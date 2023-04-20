https://uz.sputniknews.ru/20230420/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-chetverg--34100328.html

Синоптики рассказали о погоде в четверг

Синоптики рассказали о погоде в четверг

Какая погода будет сегодня в республике – в нашем материале.

2023-04-20T07:22+0500

2023-04-20T07:22+0500

2023-04-20T07:22+0500

узбекистан

ташкент

прогноз погоды

общество

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу синоптиков на территории страны дождя не будет, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 22-27°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

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