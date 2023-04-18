https://uz.sputniknews.ru/20230418/yunus-radjabi--biografiya-34041049.html
Юнус Раджаби — биография
Юнус Раджаби — биография
Юнус Раджаби – народный артист Узбекистана, композитор, музыкант, фольклорист, внесший большой вклад в развитие национального искусства, педагог, воспитавший многих талантливых музыкантов.
2023-04-18T18:44+0500
2023-04-18T18:44+0500
2023-04-18T18:44+0500
биография
юнус раджаби
узбекистан
композитор
педагог
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Юнус Раджаби систематизировал более полутора тысяч народных песен и оставил богатое наследие в области искусства. Следует отметить, что до XX века в узбекском искусстве не существовала нотная запись, и одной из больших заслуг Юнуса Раджаби является то, что он записал и сохранил множество народных песен, прежде передававшихся из уст в уста.ДетствоЮнус Раджаби родился 5 января 1897 года в Ташкенте. В семье было 16 детей, Раджаби был младшим.Его мать, Айша-биби, будучи домохозяйкой, тем не менее, была очень талантливой женщиной, знала Коран наизусть, интересовалась поэзией и сама писала стихи.Его отец, Раджаб, занимался земледелием и животноводством. Кроме того, он также интересовался искусством и часто брал Юнуса с собой на народные праздники. Именно под влиянием песен и представлений, исполнявшихся на таких празднествах, Юнус и полюбил искусство.Члены семьи Юнуса Раджаби всегда уделяли внимание талантам и интересам своих детей. Например, брат Юнуса, заметив его увлечение музыкой, подарит ему дутар, отец также всячески его поддерживал.Талант Раджаби был совершенен – он обладал идеальным слухом, чувством ритма, музыкальной памятью. Он смог полностью и в точности повторить давно услышанную мелодию.Одним из важных людей в жизни Юнуса Раджаби стал хафиз Мирза Касым, который, будучи его первым учителем, заложил базу мастерства юного музыканта.КарьераЮнус Раджаби получил образование в школах и медресе, окончил его в 1913 году, в год смерти отца, и начал работать, чтобы помогать семье.В подростковом возрасте особо проявляется талант Юнуса – музыкальная чуткость, особый бархатистый тембр голоса, способный очаровывать слушателей. В эти времена он начал получать музыкальное образование под руководством хафиза Муллы Туйчи Ташмухаммедова.В это же время Юнус Раджаби показывает себя как талантливый педагог и организатор. Он начинает обучать юных музыкантов, и к моменту создания Государственной консерватории Узбекистана в 1919 году успевает накопить большой преподавательский опыт.Когда он заявил о своем желании получить образование, все, кто его знал, недоумевали: "Ты уже известный музыкант, зачем тебе образование?" Но Юнус не хотел отступать от своего намерения.Юнус окончил консерваторию в 1923 году и уехал по направлению в Самарканд. Тогда произошло событие, оставившее значительный след в жизни Юнуса Раджаби – творческая встреча с известным хафизом и дутористом Ходжи Абдулазизом Расуловым. Именно под влиянием этой встречи Юнус и начал собирать и записывать народные песни.ТворчествоВо время пребывания в Самарканде Юнус написал свои самые известные песни, такие как "Бахор" и "Хаммамиз".В этот период Раджаби работал в соавторстве с такими композиторами, как Борис Надеждин, Владислав Успенский, Георгий Мушель, написал музыку к драмам "Муканна" и "Касос", которые долгие годы с успехом шли в Национальном театре Узбекистана. Перу Юнуса Раджаби принадлежат такие произведения, как "Сегох", "Фергана" для симфонического оркестра, сюиты "Уйин баеты" и "Пахта" для ансамбля "Бахор". В это же время с участием Юнуса Раджаби были созданы знаменитые оперы "Зейнаб и Оман" и "Назира".Он также положил на музыку стихи поэтов-классиков Алишера Навои, Бабура, Фурката, Мукими.Многотомный сборник "Узбекская народная музыка", являющийся одним из великих наследий Юнуса Раджаби, начал выходить в свет в 1939 году.Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Юнус Раджаби также был талантлив в рисовании, кулинарии и был замечательным рассказчиком.СемьяСупруга Юнуса Раджаби — Кумри, один из самых важных людей в жизни музыканта. Кумри удалось создать спокойную, благожелательную атмосферу, в которой ничто не мешало музыканту заниматься творчеством. У пары были 12 детей. Все дети в семье имеют высшее образование и добились больших успехов в науке и творчестве.Награды и премииПамятьВ честь Юнуса Раджаби названа станция метро в Ташкенте.В Ташкенте, по адресу улица Юнус Раджаби, дом 20 (метро Космонавтов) находится дом–музей Юнуса Раджаби.
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биография узбекистан юнус раджаби музыкант дутарист композитор педагог фольклорист творчество достижения детство юность самарканд основные факты творчество произведения награды семья
биография узбекистан юнус раджаби музыкант дутарист композитор педагог фольклорист творчество достижения детство юность самарканд основные факты творчество произведения награды семья
Юнус Раджаби — биография
Юнус Раджаби – народный артист Узбекистана, композитор, музыкант, фольклорист, внесший большой вклад в развитие национального искусства, педагог, воспитавший многих талантливых музыкантов.
Юнус Раджаби систематизировал более полутора тысяч народных песен и оставил богатое наследие в области искусства. Следует отметить, что до XX века в узбекском искусстве не существовала нотная запись, и одной из больших заслуг Юнуса Раджаби является то, что он записал и сохранил множество народных песен, прежде передававшихся из уст в уста.
Детство
Юнус Раджаби родился 5 января 1897 года в Ташкенте. В семье было 16 детей, Раджаби был младшим.
Его мать, Айша-биби, будучи домохозяйкой, тем не менее, была очень талантливой женщиной, знала Коран наизусть, интересовалась поэзией и сама писала стихи.
Его отец, Раджаб, занимался земледелием и животноводством. Кроме того, он также интересовался искусством и часто брал Юнуса с собой на народные праздники. Именно под влиянием песен и представлений, исполнявшихся на таких празднествах, Юнус и полюбил искусство.
Члены семьи Юнуса Раджаби всегда уделяли внимание талантам и интересам своих детей. Например, брат Юнуса, заметив его увлечение музыкой, подарит ему дутар, отец также всячески его поддерживал.
Талант Раджаби был совершенен – он обладал идеальным слухом, чувством ритма, музыкальной памятью. Он смог полностью и в точности повторить давно услышанную мелодию.
Одним из важных людей в жизни Юнуса Раджаби стал хафиз Мирза Касым, который, будучи его первым учителем, заложил базу мастерства юного музыканта.
Карьера
Юнус Раджаби получил образование в школах и медресе, окончил его в 1913 году, в год смерти отца, и начал работать, чтобы помогать семье.
В подростковом возрасте особо проявляется талант Юнуса – музыкальная чуткость, особый бархатистый тембр голоса, способный очаровывать слушателей. В эти времена он начал получать музыкальное образование под руководством хафиза Муллы Туйчи Ташмухаммедова.
В это же время Юнус Раджаби показывает себя как талантливый педагог и организатор. Он начинает обучать юных музыкантов, и к моменту создания Государственной консерватории Узбекистана в 1919 году успевает накопить большой преподавательский опыт.
Когда он заявил о своем желании получить образование, все, кто его знал, недоумевали: "Ты уже известный музыкант, зачем тебе образование?" Но Юнус не хотел отступать от своего намерения.
Юнус окончил консерваторию в 1923 году и уехал по направлению в Самарканд. Тогда произошло событие, оставившее значительный след в жизни Юнуса Раджаби – творческая встреча с известным хафизом и дутористом Ходжи Абдулазизом Расуловым. Именно под влиянием этой встречи Юнус и начал собирать и записывать народные песни.
Творчество
Во время пребывания в Самарканде Юнус написал свои самые известные песни, такие как "Бахор" и "Хаммамиз".
В этот период Раджаби работал в соавторстве с такими композиторами, как Борис Надеждин, Владислав Успенский, Георгий Мушель, написал музыку к драмам "Муканна" и "Касос", которые долгие годы с успехом шли в Национальном театре Узбекистана. Перу Юнуса Раджаби принадлежат такие произведения, как "Сегох", "Фергана" для симфонического оркестра, сюиты "Уйин баеты" и "Пахта" для ансамбля "Бахор". В это же время с участием Юнуса Раджаби были созданы знаменитые оперы "Зейнаб и Оман" и "Назира".
Он также положил на музыку стихи поэтов-классиков Алишера Навои, Бабура, Фурката, Мукими.
Многотомный сборник "Узбекская народная музыка", являющийся одним из великих наследий Юнуса Раджаби, начал выходить в свет в 1939 году.
Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Юнус Раджаби также был талантлив в рисовании, кулинарии и был замечательным рассказчиком.
Семья
Супруга Юнуса Раджаби — Кумри, один из самых важных людей в жизни музыканта. Кумри удалось создать спокойную, благожелательную атмосферу, в которой ничто не мешало музыканту заниматься творчеством. У пары были 12 детей. Все дети в семье имеют высшее образование и добились больших успехов в науке и творчестве.
Награды и премии
орден Ленина (18.03.1959);
орден Трудового Красного Знамени;
орден "Знак Почёта" (25.12.1944);
Орден "Буюк хизматлари учун" (25 августа 2000 года) — посмертно;
Народный артист Узбекской ССР.
Память
В честь Юнуса Раджаби названа станция метро в Ташкенте.
В Ташкенте, по адресу улица Юнус Раджаби, дом 20 (метро Космонавтов) находится дом–музей Юнуса Раджаби.