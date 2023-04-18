Самые большие соборные мечети Узбекистана — фото
"Исламабад" (Ташкент)
Это самая большая мечеть в Узбекистане, в ней 4 минарета по 63 метра каждый. Основной зал мечети, строительство которой началось в 2019 году, вмещает в себя 8 тыс. человек.
Всего во внутреннем дворе и прилегающих территориях могут одновременно находиться 11 тыс. верующих. Помещение для омовения рассчитано на 150 мест, в здании также есть администрация, библиотека и другие необходимые помещения. Мечеть официально открылась 22 марта 2023 года.
"Исламабад" (Ташкент)
Это самая большая мечеть в Узбекистане, в ней 4 минарета по 63 метра каждый. Основной зал мечети, строительство которой началось в 2019 году, вмещает в себя 8 тыс. человек.
Всего во внутреннем дворе и прилегающих территориях могут одновременно находиться 11 тыс. верующих. Помещение для омовения рассчитано на 150 мест, в здании также есть администрация, библиотека и другие необходимые помещения. Мечеть официально открылась 22 марта 2023 года.
"Ургут" (Самарканд)
Самая большая мечеть в Самаркандской области. Ее официальное открытие состоялось в 2021 году. Занимает территорию общей площадью 1,06 гектара. Двухэтажное здание вмещает 10 тыс. верующих.
Высота купола мечети составляет 36 м, каждый из четырех минаретов, расположенных по углам мечети, высотой более 40 м. Здание украшено традиционным орнаментом.
"Ургут" (Самарканд)
Самая большая мечеть в Самаркандской области. Ее официальное открытие состоялось в 2021 году. Занимает территорию общей площадью 1,06 гектара. Двухэтажное здание вмещает 10 тыс. верующих.
Высота купола мечети составляет 36 м, каждый из четырех минаретов, расположенных по углам мечети, высотой более 40 м. Здание украшено традиционным орнаментом.
"Имам ишан Мухаммед" (Каракалпакстан)
Мечеть в городе Нукус была открыта в 2017 году . Она вмещает около 2 тыс. верующих. Рядом с мечетью создан Учебный центр повышения квалификации имам-хатыбов на 128 мест, оснащенный современным оборудованием.
Мечеть названа в честь исламского ученого, одного из самых почитаемых шейхов тариката Накшбандия Имама ишана Мухаммеда сына Кайипназар-бия.
"Имам ишан Мухаммед" (Каракалпакстан)
Мечеть в городе Нукус была открыта в 2017 году . Она вмещает около 2 тыс. верующих. Рядом с мечетью создан Учебный центр повышения квалификации имам-хатыбов на 128 мест, оснащенный современным оборудованием.
Мечеть названа в честь исламского ученого, одного из самых почитаемых шейхов тариката Накшбандия Имама ишана Мухаммеда сына Кайипназар-бия.
"Минор" (Ташкент)
Одна из крупнейших мечетей Узбекистана с белоснежным орнаментом была официально открыта в 2014 году. Название "Минор" происходит от арабского слова “манор”, означающего “маяк”, "высота". Помещение рассчитано на более чем 7 тыс. человек.
Высота минарета мечети —- 45 м, а голубого купола — 34 м. Ниша мечети является копией мечети Тилля-Кори комплекса Регистан в Самаркандской области.
Одна из крупнейших мечетей Узбекистана с белоснежным орнаментом была официально открыта в 2014 году. Название "Минор" происходит от арабского слова “манор”, означающего “маяк”, "высота". Помещение рассчитано на более чем 7 тыс. человек.
Высота минарета мечети —- 45 м, а голубого купола — 34 м. Ниша мечети является копией мечети Тилля-Кори комплекса Регистан в Самаркандской области.
"Минор" (Ташкент)
Одна из крупнейших мечетей Узбекистана с белоснежным орнаментом была официально открыта в 2014 году. Название "Минор" происходит от арабского слова “манор”, означающего “маяк”, "высота". Помещение рассчитано на более чем 7 тыс. человек.
Высота минарета мечети —- 45 м, а голубого купола — 34 м. Ниша мечети является копией мечети Тилля-Кори комплекса Регистан в Самаркандской области.
Одна из крупнейших мечетей Узбекистана с белоснежным орнаментом была официально открыта в 2014 году. Название "Минор" происходит от арабского слова “манор”, означающего “маяк”, "высота". Помещение рассчитано на более чем 7 тыс. человек.
Высота минарета мечети —- 45 м, а голубого купола — 34 м. Ниша мечети является копией мечети Тилля-Кори комплекса Регистан в Самаркандской области.
Мечеть Касимхана ибн Юсуфхана (Наманган)
Одна из крупнейших мечетей Наманганской области, открытая в 2021 году. Площадь двора – 1,8 га, зала – 2 тыс. кв.м. Мечеть построена в современном стиле HI-TECH. Здание вмещает в себя 4,5 тыс. человек, а внутренний двор – 9 тыс. верующих.
В зале двухэтажной мечети, открытом намазгахе (место для намаза) и на веранде одновременно могут молиться 15 тыс. человек. Особую красоту мечети придают два 45-метровых минарета, большой купол высотой 36 м, окружностью 24 м и малые купола с двух сторон.
Мечеть Касимхана ибн Юсуфхана (Наманган)
Одна из крупнейших мечетей Наманганской области, открытая в 2021 году. Площадь двора – 1,8 га, зала – 2 тыс. кв.м. Мечеть построена в современном стиле HI-TECH. Здание вмещает в себя 4,5 тыс. человек, а внутренний двор – 9 тыс. верующих.
В зале двухэтажной мечети, открытом намазгахе (место для намаза) и на веранде одновременно могут молиться 15 тыс. человек. Особую красоту мечети придают два 45-метровых минарета, большой купол высотой 36 м, окружностью 24 м и малые купола с двух сторон.
"Девонабой" (Андижан)
Соборная мечеть "Девонабой" в Андижанской области была построена в 1899 году.
Мечеть отличают высокие, богато украшенные минареты, роскошное здание, возведенное по проекту, в котором гармонично сочетаются современная и традиционная восточная архитектура, четверо величественных ворот, один зал, павильон и веранды, величественные стены.
Мечеть вмещает около 5 тыс. человек и является одной из крупнейших в области.
"Девонабой" (Андижан)
Соборная мечеть "Девонабой" в Андижанской области была построена в 1899 году.
Мечеть отличают высокие, богато украшенные минареты, роскошное здание, возведенное по проекту, в котором гармонично сочетаются современная и традиционная восточная архитектура, четверо величественных ворот, один зал, павильон и веранды, величественные стены.
Мечеть вмещает около 5 тыс. человек и является одной из крупнейших в области.
Комплекс Хазрати Имам (Ташкент)
В народе известен как Хаст Имам. В 2007 году комплекс реконструировали. В нем находятся мечеть Тилляшайх, мавзолей Абу Бакра Каффаля Шаши, медресе Баракхан и Исламский институт имени Имама аль-Бухари. Мечеть Хазрати Имам имеет высоту 52 м, вместимость зала 3 тыс. человек, веранды — 5 тыс. человек.
Комплекс Хазрати Имам (Ташкент)
В народе известен как Хаст Имам. В 2007 году комплекс реконструировали. В нем находятся мечеть Тилляшайх, мавзолей Абу Бакра Каффаля Шаши, медресе Баракхан и Исламский институт имени Имама аль-Бухари. Мечеть Хазрати Имам имеет высоту 52 м, вместимость зала 3 тыс. человек, веранды — 5 тыс. человек.
Мечеть "Калян" (Бухара)
Кутейба ибн Муслим, один из исламских завоевателей, построил мечеть в VIII веке. В 1997 году здание отремонтировали и вновь ввели в эксплуатацию. Конструкция мечети прямоугольная (127×78 м), широкий двор окружен куполообразной крытой верандой. 188 куполов поддерживают 208 колонн. Мечеть рассчитана на 3 тыс. верующих.
Мечеть "Калян" (Бухара)
Кутейба ибн Муслим, один из исламских завоевателей, построил мечеть в VIII веке. В 1997 году здание отремонтировали и вновь ввели в эксплуатацию. Конструкция мечети прямоугольная (127×78 м), широкий двор окружен куполообразной крытой верандой. 188 куполов поддерживают 208 колонн. Мечеть рассчитана на 3 тыс. верующих.
"Охун бобо" (Хорезм)
Большая мечеть, расположенная в городе Ургенч Хорезмской области, названа в честь святого Нияза Мухаммеда Ахунда. В 1800 году рядом с могилой святого возвели мечеть. Ее высота составляла 47 метров, а вокруг мечети построен купол размером 12 на 12 метров.
В настоящее время религиозный комплекс и соборная мечеть "Охун бобо" являются одним из известных мест в Хорезмской области. Мечеть, рассчитанную на 4 тыс. человек, отреставрировали и вновь ввели в эксплуатацию в 2018 году.
"Охун бобо" (Хорезм)
Большая мечеть, расположенная в городе Ургенч Хорезмской области, названа в честь святого Нияза Мухаммеда Ахунда. В 1800 году рядом с могилой святого возвели мечеть. Ее высота составляла 47 метров, а вокруг мечети построен купол размером 12 на 12 метров.
В настоящее время религиозный комплекс и соборная мечеть "Охун бобо" являются одним из известных мест в Хорезмской области. Мечеть, рассчитанную на 4 тыс. человек, отреставрировали и вновь ввели в эксплуатацию в 2018 году.
"Хаким Термизи" (Сурхандарья)
В городе Термез в 2018 году официально открыли “Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи” на 6 гектарах земли. На территории центра действует мечеть "Хаким Термизи", рассчитанная на более чем 2,2 тыс. верующих. Названа мечеть в честь Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Али ат-Тирмизи, выдающегося исламского исследователя.
По обе стороны от мечети, соединившей в себе традиционные и современные архитектурные решения, возведены два минарета по 41,5 метра каждый. Высота величественного купола мечети – 22 метра.
Мавзолей “Каффаля Шаши”, медресе “Баракхан” и медресе “Муйи Мубарак” в комплексе были построены в XVI веке. Мечеть “Номозгах“ относится к XVIII веку, а соборная мечеть “Тилляшейх" – к XX веку.
"Хаким Термизи" (Сурхандарья)
В городе Термез в 2018 году официально открыли “Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи” на 6 гектарах земли. На территории центра действует мечеть "Хаким Термизи", рассчитанная на более чем 2,2 тыс. верующих. Названа мечеть в честь Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Али ат-Тирмизи, выдающегося исламского исследователя.
По обе стороны от мечети, соединившей в себе традиционные и современные архитектурные решения, возведены два минарета по 41,5 метра каждый. Высота величественного купола мечети – 22 метра.
Мавзолей “Каффаля Шаши”, медресе “Баракхан” и медресе “Муйи Мубарак” в комплексе были построены в XVI веке. Мечеть “Номозгах“ относится к XVIII веку, а соборная мечеть “Тилляшейх" – к XX веку.
"Хазрат Алишер Навои" (Навои)
Мечеть "Хазрат Алишер Навои" была открыта в 2006 году в Навоийской области. Она вмещает в себя 2 тыс. человек. Общая площадь мечети 1,26 га.
Высота мечети 31 м. Здание имеет внутреннюю и внешнюю площадь, веранду с внешней стороны. На втором этаже с внутреней стороны также есть пятиметровый балкон. На территории мечети построены фонтан и бассейн.
"Хазрат Алишер Навои" (Навои)
Мечеть "Хазрат Алишер Навои" была открыта в 2006 году в Навоийской области. Она вмещает в себя 2 тыс. человек. Общая площадь мечети 1,26 га.
Высота мечети 31 м. Здание имеет внутреннюю и внешнюю площадь, веранду с внешней стороны. На втором этаже с внутреней стороны также есть пятиметровый балкон. На территории мечети построены фонтан и бассейн.