https://uz.sputniknews.ru/20230421/kak-odin-iz-drevneyshix-koranov-popal-v-tashkent--34153797.html
В Узбекистане хранят уникальный Коран – видео
В Узбекистане хранят уникальный Коран – видео
В Ташкенте хранится один из самых древних Коранов в мире.
2023-04-21T12:05+0500
2023-04-21T12:05+0500
2023-04-21T12:05+0500
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В медресе "Муйи Мубарак" в Ташкенте хранится рукопись Корана, которая была сделана более тысячи лет назад.Председатель совета почетных улемов Управления мусульман Узбекистана Шейх Абдулазиз Мансур рассказал, как и кем была создана рукопись.История священной книги до сих полна загадок. Его Высочество шейх раскрыл секрет, как рукопись смогла сохраниться спустя много веков – она написана на оленьей коже.Также Шейх рассказал, что существует несколько легенд о том, как рукопись попала в Узбекистан. Согласно одной легенде, рукопись привез Амир Темур. По другой версии, рукопись доставил Мухаддис Каффол Шоши. Сейчас Коран хранится в медресе “Муйи Мубарак” в Ташкенте, увидеть его может каждый желающий.Еще больше интересных видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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видео узбекистане хранят уникальный коран в ташкенте хранится один из самых древних коранов в мир медресе муйи мубарак что посмотреть рамазан хайит куда пойти в ташкенте новости новость культура религия история
В Узбекистане хранят уникальный Коран – видео
В Ташкенте хранится один из самых древних Коранов в мире. Подробности – в сюжете Sputnik.
В медресе "Муйи Мубарак" в Ташкенте хранится рукопись Корана, которая была сделана более тысячи лет назад.
Председатель совета почетных улемов Управления мусульман Узбекистана Шейх Абдулазиз Мансур рассказал, как и кем была создана рукопись.
"Во времена халифа Хазрата Усмана, когда чтецов, которые знали Коран наизусть, оставалось все меньше и меньше, появились опасения — кто передаст Коран следующим поколениям, следующей умме? В связи с этим, приняли решение о создании книги. Самые лучшие каллиграфы копировали Мусхаф",- объяснил он.
История священной книги до сих полна загадок. Его Высочество шейх раскрыл секрет, как рукопись смогла сохраниться спустя много веков – она написана на оленьей коже.
Также Шейх рассказал, что существует несколько легенд о том, как рукопись попала в Узбекистан. Согласно одной легенде, рукопись привез Амир Темур. По другой версии, рукопись доставил Мухаддис Каффол Шоши.
Сейчас Коран хранится в медресе “Муйи Мубарак” в Ташкенте, увидеть его может каждый желающий.
Еще больше интересных видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.