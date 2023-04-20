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https://uz.sputniknews.ru/20230420/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-chetverg--34100328.html
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Какая погода будет сегодня в республике – в нашем материале.
2023-04-20T07:22+0500
2023-04-20T07:22+0500
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прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу синоптиков на территории страны дождя не будет, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 22-27°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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прогноз погоды на четверг 20 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
прогноз погоды на четверг 20 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня

Синоптики рассказали о погоде в четверг

07:22 20.04.2023
CC0 / pexels.com / Солнце и голубое небо
Солнце и голубое небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
CC0 / pexels.com /
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Какая погода будет сегодня в республике – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу синоптиков на территории страны дождя не будет, передает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 22-27°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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