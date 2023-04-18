Самые большие соборные мечети Узбекистана — фото

"Исламабад" (Ташкент)

Это самая большая мечеть в Узбекистане, в ней 4 минарета по 63 метра каждый. Основной зал мечети, строительство которой началось в 2019 году, вмещает в себя 8 тыс. человек.

Всего во внутреннем дворе и прилегающих территориях могут одновременно находиться 11 тыс. верующих. Помещение для омовения рассчитано на 150 мест, в здании также есть администрация, библиотека и другие необходимые помещения. Мечеть официально открылась 22 марта 2023 года.