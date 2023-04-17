https://uz.sputniknews.ru/20230417/indiya-nahodka-almaz-matreshka-redkost-33991037.html

В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку

В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку

Находка считается одной из редчайших, наряду с аналогичным драгоценным камнем, который обнаружили несколько лет назад в России.

2023-04-17T22:00+0500

2023-04-17T22:00+0500

2023-04-17T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Индийская компания VD Global, занимающаяся добычей и обработкой алмазов, обнаружила в штате Гуджарат так называемый алмаз-матрешку, сообщает РИА Новости.Он представляет собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз.Вес камня, который получил название "Бьющееся сердце" — 0,329 карат (0,0658 грамм).Первой подобной находкой за всю историю мировой алмазодобычи стал алмаз-матрешка, найденный специалистами Нюрбинского горно-обогатительного комбината в Якутии. Из-за своей природной особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку.Читайте также: Впервые в Узбекистане пройдет международная ювелирная выставка

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