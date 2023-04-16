https://uz.sputniknews.ru/20230416/24175089.html

Что происходит с организмом, когда вы едите яйца

Что происходит с организмом, когда вы едите яйца

Вкрутую, всмятку, бенедикт, пашот, омлет – разнообразие блюд из питательного продукта действительно впечатляет. А как яйца влияют на человеческий организм в целом – попробовал разобраться Sputnik.

2023-04-16T22:00+0500

2023-04-16T22:00+0500

2023-04-16T22:00+0500

это интересно

яйца

продукты

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Блюда из яиц давно завоевали свои позиции на мировой кухне и стали излюбленным завтраком не только гурманов, но и тех, кто не любит тратить время на готовку. К тому же высококачественный белок, входящий в их состав, популярен среди спортсменов и тех, кто следит за своей фигурой. А еще крашеные яйца считаются одним из главных блюд Пасхи, а их украшение и декор давно стали своеобразным развлечением для детей и взрослых.Так что же происходит с организмом, когда вы едите яйца, читайте в справке, которую подготовили наши коллеги из Sputnik Беларусь.Яйца со знаком плюсЯйца – уникальный продукт с максимально сбалансированным сочетанием питательных микроэлементов и витаминов. Мало кто знает, что белок куриного яйца по своей полезности превосходит рыбный и мясной.В яйце содержится полувитамин холин, благотворно влияющий на работу нервных центров, а также селен и лютеин, которые славятся своими антиоксидантами. Яйца хорошо влияют на зрение и предотвращают катаракту и другие возрастные изменения глаз.Входящий в состав продукта витамин Е стоит на страже здоровья кровеносных сосудов и сердечной системы, витамин А отвечает за работу иммунитета, а витамин D полезен для зубов и костей.Яйца – богатый источник протеина, который заряжает организм энергией. Именно поэтому их рекомендуют включать в ежедневный рацион всех спортсменов.Существует мнение, что яйца могут нанести урон здоровью из-за повышенного холестерина, но оно довольно спорное. Многие диетологи советуют включать их в утренний рацион и не бояться желтка, который содержит в себе огромное количество витаминов, а также кальция, фосфора, цинка и железа. Все это благотворно сказывается на состоянии волос, ногтей и кожи.Яйца со знаком минусЯйца могут нанести вред лишь в том случае, если вы будете употреблять их в большом количестве и без должной обработки. При злоупотреблении (больше 2 яиц ежедневно) они могут повысить уровень плохого холестерина в крови. Злоупотребление сырыми яйцами (куриными) может привести к обезвоживанию и даже почечной недостаточности.Стоит иметь в виду, что в магазинных яйцах могут содержаться антибиотики и нитраты – вредные вещества, нарушающие кишечную микрофлору и способствующие размножению патогенных микроорганизмов. Именно поэтому их стоит выбирать с особой тщательностью, изучая маркировку и срок годности. Лучше всего предпочесть деревенские яйца.Читайте также:Остановка сердца и не только: чем опасен детокс

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