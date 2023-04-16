Экономист: цифровые валюты выгодны всем, кроме США - видео
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Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
Центробанки по всему миру заинтересованы в постепенном переходе мировой экономики на цифровые валюты.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов.
"Любая валюта – это по сути дела компьютер. То есть, где-то есть большой компьютер, в котором записано, сколько у кого долларов. И когда мы пользуемся долларом в России где-нибудь в ЮАР, записи, кто кому что отправил, все равно хранятся в США. Если они против, чтобы ты совершил какие-то трансакции, они могут легко это остановить. И когда они печатают доллары, инфляция автоматически ложится на всех, кто этими долларами пользуется, в том числе и на нас. Нам это не очень нравится, другим странам тоже, вот мы постепенно начинаем от этого отходить", - пояснил экономист.
Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Почему переход на такой вид расчетов опасен для США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.