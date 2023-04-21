https://uz.sputniknews.ru/20230421/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistantsev-segodnya-34138355.html
Какая погода ждет узбекистанцев сегодня
Какая погода ждет узбекистанцев сегодня
Какая погода будет сегодня в республике — в нашем материале.
2023-04-21T08:03+0500
2023-04-21T08:03+0500
2023-04-21T08:03+0500
узбекистан
ташкент
прогноз погоды
рамазан хайит
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0c/23284461_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_88e94e44cc5da5781b0646b924754f0d.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу синоптиков на территории страны будет сухо, дождь не ожидается, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.Каракалпакстан, Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 23-28°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 24-29°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 25-30°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 20-25°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0c/23284461_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fc7806df37f13f9d784fbb37016e9771.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды на пятницу 21 апреля рамазан хайит прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
прогноз погоды на пятницу 21 апреля рамазан хайит прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
Какая погода ждет узбекистанцев сегодня
Какая погода будет в пятницу на территории республики — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу синоптиков на территории страны будет сухо, дождь не ожидается, передает Узгидромет.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 23-28°.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 24-29°.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 25-30°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 20-25°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.