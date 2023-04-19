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В Узбекистане в этом году запустят около 70 фармпроектов
В Узбекистане в этом году запустят около 70 фармпроектов
Об этом стало известно на совещании с президентом Шавкатом Мирзиёевым, прошедшем 18 апреля. 19.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-19T09:10+0500
2023-04-19T09:10+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсудили проекты, реализуемые в том числе в сфере фармацевтики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Однако из-за проблем, связанных с поиском рынка сбыта, качеством и конкуренцией, объем производства в прошлом году несколько снизился, а импорт вырос.В связи с этим на совещании обсудили вопросы разработки дополнительных проектов в сфере фармацевтики и поддержки предприятий.Отметили, что в республике планируют реализовать 207 проектов на $725 млн, 68 из них наметили запустить в 2023 году.Глава государства также подчеркнул необходимость облегчения кредитной нагрузки на предпринимателей. Кроме того, отметили возможность освоения выпуска 400 видов новой продукции и замещения импорта на $670 млн за счет поддержки предприятий, не работающих в полную мощность. Для этого предприятиям предоставят револьверные кредиты до $1 млн сроком на 18 месяцев, а экспортерам — кредиты до $2 млн под залог страхования выручки.На совещании также рассмотрели возможность производства в нашей стране необходимых в онкологии и онкогематологии лекарственных средств и веществ на основе зарубежной технологии. Поставили задачу расширить количество предприятий, соответствующих требованиям стандарта GMP.Поручено ускорить реализацию проектов на территории Ташкентского фармацевтического кластера.
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узбекистан
В Узбекистане в этом году запустят около 70 фармпроектов
09:10 19.04.2023 (обновлено: 09:17 19.04.2023)
Об этом стало известно на совещании с президентом Шавкатом Мирзиёевым, прошедшем 18 апреля.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсудили проекты, реализуемые в том числе в сфере фармацевтики. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"За последние шесть лет в этой сфере было запущено 177 проектов на сумму 527 миллионов долларов. Иностранные инвестиции увеличились в 9 раз, а 35 предприятий внедрили у себя международный стандарт GMP. В результате производство увеличилось в 3 раза, экспорт — в 5 раз", — говорится в сообщении.
Однако из-за проблем, связанных с поиском рынка сбыта, качеством и конкуренцией, объем производства в прошлом году несколько снизился, а импорт вырос.
В связи с этим на совещании обсудили вопросы разработки дополнительных проектов в сфере фармацевтики и поддержки предприятий.
Отметили, что в республике планируют реализовать 207 проектов на $725 млн, 68 из них наметили запустить в 2023 году.
Глава государства также подчеркнул необходимость облегчения кредитной нагрузки на предпринимателей.
"Определили вхождение "Асакабанка" в проекты в качестве инвестора с долей участия до 25%. На финансирование проектов локализации и обеспечение оборотными средствами будут привлечены долгосрочные кредитные ресурсы в размере 300 миллионов долларов. При банке откроется центр фармацевтических проектов, который будет помогать предпринимателям", — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, отметили возможность освоения выпуска 400 видов новой продукции и замещения импорта на $670 млн за счет поддержки предприятий, не работающих в полную мощность. Для этого предприятиям предоставят револьверные кредиты до $1 млн сроком на 18 месяцев, а экспортерам — кредиты до $2 млн под залог страхования выручки.
На совещании также рассмотрели возможность производства в нашей стране необходимых в онкологии и онкогематологии лекарственных средств и веществ на основе зарубежной технологии. Поставили задачу расширить количество предприятий, соответствующих требованиям стандарта GMP.
Поручено ускорить реализацию проектов на территории Ташкентского фармацевтического кластера.