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https://uz.sputniknews.ru/20230419/34094911.html
Красота в веках: прогулка по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО - фото
Красота в веках: прогулка по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО - фото
На 2021 год в списке значились 1154 объекта.
2023-04-19T21:12+0500
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фото прогулка объектам всемирного наследия юнеско объекты культурного наследия юнеско фото природы добрые новости красивые фото красивая архитектура разных стран новости новость

Красота в веках: прогулка по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО - фото

21:12 19.04.2023
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Всемирное наследие ЮНЕСКО — это природные или созданные человеком объекты, которые имеют особую культурную, историческую или экологическую значимость. На 2021 год в списке значились 1154 объекта, из которых 897 культурные, 218 — природные и 39 — смешанные.
© iStock.com / Travel Wild

Петра — исторический и археологический город на юге Иордании.

Петра — исторический и археологический город на юге Иордании. - Sputnik Узбекистан
1/12
© iStock.com / Travel Wild

Петра — исторический и археологический город на юге Иордании.

© iStock.com / Vadim_Nefedov

Скульптуры солдат терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, Сиань, Шэньси, Китай.

Скульптуры солдат терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, Сиань, Шэньси, Китай. - Sputnik Узбекистан
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© iStock.com / Vadim_Nefedov

Скульптуры солдат терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, Сиань, Шэньси, Китай.

© AFP 2023 / Roberto Schmidt

Хава-Махал, или "Дворец Ветров", в старом городе Джайпуре, Индия.

Хава-Махал, или &quot;Дворец Ветров&quot;, в старом городе Джайпуре, Индия. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Roberto Schmidt

Хава-Махал, или "Дворец Ветров", в старом городе Джайпуре, Индия.

CC BY-SA 2.0 / Linar Khalitov / Вид на крепость Нарын-Кала (Дербент, Дагестан)Нарын-Кала - древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вид на крепость Нарын-Кала, Дербент, Дагестан - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 2.0 / Linar Khalitov / Вид на крепость Нарын-Кала (Дербент, Дагестан)
Нарын-Кала - древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
CC BY 3.0 / Claudio Margottini/UNESCO /

65-метровый Минарет Джема в Афганистане — изящное парящее сооружение, построенное в 12 веке.

65-метровый Минарет Джема в Афганистане — изящное парящее сооружение, построенное в 12 веке. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 3.0 / Claudio Margottini/UNESCO /

65-метровый Минарет Джема в Афганистане — изящное парящее сооружение, построенное в 12 веке.

© AFP 2023 / Clara Prima

Храм Боробудур в Магеланге, Центральная Ява.

Храм Боробудур в Магеланге, Центральная Ява. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Clara Prima

Храм Боробудур в Магеланге, Центральная Ява.

© AP Photo / Fernando Llano

Танцоры ацтеков ждут начала церемонии зажжения огня Pan Am на археологических раскопках Теотиуакан, Мексика.

Танцоры ацтеков ждут начала церемонии зажжения огня Pan Am на археологических раскопках Теотиуакан, Мексика. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Fernando Llano

Танцоры ацтеков ждут начала церемонии зажжения огня Pan Am на археологических раскопках Теотиуакан, Мексика.

CC BY 3.0 / Bruno Doucin/ Lionel Lalaité/UNESCO /

В районе почти недоступных пиков из песчаника в Греции монахи селились на этих "столбах неба" с 11 века.

В районе почти недоступных пиков из песчаника в Греции монахи селились на этих &quot;столбах неба&quot; с 11 века. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 3.0 / Bruno Doucin/ Lionel Lalaité/UNESCO /

В районе почти недоступных пиков из песчаника в Греции монахи селились на этих "столбах неба" с 11 века.

© iStock.com / Oversnap

Большая глиняная мечеть в центре Дженне в Сахаре, Мали.

Большая глиняная мечеть в центре Дженне в Сахаре, Мали. - Sputnik Узбекистан
9/12
© iStock.com / Oversnap

Большая глиняная мечеть в центре Дженне в Сахаре, Мали.

CC BY 3.0 / Patricia Alberth/UNESCO /

Исторический город Аюттхая в Таиланде.

Исторический город Аюттхая в Таиланде. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 3.0 / Patricia Alberth/UNESCO /

Исторический город Аюттхая в Таиланде.

CC BY-SA 4.0 / Roman Deckert / TripoliLebanonFair OscarNiemeyer LebanonPavilion2-RomanDeckert14102018 (cropped image)

Ливанский павильон, спроектированный в 1962 году на Международной ярмарке Рашида Карами в Триполи, Ливан.

Ливанский павильон, спроектированный в 1962 году на Международной ярмарке Рашида Карами в Триполи, Ливан. - Sputnik Узбекистан
11/12
CC BY-SA 4.0 / Roman Deckert / TripoliLebanonFair OscarNiemeyer LebanonPavilion2-RomanDeckert14102018 (cropped image)

Ливанский павильон, спроектированный в 1962 году на Международной ярмарке Рашида Карами в Триполи, Ливан.

© iStock.com / Marina Tobaruela

Мачу-Пикчу в Перу

Мачу-Пикчу в Перу - Sputnik Узбекистан
12/12
© iStock.com / Marina Tobaruela

Мачу-Пикчу в Перу

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