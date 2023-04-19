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В Узбекистане в этом году запустят около 70 фармпроектов

В Узбекистане в этом году запустят около 70 фармпроектов

Об этом стало известно на совещании с президентом Шавкатом Мирзиёевым, прошедшем 18 апреля. 19.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-19T09:10+0500

2023-04-19T09:10+0500

2023-04-19T09:17+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсудили проекты, реализуемые в том числе в сфере фармацевтики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Однако из-за проблем, связанных с поиском рынка сбыта, качеством и конкуренцией, объем производства в прошлом году несколько снизился, а импорт вырос.В связи с этим на совещании обсудили вопросы разработки дополнительных проектов в сфере фармацевтики и поддержки предприятий.Отметили, что в республике планируют реализовать 207 проектов на $725 млн, 68 из них наметили запустить в 2023 году.Глава государства также подчеркнул необходимость облегчения кредитной нагрузки на предпринимателей. Кроме того, отметили возможность освоения выпуска 400 видов новой продукции и замещения импорта на $670 млн за счет поддержки предприятий, не работающих в полную мощность. Для этого предприятиям предоставят револьверные кредиты до $1 млн сроком на 18 месяцев, а экспортерам — кредиты до $2 млн под залог страхования выручки.На совещании также рассмотрели возможность производства в нашей стране необходимых в онкологии и онкогематологии лекарственных средств и веществ на основе зарубежной технологии. Поставили задачу расширить количество предприятий, соответствующих требованиям стандарта GMP.Поручено ускорить реализацию проектов на территории Ташкентского фармацевтического кластера.

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