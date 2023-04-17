https://uz.sputniknews.ru/20230417/v-uzbekistane-vynesli-prigovor-trem-chlenam-terroristicheskoy-organizatsii-33998583.html

В Узбекистане вынесли приговор трем членам террористической организации

В Узбекистане вынесли приговор трем членам террористической организации

Каждый из бойцов запрещенной террористической организации в Сирии приговорен к 15 годам лишения свободы.

2023-04-17T17:05+0500

2023-04-17T17:05+0500

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узбекистан

приговор

суд

террористы

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор трем жителям Узбекистана, воевавшим в Сирии в составе террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.Трое осужденных приговорены к 15 годам лишения свободы.Как установило следствие, подсудимые попали под влияние сторонников террористической организации через интернет и в октябре 2019 года выехали в Сирию, где воевали в рядах бандформирования.В 2022 году деятельность была пресечена, троих боевиков задержали и доставили в Узбекистан.Узбекистанские судебные органы регулярно выносят приговоры в отношении членов террористических организаций, планировавших отправиться в Сирию или участвовавших в боевых действиях. В частности, в феврале житель Намангана был приговорен к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности этой же экстремистской организации.В апреле 2017 года группировка "Катиба Таухид валь-Джихад" организовала взрыв в метро Санкт-Петербурга. С 2019 года движение пополнило размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.* Запрещенная в России террористическая организация

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