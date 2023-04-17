"Расследуют падения". Пентагон встревожен развитием ситуации с F-35
14:18 17.04.2023 (обновлено: 14:34 17.04.2023)
© U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel TamИстребители F-35A Lightning II во время плановых учений по боевой готовности на военно-воздушной базе Эйлсон, Аляска, 25 марта 2022 года.
Союзники США закупают новейшие американские истребители F-35. Однако Пентагон сообщает о проблемах: меньше трети самолетов этой модели готовы к выполнению всех боевых задач.
Какие "детские болезни" до сих пор преследуют самую дорогую авиационную программу в истории — в материале РИА Новости.
Уязвленная гордость Пентагона
Едва публике презентовали F-35 Lightning II ("Молния"), как партнеры по Североатлантическому альянсу выстроились в очередь. На днях список из почти двух десятков государств пополнила Румыния — правда, ждать Бухаресту минимум восемь лет.
Этот истребитель должен был стать основным в НАТО на полвека. Поэтому, например, часть комплектующих производят не в США. Всего в проекте участвуют девять стран.
Требования к самолету наивысшие: скрытность, скорость, маневренность, ударная мощь, способность переносить ядерное оружие. Все, о чем только могли мечтать генералы.
Образец разрабатывали в трех вариантах:
F-35A — наиболее простой технологически, самый дешевый (около 80 миллионов долларов за машину) и наиболее массовый — страны-союзники намерены закупить более 2,5 тысячи единиц;
F-35B — для американских морпехов и британского флота — с опциями укороченного взлета и вертикальной посадки. На 25 миллионов дороже. В Пентагоне такие планируют использовать на десантных кораблях типа "Америка", поступивших на службу в 2010-х;
F-35С — палубный вариант с посадочным крюком для авианосцев, увеличенными крыльями и хвостовым оперением. Цена — порядка 95 миллионов долларов.
Всего хотели собрать до трех с половиной тысяч F-35. Однако возникли трудности.
Не первый звонок
Этот истребитель назвали наследником F-16 еще в 2007-м, когда опытный образец поднялся в воздух. Первые машины армия получила спустя пять лет.
Хотя Lockheed еще в 2001 году пообещал к 2010-му выполнить заказ аж на 2852 единицы. За это корпорация попросила 233 миллиарда долларов. В 2004 году ценник удвоился.
В 2013 году от графика отставали на семь лет. К 2022-му программа раздулась до 1,7 триллиона долларов. Каждый час полета "тридцать пятого", как выяснила Счетная палата США, обходится налогоплательщикам в 42 тысячи долларов.
И самое главное: истребитель не оправдывает надежд.
Два года назад в Пентагоне сообщили, что полностью пригодны только 36 процентов машин. С тех пор брака прибавилось.
Пятое поколение?
Список проблем исчисляется уже не десятками, а сотнями.
Из особо тяжелых — дефект силовой установки. В декабре на базе Форт-Уэрт во время вертикальной посадки из-за этого разбился F-35B. Пилоту удалось катапультироваться, но поставки и приемочные полеты заморозили на два месяца. В марте компания-производитель заявила, что разобралась, в чем дело. Но устранить проблему сразу нельзя. Вдобавок возник дефицит самих моторов.
Непросто и с, казалось бы, обязательной опцией для истребителя пятого поколения — полетом на сверхзвуковой скорости. Если палубные версии F-35 находятся в таком режиме достаточно долго, то получают повреждения обшивки и теряют малозаметность. Стелс-покрытие вздувается. Также из строя выходят антенны в хвостовой части.
Пентагон решил ограничить полет на сверхзвуке несколькими десятками секунд. Устранение этого дефекта посчитали слишком дорогим.
С трудностями сталкиваются и пилоты. Гипоксия — уже около 40 эпизодов, в основном с F-35А.
В мае 2020-го по этой причине один из самолетов рухнул — летчик спасся. Как позже выяснилось, подвела система подачи кислорода. Также в кабине случались скачки давления, приводившие к баротравмам.
Несколько машин разбились из-за сбоев в программном обеспечении. К тому же поступали жалобы на "зеленое свечение" дисплея распиаренного шлема. Стоит который, к слову, как спорткар: 400 тысяч долларов.
Некоторые инциденты и вовсе выглядят как злая ирония — Пентагон запрещал полеты в грозу. Рукотворные "молнии" ломались из-за молний природных.
Производители продолжают доработку машины. Это выливается в дополнительные расходы, хотя стоимость программы и так космическая. В общем, не факт, что контракты выполнят в срок.
Как отмечал покойный сенатор Джон Маккейн, F-35 стал "хрестоматийным примером того, насколько сломана американская система оборонных закупок". Но союзники США все равно вынуждены покупать этого кота в мешке.
Читайте также: Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма