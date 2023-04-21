https://uz.sputniknews.ru/20230421/kak-odin-iz-drevneyshix-koranov-popal-v-tashkent--34153797.html

В Узбекистане хранят уникальный Коран – видео

В Узбекистане хранят уникальный Коран – видео

В Ташкенте хранится один из самых древних Коранов в мире.

2023-04-21T12:05+0500

2023-04-21T12:05+0500

2023-04-21T12:05+0500

видео

культура

религия

история

узбекистан

коран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34152266_40:0:2479:1372_1920x0_80_0_0_e3f6c60af8d62192491bef1d51f5878b.png

В медресе "Муйи Мубарак" в Ташкенте хранится рукопись Корана, которая была сделана более тысячи лет назад.Председатель совета почетных улемов Управления мусульман Узбекистана Шейх Абдулазиз Мансур рассказал, как и кем была создана рукопись.История священной книги до сих полна загадок. Его Высочество шейх раскрыл секрет, как рукопись смогла сохраниться спустя много веков – она написана на оленьей коже.Также Шейх рассказал, что существует несколько легенд о том, как рукопись попала в Узбекистан. Согласно одной легенде, рукопись привез Амир Темур. По другой версии, рукопись доставил Мухаддис Каффол Шоши. Сейчас Коран хранится в медресе “Муйи Мубарак” в Ташкенте, увидеть его может каждый желающий.Еще больше интересных видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео узбекистане хранят уникальный коран в ташкенте хранится один из самых древних коранов в мир медресе муйи мубарак что посмотреть рамазан хайит куда пойти в ташкенте новости новость культура религия история