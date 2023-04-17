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Поход за копейки: как бюджетно отдохнуть в горах – фото
Поход за копейки: как бюджетно отдохнуть в горах – фото
Выходные на природе. Куда поехать - в нашей фотоленте.
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фото
путешествие
узбекистан
горы
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фото как бюджетно отдохнуть в горах горы узбекистана как провести выходные в узбекистане природа узбекистана нетипичные туристические места в узбекистане туризм узбекистан куда поехать недалеко от ташкента ташкент новости новость бюджетный отдых

Поход за копейки: как бюджетно отдохнуть в горах – фото

21:47 17.04.2023 (обновлено: 22:32 17.04.2023)
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Путешествия – это не всегда дорого. Можно отправиться на природу на один день. Например, пойти в поход в горы Ходжикента, которые находятся недалеко от столицы. Как это сделать – в фотоленте Sputnik.
© Sputnik

Поселок Ходжикент расположен в Ташкентской области, в долине реки Чирчик. Приехать сюда можно на электричке, которая отъезжает из Ташкента ранним утром. Билет на поезд стоит 6 тыс. сумов. А дорога до станции "Ходжикент" займет 2 часа.

Поселок Ходжикент расположен в Ташкентской области, в долине реки Чирчик. Приехать сюда можно на электричке, которая отъезжает из Ташкента ранним утром. Билет на поезд стоит 6 тыс. сумов. А дорога до станции &quot;Ходжикент&quot; займет 2 часа. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik

Поселок Ходжикент расположен в Ташкентской области, в долине реки Чирчик. Приехать сюда можно на электричке, которая отъезжает из Ташкента ранним утром. Билет на поезд стоит 6 тыс. сумов. А дорога до станции "Ходжикент" займет 2 часа.

По приезду, выйдя из вагона, вашему взору открывается местный ландшафт. Однако для более впечатляющих видов нужно подняться в горы.

По приезду, выйдя из вагона, вашему взору открывается местный ландшафт. Однако для более впечатляющих видов нужно подняться в горы. - Sputnik Узбекистан
2/9

По приезду, выйдя из вагона, вашему взору открывается местный ландшафт. Однако для более впечатляющих видов нужно подняться в горы.

Пеший подъем займет около часа. А можно подняться по канатной дороге за 70 тыс. сумов.

Пеший подъем займет около часа. А можно подняться по канатной дороге за 70 тыс. сумов. - Sputnik Узбекистан
3/9

Пеший подъем займет около часа. А можно подняться по канатной дороге за 70 тыс. сумов.

© Sputnik

Вне зависимости от погоды в горы с собой лучше взять непромокаемую ветровку с капюшоном, потому что на вершине почти всегда ветрено и прохладно. Также рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Для тех, кто хочет организовать пикник на вершине горы, кроме еды стоит захватить внешние аккумуляторы, пледы, одноразовую посуду и мешки для мусора.

Вне зависимости от погоды в горы с собой лучше взять непромокаемую ветровку с капюшоном, потому что на вершине почти всегда ветрено и прохладно. Также рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Для тех, кто хочет организовать пикник на вершине горы, кроме еды стоит захватить внешние аккумуляторы, пледы, одноразовую посуду и мешки для мусора. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik

Вне зависимости от погоды в горы с собой лучше взять непромокаемую ветровку с капюшоном, потому что на вершине почти всегда ветрено и прохладно. Также рекомендуем надеть удобную одежду и обувь. Для тех, кто хочет организовать пикник на вершине горы, кроме еды стоит захватить внешние аккумуляторы, пледы, одноразовую посуду и мешки для мусора.

© Sputnik

Для пикника лучше не выбирать вершины гор и открытые участки из-за сильного ветра.

Для пикника лучше не выбирать вершины гор и открытые участки из-за сильного ветра. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik

Для пикника лучше не выбирать вершины гор и открытые участки из-за сильного ветра.

При этом низовья и полянки возле источников – идеальное место для остановки.

При этом низовья и полянки возле источников – идеальное место для остановки. - Sputnik Узбекистан
6/9

При этом низовья и полянки возле источников – идеальное место для остановки.

Вид на горы при подъеме.

Вид на горы при подъеме. - Sputnik Узбекистан
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Вид на горы при подъеме.

© Sputnik

"Каратавский" дикий лук, который можно встретить в горах.

&quot;Каратавский&quot; дикий лук, который можно встретить в горах. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik

"Каратавский" дикий лук, который можно встретить в горах.

Пробыть на природе можно до 15.00, а ближе к 16.00 со станции "Ходжикент" отъезжает поезд обратно в столицу.

Пробыть на природе можно до 15.00, а ближе к 16.00 со станции &quot;Ходжикент&quot; отъезжает поезд обратно в столицу. - Sputnik Узбекистан
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Пробыть на природе можно до 15.00, а ближе к 16.00 со станции "Ходжикент" отъезжает поезд обратно в столицу.

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