фото
Во время учета зарегистрировали 34 вида птиц, из них 5 видов включены в Красную книгу Узбекистана
2023-04-14T09:35+0500
2023-04-14T10:24+0500
узбекистан
природа
животные
птицы
парк
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Зарафшанском национальном природном парке посчитали птиц и млекопитающих, сообщает министерство природных ресурсов Узбекистана.Впервые на территории парка наблюдали горного дупеля. На крупном дереве белой ивы одновременно отметили 18 отдыхающих подорликов. Это еще раз подтверждает, что большие деревья в парке играют важную роль для птиц, в том числе крупных хищников.Как происходит учет? Учетчик движется по маршруту и отмечает всех птиц, и млекопитающих, которых видит или слышит. При встрече указывают вид птицы, число встреченных особей и расстояние от учетчика до птиц и млекопитающих в момент обнаружения.
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узбекистан министерство природных ресурсов природа животные учет млекопитающие зарафшанский фазан змееяд орел карлик степной орел большой подорлик
узбекистан министерство природных ресурсов природа животные учет млекопитающие зарафшанский фазан змееяд орел карлик степной орел большой подорлик

В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных — фото

09:35 14.04.2023 (обновлено: 10:24 14.04.2023)
© Министерство природных ресурсов УзбекистанаВ Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Министерство природных ресурсов Узбекистана
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Во время учета зарегистрировали 34 вида птиц, из них 5 видов включены в Красную книгу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Зарафшанском национальном природном парке посчитали птиц и млекопитающих, сообщает министерство природных ресурсов Узбекистана.
© Министерство природных ресурсов УзбекистанаВ Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
© Министерство природных ресурсов Узбекистана

"Во время учета зарегистрировали 34 вида птиц, из них 5 видов включены в Красную книгу Республики Узбекистан. Это зарафшанский фазан, змееяд, орел-карлик, степной орел, большой подорлик", — говорится в сообщении.

© Министерство природных ресурсов УзбекистанаВ Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
© Министерство природных ресурсов Узбекистана
Впервые на территории парка наблюдали горного дупеля. На крупном дереве белой ивы одновременно отметили 18 отдыхающих подорликов. Это еще раз подтверждает, что большие деревья в парке играют важную роль для птиц, в том числе крупных хищников.
© Министерство природных ресурсов УзбекистанаВ Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных
© Министерство природных ресурсов Узбекистана

"Зарафшанского фазана учтено 624 особи. Также при визуальном учете определили 83 бухарских оленя. Учитывая, что в лесной зоне недоучет оленей может составить до 20%, можно дать общую оценку численности — 105 оленей", — сообщает ведомство.

Как происходит учет? Учетчик движется по маршруту и отмечает всех птиц, и млекопитающих, которых видит или слышит.
При встрече указывают вид птицы, число встреченных особей и расстояние от учетчика до птиц и млекопитающих в момент обнаружения.
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