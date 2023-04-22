https://uz.sputniknews.ru/20230422/34180243.html
Жутко красиво: самые мистические места нашей планеты
Жутко красиво: самые мистические места нашей планеты
Самые мистические места – в нашей фотоленте.
2023-04-22T21:00+0500
2023-04-22T21:00+0500
2023-04-22T21:00+0500
фото
мир
природа
земля
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фото самые мистические места нашей планеты самые страшные места планеты необычные места мира земля загадки человечества добрые новости фото природы мистика
фото самые мистические места нашей планеты самые страшные места планеты необычные места мира земля загадки человечества добрые новости фото природы мистика
Жутко красиво: самые мистические места нашей планеты
Планета Земля никогда не перестанет удивлять людей своими необычными местами. Некоторые из них притягивают людей уже многие десятилетия. Самые мистические места – в нашей фотоленте.
© iStock.com / Velirina
Девушка делает селфи на фоне горящего кратера "Врата ада", пустыня Каракумы в Туркменистане.
Девушка делает селфи на фоне горящего кратера "Врата ада", пустыня Каракумы в Туркменистане.
© iStock.com / Wirestock
Живописный вид на Чертов мост, отражающийся в озере в Германии.
Живописный вид на Чертов мост, отражающийся в озере в Германии.
© iStock.com / TeleMakro Fotografie (Ina Hensel
Люди гуляют по знаменитому Кривому лесу в Польше.
Люди гуляют по знаменитому Кривому лесу в Польше.
© iStock.com / sihasakprachum
Индонезийский рабочий несет серу, выброшенную вулканом Иджен.
Индонезийский рабочий несет серу, выброшенную вулканом Иджен.
© iStock.com / Pedro Alvera
Таинственные круги в африканской пустыне Намиб.
Таинственные круги в африканской пустыне Намиб.
© AP Photo / ATSUSHI TSUKADA
Школьники читают таблички в японском лесу Аокигахара у подножия горы Фудзи.
Школьники читают таблички в японском лесу Аокигахара у подножия горы Фудзи.
"Кровавый водопад" на леднике Тейлор в Антарктиде.
© AP Photo / Wilfredo Lee
Коралловой замок в штате Флорида.
Коралловой замок в штате Флорида.