Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230420/34129698.html
Завораживающие фото: как прошло редчайшее солнечное затмение
Завораживающие фото: как прошло редчайшее солнечное затмение
Земляне увидели гибридное солнечное затмение.
2023-04-20T21:01+0500
2023-04-20T21:01+0500
фото
природа
космос
солнечное затмение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34129867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c18109adee08f1e082c7d915ec9a7d28.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34129867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a67782c4c975712530a29fd78ae92f7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото как прошло редчайшее солнечное затмение гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 это космос природа добрые новости
фото как прошло редчайшее солнечное затмение гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 это космос природа добрые новости

Завораживающие фото: как прошло редчайшее солнечное затмение

21:01 20.04.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Сегодня жители Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии и Филиппин могли наблюдать гибридное солнечное затмение. Оно стало первым в этом году. Гибридное затмение – это редкий тип солнечного затмения, который меняет свой вид от полного до кольцеобразного.
© AFP 2023 / Sonny Tumbelaka

Вид на солнечное затмение на курортном острове Бали в Индонезии.

Вид на солнечное затмение на курортном острове Бали в Индонезии. - Sputnik Узбекистан
1/11
© AFP 2023 / Sonny Tumbelaka

Вид на солнечное затмение на курортном острове Бали в Индонезии.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Женщина помогает дочери увидеть в телескоп солнечное затмение в Джакарте, Индонезия.

Женщина помогает дочери увидеть в телескоп солнечное затмение в Джакарте, Индонезия. - Sputnik Узбекистан
2/11
© AP Photo / Tatan Syuflana

Женщина помогает дочери увидеть в телескоп солнечное затмение в Джакарте, Индонезия.

© AFP 2023 / Bay Ismoyo

Вид на солнечное затмение в Джакарте.

Вид на солнечное затмение в Джакарте. - Sputnik Узбекистан
3/11
© AFP 2023 / Bay Ismoyo

Вид на солнечное затмение в Джакарте.

© AFP 2023 / Valentino Sariel Sousa

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта получил сковороду и палку, которые, согласно местным поверьям, помогут вернуть солнце во время солнечного затмения.

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта получил сковороду и палку, которые, согласно местным поверьям, помогут вернуть солнце во время солнечного затмения. - Sputnik Узбекистан
4/11
© AFP 2023 / Valentino Sariel Sousa

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта получил сковороду и палку, которые, согласно местным поверьям, помогут вернуть солнце во время солнечного затмения.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Индонезийские дети наблюдают за солнечным затмением в Джакарте.

Индонезийские дети наблюдают за солнечным затмением в Джакарте. - Sputnik Узбекистан
5/11
© AP Photo / Tatan Syuflana

Индонезийские дети наблюдают за солнечным затмением в Джакарте.

© AP Photo / Slamet Riyadi

Дети наблюдают за солнечным затмением, отраженным в основании телескопа.

Дети наблюдают за солнечным затмением, отраженным в основании телескопа. - Sputnik Узбекистан
6/11
© AP Photo / Slamet Riyadi

Дети наблюдают за солнечным затмением, отраженным в основании телескопа.

© AFP 2023 / Valentino Dariel Sousa

Вид на солнечное затмение через специальные очки.

Вид на солнечное затмение через специальные очки. - Sputnik Узбекистан
7/11
© AFP 2023 / Valentino Dariel Sousa

Вид на солнечное затмение через специальные очки.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Индонезийские женщины используют специальные очки, чтобы увидеть затмение.

Индонезийские женщины используют специальные очки, чтобы увидеть затмение. - Sputnik Узбекистан
8/11
© AP Photo / Tatan Syuflana

Индонезийские женщины используют специальные очки, чтобы увидеть затмение.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Вид на солнечное затмение в Джакарте.

Вид на солнечное затмение в Джакарте. - Sputnik Узбекистан
9/11
© AP Photo / Tatan Syuflana

Вид на солнечное затмение в Джакарте.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Люди лежат на земле в попытке увидеть затмение.

Люди лежат на земле в попытке увидеть затмение. - Sputnik Узбекистан
10/11
© AP Photo / Tatan Syuflana

Люди лежат на земле в попытке увидеть затмение.

© AP Photo / Lorenio L.Pereira

Гибридное солнечное затмение.

Гибридное солнечное затмение. - Sputnik Узбекистан
11/11
© AP Photo / Lorenio L.Pereira

Гибридное солнечное затмение.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0