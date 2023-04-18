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Похолодание накрыло Узбекистан: прогноз погоды на вторник
Похолодание накрыло Узбекистан: прогноз погоды на вторник
Синоптики рассказали, какая будет сегодня в республике погода.
2023-04-18T07:29+0500
2023-04-18T09:25+0500
общество
узбекистан
прогноз погоды
похолодания
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается похолодание. На большей части страны без дождя, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2-4° тепла, днем +13-15° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от -1° до +5° тепла, днем +10-15° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от -3° до +6° тепла, днем +13-18° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2-7° тепла, днем +12-17° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5-10° тепла, днем +17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2-7° тепла, днем +12-17° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами туман, дождь, переходящий в снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 0° до +5°, днем +3-8° тепла.
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прогноз погоды на вторник 18 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
прогноз погоды на вторник 18 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня

Похолодание накрыло Узбекистан: прогноз погоды на вторник

07:29 18.04.2023 (обновлено: 09:25 18.04.2023)
© unsplash.comПеременная облачность
Переменная облачность - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
© unsplash.com
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Синоптики рассказали, какая будет сегодня в республике погода. Подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается похолодание. На большей части страны без дождя, передает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2-4° тепла, днем +13-15° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от -1° до +5° тепла, днем +10-15° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от -3° до +6° тепла, днем +13-18° тепла.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2-7° тепла, днем +12-17° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5-10° тепла, днем +17-22° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2-7° тепла, днем +12-17° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами туман, дождь, переходящий в снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 0° до +5°, днем +3-8° тепла.
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