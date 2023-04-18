https://uz.sputniknews.ru/20230418/poxolodanie-nakrylo-uzbekistan-prognoz-pogody-na-vtornik--34015542.html

Похолодание накрыло Узбекистан: прогноз погоды на вторник

Похолодание накрыло Узбекистан: прогноз погоды на вторник

Синоптики рассказали, какая будет сегодня в республике погода.

2023-04-18T07:29+0500

2023-04-18T07:29+0500

2023-04-18T09:25+0500

общество

узбекистан

прогноз погоды

похолодания

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается похолодание. На большей части страны без дождя, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2-4° тепла, днем +13-15° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от -1° до +5° тепла, днем +10-15° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от -3° до +6° тепла, днем +13-18° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2-7° тепла, днем +12-17° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5-10° тепла, днем +17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2-7° тепла, днем +12-17° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами туман, дождь, переходящий в снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 0° до +5°, днем +3-8° тепла.

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