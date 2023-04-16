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https://uz.sputniknews.ru/20230416/svetloe-xristovo-voskresenie-kak-v-tashkente-vstretili-pasxu---foto-33973876.html
Светлое Христово воскресение: как в Ташкенте встретили Пасху - фото
Светлое Христово воскресение: как в Ташкенте встретили Пасху - фото
Праздничные богослужения прошли во всех православных храмах Узбекистана. Атмосфера главного христианского праздника - в фотоподборке от корреспондента Sputnik.
2023-04-16T21:00+0500
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фото
узбекистан
ташкент
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узбекистан ташкент пасха фото
узбекистан ташкент пасха фото

Светлое Христово воскресение: как в Ташкенте встретили Пасху - фото

21:00 16.04.2023
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НовостиTelegram
Праздничные богослужения прошли во всех православных храмах Узбекистана. Атмосфера главного христианского праздника - в фотоподборке от корреспондента Sputnik.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников – Пасху.

Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников – Пасху. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников – Пасху.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло более тысячи верующих.

В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло более тысячи верующих. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло более тысячи верующих.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Здесь прошел крестный ход и праздничное богослужение

Здесь прошел крестный ход и праздничное богослужение - Sputnik Узбекистан
3/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Здесь прошел крестный ход и праздничное богослужение

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Перед праздничным молебном в Ташкент доставили спецрейсом благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Перед праздничным молебном в Ташкент доставили спецрейсом благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Перед праздничным молебном в Ташкент доставили спецрейсом благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана.

Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Православных храмов и монастырей в стране 38: православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в республике.

Православных храмов и монастырей в стране 38: православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в республике. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Православных храмов и монастырей в стране 38: православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в республике.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Пасхальное богослужение в православном храме в Ташкенте.

Пасхальное богослужение в православном храме в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Пасхальное богослужение в православном храме в Ташкенте.

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