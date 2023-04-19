Красота в веках: прогулка по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО - фото

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Всемирное наследие ЮНЕСКО — это природные или созданные человеком объекты, которые имеют особую культурную, историческую или экологическую значимость. На 2021 год в списке значились 1154 объекта, из которых 897 культурные, 218 — природные и 39 — смешанные.