https://uz.sputniknews.ru/20230416/svetloe-xristovo-voskresenie-kak-v-tashkente-vstretili-pasxu---foto-33973876.html
Светлое Христово воскресение: как в Ташкенте встретили Пасху - фото
Светлое Христово воскресение: как в Ташкенте встретили Пасху - фото
Праздничные богослужения прошли во всех православных храмах Узбекистана. Атмосфера главного христианского праздника - в фотоподборке от корреспондента Sputnik.
2023-04-16T21:00+0500
2023-04-16T21:00+0500
2023-04-16T21:00+0500
фото
узбекистан
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пасха
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узбекистан ташкент пасха фото
узбекистан ташкент пасха фото
Светлое Христово воскресение: как в Ташкенте встретили Пасху - фото
Праздничные богослужения прошли во всех православных храмах Узбекистана. Атмосфера главного христианского праздника - в фотоподборке от корреспондента Sputnik.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников – Пасху.
Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников – Пасху.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло более тысячи верующих.
В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло более тысячи верующих.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Здесь прошел крестный ход и праздничное богослужение
Здесь прошел крестный ход и праздничное богослужение
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Перед праздничным молебном в Ташкент доставили спецрейсом благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Перед праздничным молебном в Ташкент доставили спецрейсом благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана.
Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Православных храмов и монастырей в стране 38: православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в республике.
Православных храмов и монастырей в стране 38: православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в республике.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Пасхальное богослужение в православном храме в Ташкенте.
Пасхальное богослужение в православном храме в Ташкенте.