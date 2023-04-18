https://uz.sputniknews.ru/20230418/yunus-radjabi--biografiya-34041049.html

Юнус Раджаби — биография

Юнус Раджаби — биография

Юнус Раджаби – народный артист Узбекистана, композитор, музыкант, фольклорист, внесший большой вклад в развитие национального искусства, педагог, воспитавший многих талантливых музыкантов.

2023-04-18T18:44+0500

2023-04-18T18:44+0500

2023-04-18T18:44+0500

биография

юнус раджаби

узбекистан

композитор

педагог

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Юнус Раджаби систематизировал более полутора тысяч народных песен и оставил богатое наследие в области искусства. Следует отметить, что до XX века в узбекском искусстве не существовала нотная запись, и одной из больших заслуг Юнуса Раджаби является то, что он записал и сохранил множество народных песен, прежде передававшихся из уст в уста.ДетствоЮнус Раджаби родился 5 января 1897 года в Ташкенте. В семье было 16 детей, Раджаби был младшим.Его мать, Айша-биби, будучи домохозяйкой, тем не менее, была очень талантливой женщиной, знала Коран наизусть, интересовалась поэзией и сама писала стихи.Его отец, Раджаб, занимался земледелием и животноводством. Кроме того, он также интересовался искусством и часто брал Юнуса с собой на народные праздники. Именно под влиянием песен и представлений, исполнявшихся на таких празднествах, Юнус и полюбил искусство.Члены семьи Юнуса Раджаби всегда уделяли внимание талантам и интересам своих детей. Например, брат Юнуса, заметив его увлечение музыкой, подарит ему дутар, отец также всячески его поддерживал.Талант Раджаби был совершенен – он обладал идеальным слухом, чувством ритма, музыкальной памятью. Он смог полностью и в точности повторить давно услышанную мелодию.Одним из важных людей в жизни Юнуса Раджаби стал хафиз Мирза Касым, который, будучи его первым учителем, заложил базу мастерства юного музыканта.КарьераЮнус Раджаби получил образование в школах и медресе, окончил его в 1913 году, в год смерти отца, и начал работать, чтобы помогать семье.В подростковом возрасте особо проявляется талант Юнуса – музыкальная чуткость, особый бархатистый тембр голоса, способный очаровывать слушателей. В эти времена он начал получать музыкальное образование под руководством хафиза Муллы Туйчи Ташмухаммедова.В это же время Юнус Раджаби показывает себя как талантливый педагог и организатор. Он начинает обучать юных музыкантов, и к моменту создания Государственной консерватории Узбекистана в 1919 году успевает накопить большой преподавательский опыт.Когда он заявил о своем желании получить образование, все, кто его знал, недоумевали: "Ты уже известный музыкант, зачем тебе образование?" Но Юнус не хотел отступать от своего намерения.Юнус окончил консерваторию в 1923 году и уехал по направлению в Самарканд. Тогда произошло событие, оставившее значительный след в жизни Юнуса Раджаби – творческая встреча с известным хафизом и дутористом Ходжи Абдулазизом Расуловым. Именно под влиянием этой встречи Юнус и начал собирать и записывать народные песни.ТворчествоВо время пребывания в Самарканде Юнус написал свои самые известные песни, такие как "Бахор" и "Хаммамиз".В этот период Раджаби работал в соавторстве с такими композиторами, как Борис Надеждин, Владислав Успенский, Георгий Мушель, написал музыку к драмам "Муканна" и "Касос", которые долгие годы с успехом шли в Национальном театре Узбекистана. Перу Юнуса Раджаби принадлежат такие произведения, как "Сегох", "Фергана" для симфонического оркестра, сюиты "Уйин баеты" и "Пахта" для ансамбля "Бахор". В это же время с участием Юнуса Раджаби были созданы знаменитые оперы "Зейнаб и Оман" и "Назира".Он также положил на музыку стихи поэтов-классиков Алишера Навои, Бабура, Фурката, Мукими.Многотомный сборник "Узбекская народная музыка", являющийся одним из великих наследий Юнуса Раджаби, начал выходить в свет в 1939 году.Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Юнус Раджаби также был талантлив в рисовании, кулинарии и был замечательным рассказчиком.СемьяСупруга Юнуса Раджаби — Кумри, один из самых важных людей в жизни музыканта. Кумри удалось создать спокойную, благожелательную атмосферу, в которой ничто не мешало музыканту заниматься творчеством. У пары были 12 детей. Все дети в семье имеют высшее образование и добились больших успехов в науке и творчестве.Награды и премииПамятьВ честь Юнуса Раджаби названа станция метро в Ташкенте.В Ташкенте, по адресу улица Юнус Раджаби, дом 20 (метро Космонавтов) находится дом–музей Юнуса Раджаби.

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