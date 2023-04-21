Намаз на Рамазан: как прошла праздничная молитва в Ташкенте - фото

Подписаться на

В этом году в Узбекистане Рамазан хайит отмечается 21 апреля. Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 6:00 утра. О подготовке к хайит-намазу и атмосфере в мечети - в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.