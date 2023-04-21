https://uz.sputniknews.ru/20230421/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistantsev-segodnya-34138355.html

Какая погода ждет узбекистанцев сегодня

Какая погода ждет узбекистанцев сегодня

Какая погода будет сегодня в республике — в нашем материале.

2023-04-21T08:03+0500

2023-04-21T08:03+0500

2023-04-21T08:03+0500

узбекистан

ташкент

прогноз погоды

рамазан хайит

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу синоптиков на территории страны будет сухо, дождь не ожидается, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.Каракалпакстан, Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 23-28°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 24-29°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 25-30°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 20-25°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

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