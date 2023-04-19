https://uz.sputniknews.ru/20230419/uzbekistan-referendum-konstituciya-dosrochnoe-golosovanie-nachalo-34053052.html

В Узбекистане началось досрочное голосование на референдуме

В Узбекистане началось досрочное голосование на референдуме

С 19 до 26 апреля 2023 года участки досрочного голосования на референдуме по Конституции в новой редакции будут работать в будние, выходные и в праздничные дни.

2023-04-19T10:52+0500

2023-04-19T10:52+0500

2023-04-19T10:52+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

конституция

досрочное голосование

избирательные участки

заявление

общество

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане началось досрочное голосование на референдуме по Конституции республики в новой редакции. Оно стартовало за десять дней и закончится за три дня до референдума.В досрочном голосовании будут участвовать те, кто в день референдума 30 апреля не сможет находиться по месту своего жительства.В участковые избирательные комиссии уже доставили бюллетени для досрочного голосования. Чтобы проголосовать досрочно, гражданин должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением. В нем необходимо указать причину, по которой он будет отсутствовать в день референдума (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п.). После этого он получит бюллетень для досрочного голосования.Далее бюллетень заполнят в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования. Заполненный бланк в запечатанном конверте будет храниться в сейфе участковой комиссии до всенародного референдума.30 апреля, после того, как процесс голосования завершится, в урну для голосования опустят в конвертах бюллетени проголосовавших досрочно.На территории России проголосовать досрочно можно в 49 регионах. Урны с бюллетенями вскроют на участках 30 апреля после окончания голосования.Всего в РФ в день референдума откроют семь участков: на территории посольства в Москве, а также генконсульств во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Петербурге.Участки для досрочного голосования на референдуме будут работать с 9.00 до 18.00 (7.00—16.00 мск) в будние дни и с 12.00 до 16.00 (10.00—14.00 мск) — в выходные и праздничные дни.Читайте также: Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика

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