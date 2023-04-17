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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку
В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку
Находка считается одной из редчайших, наряду с аналогичным драгоценным камнем, который обнаружили несколько лет назад в России.
2023-04-17T22:00+0500
2023-04-17T22:00+0500
это интересно
индия
алмаз
находка
в мире
добыча
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Индийская компания VD Global, занимающаяся добычей и обработкой алмазов, обнаружила в штате Гуджарат так называемый алмаз-матрешку, сообщает РИА Новости.Он представляет собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз.Вес камня, который получил название "Бьющееся сердце" — 0,329 карат (0,0658 грамм).Первой подобной находкой за всю историю мировой алмазодобычи стал алмаз-матрешка, найденный специалистами Нюрбинского горно-обогатительного комбината в Якутии. Из-за своей природной особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку.Читайте также: Впервые в Узбекистане пройдет международная ювелирная выставка
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индия алмаз добыча находка редкость в мире
индия алмаз добыча находка редкость в мире

В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку

22:00 17.04.2023
© Фото : GJEPCБриллиант "Бьющееся сердце"
Бриллиант Бьющееся сердце - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2023
© Фото : GJEPC
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Алмаз в алмазе считается одним из редчайших, наряду с аналогичным драгоценным камнем, найденным несколько лет назад в России.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Индийская компания VD Global, занимающаяся добычей и обработкой алмазов, обнаружила в штате Гуджарат так называемый алмаз-матрешку, сообщает РИА Новости.
Он представляет собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз.
Вес камня, который получил название "Бьющееся сердце" — 0,329 карат (0,0658 грамм).
Первой подобной находкой за всю историю мировой алмазодобычи стал алмаз-матрешка, найденный специалистами Нюрбинского горно-обогатительного комбината в Якутии. Из-за своей природной особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку.
Читайте также: Впервые в Узбекистане пройдет международная ювелирная выставка
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