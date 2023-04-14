https://uz.sputniknews.ru/20230414/v-zarafshanskom-nacionalnom-prirodnom-parke-poschitali-zhivotnyh-33916440.html

В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных — фото

В Зарафшанском национальном природном парке посчитали животных — фото

Во время учета зарегистрировали 34 вида птиц, из них 5 видов включены в Красную книгу Узбекистана

2023-04-14T09:35+0500

2023-04-14T09:35+0500

2023-04-14T10:24+0500

узбекистан

природа

животные

птицы

парк

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Зарафшанском национальном природном парке посчитали птиц и млекопитающих, сообщает министерство природных ресурсов Узбекистана.Впервые на территории парка наблюдали горного дупеля. На крупном дереве белой ивы одновременно отметили 18 отдыхающих подорликов. Это еще раз подтверждает, что большие деревья в парке играют важную роль для птиц, в том числе крупных хищников.Как происходит учет? Учетчик движется по маршруту и отмечает всех птиц, и млекопитающих, которых видит или слышит. При встрече указывают вид птицы, число встреченных особей и расстояние от учетчика до птиц и млекопитающих в момент обнаружения.

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