Красота в веках: прогулка по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО - фото

Петра — исторический и археологический город на юге Иордании.
Петра — исторический и археологический город на юге Иордании.
Скульптуры солдат терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, Сиань, Шэньси, Китай.
Скульптуры солдат терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, Сиань, Шэньси, Китай.
Хава-Махал, или "Дворец Ветров", в старом городе Джайпуре, Индия.
Хава-Махал, или "Дворец Ветров", в старом городе Джайпуре, Индия.
65-метровый Минарет Джема в Афганистане — изящное парящее сооружение, построенное в 12 веке.
65-метровый Минарет Джема в Афганистане — изящное парящее сооружение, построенное в 12 веке.
Храм Боробудур в Магеланге, Центральная Ява.
Храм Боробудур в Магеланге, Центральная Ява.
Танцоры ацтеков ждут начала церемонии зажжения огня Pan Am на археологических раскопках Теотиуакан, Мексика.
Танцоры ацтеков ждут начала церемонии зажжения огня Pan Am на археологических раскопках Теотиуакан, Мексика.
В районе почти недоступных пиков из песчаника в Греции монахи селились на этих "столбах неба" с 11 века.
В районе почти недоступных пиков из песчаника в Греции монахи селились на этих "столбах неба" с 11 века.
Большая глиняная мечеть в центре Дженне в Сахаре, Мали.
Большая глиняная мечеть в центре Дженне в Сахаре, Мали.
Исторический город Аюттхая в Таиланде.
Ливанский павильон, спроектированный в 1962 году на Международной ярмарке Рашида Карами в Триполи, Ливан.
Ливанский павильон, спроектированный в 1962 году на Международной ярмарке Рашида Карами в Триполи, Ливан.
Мачу-Пикчу в Перу
Мачу-Пикчу в Перу