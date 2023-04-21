https://uz.sputniknews.ru/20230421/pobeda-teper-letaet-v-uzbekistan-34157366.html
"Победа" теперь летает в Узбекистан
"Победа" теперь летает в Узбекистан
Лоукостер запустил регулярные полеты из Москвы в Самарканд.
2023-04-21T15:07+0500
2023-04-21T15:07+0500
2023-04-21T15:07+0500
общество
узбекистан
самарканд
россия
москва
авиакомпания "победа"
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Авиакомпания "Победа" в пятницу выполнила свой первый полет в Узбекистан, передает РИА Новости. Самолет следовал из Москвы в Самарканд. Билеты на борт были полностью раскуплены. Регулярные полеты по маршруту Москва-Самарканд будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут проходить по понедельникам и пятницам. Узбекистан стал новым направлением лоукостера "Победа". На сегодняшний день авиакомпания летает также в Белоруссию, Турцию, ОАЭ и Армению. Читайте также:
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победа теперь летает в узбекистан российский лоукостер запустил полеты в самарканд купить билеты из москвы в самарканд новости новость авиакомпания победа
победа теперь летает в узбекистан российский лоукостер запустил полеты в самарканд купить билеты из москвы в самарканд новости новость авиакомпания победа
"Победа" теперь летает в Узбекистан
Российский лоукостер запустил регулярные полеты из Москвы в Самарканд.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Авиакомпания "Победа" в пятницу выполнила свой первый полет в Узбекистан, передает РИА Новости
.
Самолет следовал из Москвы в Самарканд. Билеты на борт были полностью раскуплены.
Регулярные полеты по маршруту Москва-Самарканд будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут проходить по понедельникам и пятницам.
Узбекистан стал новым направлением лоукостера "Победа". На сегодняшний день авиакомпания летает также в Белоруссию, Турцию, ОАЭ и Армению.