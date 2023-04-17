Поход за копейки: как бюджетно отдохнуть в горах – фото

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Вне зависимости от погоды в горы с собой лучше взять непромокаемую ветровку с капюшоном, потому что на вершине почти всегда ветрено и прохладно. Также рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Для тех, кто хочет организовать пикник на вершине горы, кроме еды стоит захватить внешние аккумуляторы, пледы, одноразовую посуду и мешки для мусора.