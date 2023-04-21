https://uz.sputniknews.ru/20230421/kak-proshel-prazdnichnyy-namaz-v-tashkente---foto-34151489.html
Намаз на Рамазан: как прошла праздничная молитва в Ташкенте - фото
Намаз на Рамазан: как прошла праздничная молитва в Ташкенте - фото
О подготовке к хайит-намазу в нашей фотоленте.
2023-04-21T10:32+0500
2023-04-21T10:32+0500
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фото как прошел праздничный намаз в ташкенте рамазан хайит намаз хазрат имам хаст имам ид аль фитр ташкент молитва новости новость 21 апреля
фото как прошел праздничный намаз в ташкенте рамазан хайит намаз хазрат имам хаст имам ид аль фитр ташкент молитва новости новость 21 апреля
Намаз на Рамазан: как прошла праздничная молитва в Ташкенте - фото 10:32 21.04.2023 (обновлено: 14:41 21.04.2023)
В этом году в Узбекистане Рамазан хайит отмечается 21 апреля. Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 6:00 утра. О подготовке к хайит-намазу и атмосфере в мечети - в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В 2023 году Рамазан хайит отмечают 21 апреля.
В 2023 году Рамазан хайит отмечают 21 апреля.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мусульмане ждут начала праздничной молитвы.
Мусульмане ждут начала праздничной молитвы.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В 06:00 утра в Ташкенте начался праздничный намаз.
В 06:00 утра в Ташкенте начался праздничный намаз.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мусульмане расстилают молитвенные коврики.
Мусульмане расстилают молитвенные коврики.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подготовка к праздничной молитве в мечети Хазрат Имам в Ташкенте.
Подготовка к праздничной молитве в мечети Хазрат Имам в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С рассветом началась молитва.
С рассветом началась молитва.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Более 10 тыс. человек собрались у мечети Хаст Имам на молитву.
Более 10 тыс. человек собрались у мечети Хаст Имам на молитву.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам.
Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Дедушка и внук на молитве.
Дедушка и внук на молитве.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам.
Намаз Ид аль-Фитр в мечети Хаст Имам.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мусульмане возвращаются домой после молитвы Рамазан хайит.
Мусульмане возвращаются домой после молитвы Рамазан хайит.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Продажа лепешек после праздничного намаза.
Продажа лепешек после праздничного намаза.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня.
В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня.