https://uz.sputniknews.ru/20230416/sekrety-relikvii-v-tashkente-xranitsya-odna-iz-drevneshix-rukopisey-korana---video-33974879.html

Секреты реликвии: в Ташкенте хранится одна из древнеших рукописей Корана - видео

Секреты реликвии: в Ташкенте хранится одна из древнеших рукописей Корана - видео

"Коран Катта Лангар" - уникальная рукопись, датируемая VIII веком. Ученые изучают и реставрируют реликвию. О древней рукописи, ее хранении и реставрации... 16.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-16T19:09+0500

2023-04-16T19:09+0500

2023-04-16T19:09+0500

узбекистан

культура

коран

ислам

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Одна из древнейших рукописей священной книги мусульман - Корана - хранится в Узбекистане. "Коран Катта Лангар", названный так по месту обраружения артефакта, датируется VIII веком. Изначально ученые считали, что написан он на выделанной коже оленя, но анализ показал, что пергамент сделан из телячьей кожи.“Коран Катта Лангар” – книга, написанная не на бумаге, ее страницы из выделанной шкуры. До реставрации мы думали, что это оленья кожа. А уже в процессе реставрации мы убедились, что это телячья кожа. Это единственная в мире копия священной книги, которой был проведен углеродный анализ”, - рассказывает заведующий библиотекой Управления мусульман Узбекистана Камолиддин Махкамов.Где хранится рукопись, кто и как реставрирует уникальный экспонат - смотрите в нашем видео.

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