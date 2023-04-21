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Намаз на Рамазан: как прошла праздничная молитва в Ташкенте - фото
Намаз на Рамазан: как прошла праздничная молитва в Ташкенте - фото
О подготовке к хайит-намазу в нашей фотоленте.
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фото
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фото как прошел праздничный намаз в ташкенте рамазан хайит намаз хазрат имам хаст имам ид аль фитр ташкент молитва новости новость 21 апреля
фото как прошел праздничный намаз в ташкенте рамазан хайит намаз хазрат имам хаст имам ид аль фитр ташкент молитва новости новость 21 апреля

Намаз на Рамазан: как прошла праздничная молитва в Ташкенте - фото

10:32 21.04.2023 (обновлено: 14:41 21.04.2023)
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В этом году в Узбекистане Рамазан хайит отмечается 21 апреля. Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 6:00 утра. О подготовке к хайит-намазу и атмосфере в мечети - в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В 2023 году Рамазан хайит отмечают 21 апреля.

В 2023 году Рамазан хайит отмечают 21 апреля. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В 2023 году Рамазан хайит отмечают 21 апреля.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мусульмане ждут начала праздничной молитвы.

Мусульмане ждут начала праздничной молитвы. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мусульмане ждут начала праздничной молитвы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В 06:00 утра в Ташкенте начался праздничный намаз.

В 06:00 утра в Ташкенте начался праздничный намаз. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В 06:00 утра в Ташкенте начался праздничный намаз.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мусульмане расстилают молитвенные коврики.

Мусульмане расстилают молитвенные коврики. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мусульмане расстилают молитвенные коврики.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Подготовка к праздничной молитве в мечети Хазрат Имам в Ташкенте.

Подготовка к праздничной молитве в мечети Хазрат Имам в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Подготовка к праздничной молитве в мечети Хазрат Имам в Ташкенте.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

С рассветом началась молитва.

С рассветом началась молитва. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

С рассветом началась молитва.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Более 10 тыс. человек собрались у мечети Хаст Имам на молитву.

Более 10 тыс. человек собрались у мечети Хаст Имам на молитву. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Более 10 тыс. человек собрались у мечети Хаст Имам на молитву.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам.

Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Дедушка и внук на молитве.

Дедушка и внук на молитве. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Дедушка и внук на молитве.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам.

Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мусульмане возвращаются домой после молитвы Рамазан хайит.

Мусульмане возвращаются домой после молитвы Рамазан хайит. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мусульмане возвращаются домой после молитвы Рамазан хайит.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Продажа лепешек после праздничного намаза.

Продажа лепешек после праздничного намаза. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Продажа лепешек после праздничного намаза.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня.

В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня.

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