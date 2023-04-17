https://uz.sputniknews.ru/20230417/za-dvesti-millionov-dollarov-ukraina-spaset-evropu-34003596.html

За двести миллионов долларов Украина спасет Европу

За двести миллионов долларов Украина спасет Европу

Всемирный банк выделит Украине дополнительную финансовую помощь

2023-04-17T18:53+0500

2023-04-17T18:53+0500

2023-04-17T18:53+0500

украина

европа

запад

деньги

политика

колумнисты

мнение эксперта

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На что они — по крайней мере, официально — будут потрачены, тоже известно: средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, а именно на закупку критически необходимого оборудования для поддержки экстренных ремонтных работ в рамках передачи электроэнергии и инфраструктуры для отопления, пишет колумнист РИА Новости. Казалось бы, очередное наглядное подтверждение единства западного мира и его беззаветной поддержки молодой украинской демократии, но на самом деле все значительно прозаичнее и привычнее в плане реализации классической для Запада схемы защиты только собственных интересов.Этот же Всемирный банк сообщает, что энергосистеме Украины за прошедшее с начала СВО время нанесен ущерб в размере одиннадцати миллиардов долларов. Выделяемые двести миллионов, даже с учетом предыдущих траншей, даже близко не покрывают заявленных потерь. Тем более что нули на банковских счетах превращаются в физическую инфраструктуру генерации, передачи и распределения гораздо медленнее, чем в компьютерной игре, где достаточно щелкнуть мышкой, мгновенно построив электростанцию или плотину.Чтобы понять, что же на самом деле происходит, нужно пролистать назад наш календарь памяти и вспомнить, что за прошедшее время Вооруженные силы России трижды наносили массированные ракетные удары по объектам украинской генерации. Последняя такая акция проводилась почти три месяца назад, что позволило украинской пропаганде растрезвонить на весь мир, что у России якобы закончились средства поражения. Здесь также нужно помнить, что наши ракеты и беспилотники били не хаотично, а выбивая те подстанции, что обеспечивали работу тех или иных предприятий, выпускающих продукцию в помощь ВСУ. Именно по этой причине веерные отключения света для населения довольно быстро купировались ремонтом и перенаправлением мощностей, что также вводило украинцев в экстаз мнимой непобедимости, а некоторых россиян — в недоумение. На самом деле все просто — такая цель никогда и не ставилась. Владимир Путин многократно повторял, что Россия не воюет с украинским народом. Умеющие слушать и слышать все поняли сразу.В настоящий момент ход боевых действий перешел в сценарий, далекоидущие детали которого известны только в Генеральном штабе. Массированных ударов не было давно, отключения света на Украине практически прекратились, а инфраструктуру кое-как подлатали. И здесь мы возвращаемся к исходной теме нашего разговора.Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизмаВсего за сутки до выделения двухсотмиллионного транша национальный оператор "Укрэнерго" помпезно объявил о возобновлении экспорта электроэнергии в Молдавию и Польшу. На юг в разные часы перетекало до девяноста пяти, а на запад — до семидесяти пяти мегаватт. Не скрывает Киев и намерений восстановить канал поставок в Словакию. Это притом что еще в декабре потоки шли строго в обратном направлении, то есть Украина импортировала европейское, гораздо более дорогое, электричество.Как гласит старинная мудрость, случайности не случайны, вот и здесь нет никаких произвольных совпадений."Укрэнерго", чтобы успокоить разгневанных сограждан, уверило, что собственные потребности закрыты полностью, а потому экспорт только на пользу. Доля правды здесь есть, конечно. В том смысле, что внутри Украины практически не осталось якорных потребителей электроэнергии, и этот факт лишь констатирует клиническую смерть украинской промышленности как минимум в секторе ВПК. Киев давно уже не выпускает никаких сложных и энергоемких видов вооружений, а подбитая техника массово ремонтируется на заводах в странах ЕС.При этом в резерве остались громадные генерирующие мощности, в первую очередь атомные электростанции, по которым за год с лишним не было нанесено ни единого удара. Как известно, атомное электричество всегда дешевле всех прочих аналогов, порой при колебаниях биржевых цен разница может доходить до трех-пяти раз.Теперь сводим все эти факты воедино.На Украине почти не осталось крупных потребителей энергии, а население априори расходует на порядки меньше индустриального сектора. При этом есть избыточное производство электричества на базе атома с предельно привлекательной, особенно для Европы, стоимостью. Украинские энергетики очень постарались, восстановили транзитные ЛЭП и готовы поставлять десятки, а в перспективе и сотни мегаватт своим русофобским соседям, спрыгнувшим с воображаемой иглы российского газа и нефти. Западные банкиры старание Киева оценили и кинули очередную финансовую подачку.Кто не понял: деньги эти предназначены не для спасения Украины, а для выжимания ее оставшегося потенциала досуха, до самого дна.Читайте также:

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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