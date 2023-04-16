Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230416/ekonomist-tsifrovye-valyuty-vygodny-vsem-krome-ssha---video-33976215.html
Экономист: цифровые валюты выгодны всем, кроме США - видео
Экономист: цифровые валюты выгодны всем, кроме США - видео
Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Обо всем этом... 16.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-16T19:53+0500
2023-04-16T19:53+0500
видео
экономика
рубль
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/10/33976043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3e0e87134f164750604200071681c0c.jpg
Центробанки по всему миру заинтересованы в постепенном переходе мировой экономики на цифровые валюты. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов. Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Почему переход на такой вид расчетов опасен для США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/10/33976043_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6feca463038c4b11fda06d061a6f0ab3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, экономика, рубль, мнение эксперта, видео
видео, экономика, рубль, мнение эксперта, видео

Экономист: цифровые валюты выгодны всем, кроме США - видео

19:53 16.04.2023
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
Центробанки по всему миру заинтересованы в постепенном переходе мировой экономики на цифровые валюты.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов.
"Любая валюта – это по сути дела компьютер. То есть, где-то есть большой компьютер, в котором записано, сколько у кого долларов. И когда мы пользуемся долларом в России где-нибудь в ЮАР, записи, кто кому что отправил, все равно хранятся в США. Если они против, чтобы ты совершил какие-то трансакции, они могут легко это остановить. И когда они печатают доллары, инфляция автоматически ложится на всех, кто этими долларами пользуется, в том числе и на нас. Нам это не очень нравится, другим странам тоже, вот мы постепенно начинаем от этого отходить", - пояснил экономист.
Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Почему переход на такой вид расчетов опасен для США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0