https://uz.sputniknews.ru/20230421/pobeda-teper-letaet-v-uzbekistan-34157366.html

"Победа" теперь летает в Узбекистан

"Победа" теперь летает в Узбекистан

Лоукостер запустил регулярные полеты из Москвы в Самарканд.

2023-04-21T15:07+0500

2023-04-21T15:07+0500

2023-04-21T15:07+0500

общество

узбекистан

самарканд

россия

москва

авиакомпания "победа"

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Авиакомпания "Победа" в пятницу выполнила свой первый полет в Узбекистан, передает РИА Новости. Самолет следовал из Москвы в Самарканд. Билеты на борт были полностью раскуплены. Регулярные полеты по маршруту Москва-Самарканд будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут проходить по понедельникам и пятницам. Узбекистан стал новым направлением лоукостера "Победа". На сегодняшний день авиакомпания летает также в Белоруссию, Турцию, ОАЭ и Армению. Читайте также:

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