Поход за копейки: как бюджетно отдохнуть в горах – фото

Поселок Ходжикент расположен в Ташкентской области, в долине реки Чирчик. Приехать сюда можно на электричке, которая отъезжает из Ташкента ранним утром. Билет на поезд стоит 6 тыс. сумов. А дорога до станции "Ходжикент" займет 2 часа.
Поселок Ходжикент расположен в Ташкентской области, в долине реки Чирчик. Приехать сюда можно на электричке, которая отъезжает из Ташкента ранним утром. Билет на поезд стоит 6 тыс. сумов. А дорога до станции "Ходжикент" займет 2 часа.
По приезду, выйдя из вагона, вашему взору открывается местный ландшафт. Однако для более впечатляющих видов нужно подняться в горы.
По приезду, выйдя из вагона, вашему взору открывается местный ландшафт. Однако для более впечатляющих видов нужно подняться в горы.
Пеший подъем займет около часа. А можно подняться по канатной дороге за 70 тыс. сумов.
Пеший подъем займет около часа. А можно подняться по канатной дороге за 70 тыс. сумов.
Вне зависимости от погоды в горы с собой лучше взять непромокаемую ветровку с капюшоном, потому что на вершине почти всегда ветрено и прохладно. Также рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Для тех, кто хочет организовать пикник на вершине горы, кроме еды стоит захватить внешние аккумуляторы, пледы, одноразовую посуду и мешки для мусора.
Вне зависимости от погоды в горы с собой лучше взять непромокаемую ветровку с капюшоном, потому что на вершине почти всегда ветрено и прохладно. Также рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Для тех, кто хочет организовать пикник на вершине горы, кроме еды стоит захватить внешние аккумуляторы, пледы, одноразовую посуду и мешки для мусора.
Для пикника лучше не выбирать вершины гор и открытые участки из-за сильного ветра.
Для пикника лучше не выбирать вершины гор и открытые участки из-за сильного ветра.
При этом низовья и полянки возле источников – идеальное место для остановки.
При этом низовья и полянки возле источников – идеальное место для остановки.
Вид на горы при подъеме.
Вид на горы при подъеме.
"Каратавский" дикий лук, который можно встретить в горах.
"Каратавский" дикий лук, который можно встретить в горах.
Пробыть на природе можно до 15.00, а ближе к 16.00 со станции "Ходжикент" отъезжает поезд обратно в столицу.
Пробыть на природе можно до 15.00, а ближе к 16.00 со станции "Ходжикент" отъезжает поезд обратно в столицу.