https://uz.sputniknews.ru/20230420/34129698.html
Завораживающие фото: как прошло редчайшее солнечное затмение
Завораживающие фото: как прошло редчайшее солнечное затмение
Земляне увидели гибридное солнечное затмение.
2023-04-20T21:01+0500
2023-04-20T21:01+0500
2023-04-20T21:01+0500
фото
природа
космос
солнечное затмение
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фото как прошло редчайшее солнечное затмение гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 это космос природа добрые новости
фото как прошло редчайшее солнечное затмение гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 это космос природа добрые новости
Завораживающие фото: как прошло редчайшее солнечное затмение
Сегодня жители Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии и Филиппин могли наблюдать гибридное солнечное затмение. Оно стало первым в этом году. Гибридное затмение – это редкий тип солнечного затмения, который меняет свой вид от полного до кольцеобразного.
© AFP 2023 / Sonny Tumbelaka
Вид на солнечное затмение на курортном острове Бали в Индонезии.
Вид на солнечное затмение на курортном острове Бали в Индонезии.
© AP Photo / Tatan Syuflana
Женщина помогает дочери увидеть в телескоп солнечное затмение в Джакарте, Индонезия.
Женщина помогает дочери увидеть в телескоп солнечное затмение в Джакарте, Индонезия.
© AFP 2023 / Bay Ismoyo
Вид на солнечное затмение в Джакарте.
Вид на солнечное затмение в Джакарте.
© AFP 2023 / Valentino Sariel Sousa
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта получил сковороду и палку, которые, согласно местным поверьям, помогут вернуть солнце во время солнечного затмения.
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта получил сковороду и палку, которые, согласно местным поверьям, помогут вернуть солнце во время солнечного затмения.
© AP Photo / Tatan Syuflana
Индонезийские дети наблюдают за солнечным затмением в Джакарте.
Индонезийские дети наблюдают за солнечным затмением в Джакарте.
© AP Photo / Slamet Riyadi
Дети наблюдают за солнечным затмением, отраженным в основании телескопа.
Дети наблюдают за солнечным затмением, отраженным в основании телескопа.
© AFP 2023 / Valentino Dariel Sousa
Вид на солнечное затмение через специальные очки.
Вид на солнечное затмение через специальные очки.
© AP Photo / Tatan Syuflana
Индонезийские женщины используют специальные очки, чтобы увидеть затмение.
Индонезийские женщины используют специальные очки, чтобы увидеть затмение.
© AP Photo / Tatan Syuflana
Вид на солнечное затмение в Джакарте.
Вид на солнечное затмение в Джакарте.
© AP Photo / Tatan Syuflana
Люди лежат на земле в попытке увидеть затмение.
Люди лежат на земле в попытке увидеть затмение.
© AP Photo / Lorenio L.Pereira
Гибридное солнечное затмение.
Гибридное солнечное затмение.