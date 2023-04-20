Завораживающие фото: как прошло редчайшее солнечное затмение

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Сегодня жители Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии и Филиппин могли наблюдать гибридное солнечное затмение. Оно стало первым в этом году. Гибридное затмение – это редкий тип солнечного затмения, который меняет свой вид от полного до кольцеобразного.