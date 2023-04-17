https://uz.sputniknews.ru/20230417/indiya-nahodka-almaz-matreshka-redkost-33991037.html
В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку
В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку
Находка считается одной из редчайших, наряду с аналогичным драгоценным камнем, который обнаружили несколько лет назад в России.
2023-04-17T22:00+0500
2023-04-17T22:00+0500
2023-04-17T22:00+0500
это интересно
индия
алмаз
находка
в мире
добыча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33989779_0:93:1268:806_1920x0_80_0_0_95f60e51f41d71769410c71b95b9a899.png
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Индийская компания VD Global, занимающаяся добычей и обработкой алмазов, обнаружила в штате Гуджарат так называемый алмаз-матрешку, сообщает РИА Новости.Он представляет собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз.Вес камня, который получил название "Бьющееся сердце" — 0,329 карат (0,0658 грамм).Первой подобной находкой за всю историю мировой алмазодобычи стал алмаз-матрешка, найденный специалистами Нюрбинского горно-обогатительного комбината в Якутии. Из-за своей природной особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку.Читайте также: Впервые в Узбекистане пройдет международная ювелирная выставка
индия
находка
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33989779_34:0:1234:900_1920x0_80_0_0_c341159d6d4845e8f760690d8872964c.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
индия алмаз добыча находка редкость в мире
индия алмаз добыча находка редкость в мире
В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку
Алмаз в алмазе считается одним из редчайших, наряду с аналогичным драгоценным камнем, найденным несколько лет назад в России.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik
. Индийская компания VD Global, занимающаяся добычей и обработкой алмазов, обнаружила в штате Гуджарат так называемый алмаз-матрешку, сообщает
РИА Новости.
Он представляет собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз.
Вес камня, который получил название "Бьющееся сердце" — 0,329 карат (0,0658 грамм).
Первой подобной находкой за всю историю мировой алмазодобычи стал алмаз-матрешка, найденный специалистами Нюрбинского горно-обогатительного комбината в Якутии. Из-за своей природной особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку.