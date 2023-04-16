https://uz.sputniknews.ru/20230416/sekrety-relikvii-v-tashkente-xranitsya-odna-iz-drevneshix-rukopisey-korana---video-33974879.html
Секреты реликвии: в Ташкенте хранится одна из древнеших рукописей Корана - видео
Секреты реликвии: в Ташкенте хранится одна из древнеших рукописей Корана - видео
"Коран Катта Лангар" - уникальная рукопись, датируемая VIII веком. Ученые изучают и реставрируют реликвию. О древней рукописи, ее хранении и реставрации... 16.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-16T19:09+0500
2023-04-16T19:09+0500
2023-04-16T19:09+0500
узбекистан
культура
коран
ислам
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Одна из древнейших рукописей священной книги мусульман - Корана - хранится в Узбекистане. "Коран Катта Лангар", названный так по месту обраружения артефакта, датируется VIII веком. Изначально ученые считали, что написан он на выделанной коже оленя, но анализ показал, что пергамент сделан из телячьей кожи.“Коран Катта Лангар” – книга, написанная не на бумаге, ее страницы из выделанной шкуры. До реставрации мы думали, что это оленья кожа. А уже в процессе реставрации мы убедились, что это телячья кожа. Это единственная в мире копия священной книги, которой был проведен углеродный анализ”, - рассказывает заведующий библиотекой Управления мусульман Узбекистана Камолиддин Махкамов.Где хранится рукопись, кто и как реставрирует уникальный экспонат - смотрите в нашем видео.
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узбекистан, культура, коран, ислам
узбекистан, культура, коран, ислам
Секреты реликвии: в Ташкенте хранится одна из древнеших рукописей Корана - видео
"Коран Катта Лангар" - уникальная рукопись, датируемая VIII веком. Ученые изучают и реставрируют реликвию. О древней рукописи, ее хранении и реставрации, смотрите в нашем видео.
Одна из древнейших рукописей священной книги мусульман - Корана - хранится в Узбекистане.
"Коран Катта Лангар", названный так по месту обраружения артефакта, датируется VIII веком. Изначально ученые считали, что написан он на выделанной коже оленя, но анализ показал, что пергамент сделан из телячьей кожи.
“Коран Катта Лангар” – книга, написанная не на бумаге, ее страницы из выделанной шкуры. До реставрации мы думали, что это оленья кожа. А уже в процессе реставрации мы убедились, что это телячья кожа. Это единственная в мире копия священной книги, которой был проведен углеродный анализ”, - рассказывает заведующий библиотекой Управления мусульман Узбекистана Камолиддин Махкамов.
Где хранится рукопись, кто и как реставрирует уникальный экспонат - смотрите в нашем видео.