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Жутко красиво: самые мистические места нашей планеты
Жутко красиво: самые мистические места нашей планеты
Самые мистические места – в нашей фотоленте.
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фото самые мистические места нашей планеты самые страшные места планеты необычные места мира земля загадки человечества добрые новости фото природы мистика

Жутко красиво: самые мистические места нашей планеты

21:00 22.04.2023
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НовостиTelegram
Планета Земля никогда не перестанет удивлять людей своими необычными местами. Некоторые из них притягивают людей уже многие десятилетия. Самые мистические места – в нашей фотоленте.
© iStock.com / Velirina

Девушка делает селфи на фоне горящего кратера "Врата ада", пустыня Каракумы в Туркменистане.

Девушка делает селфи на фоне горящего кратера &quot;Врата ада&quot;, пустыня Каракумы в Туркменистане. - Sputnik Узбекистан
1/9
© iStock.com / Velirina

Девушка делает селфи на фоне горящего кратера "Врата ада", пустыня Каракумы в Туркменистане.

© iStock.com / Wirestock

Живописный вид на Чертов мост, отражающийся в озере в Германии.

Живописный вид на Чертов мост, отражающийся в озере в Германии. - Sputnik Узбекистан
2/9
© iStock.com / Wirestock

Живописный вид на Чертов мост, отражающийся в озере в Германии.

© iStock.com / TeleMakro Fotografie (Ina Hensel

Люди гуляют по знаменитому Кривому лесу в Польше.

Люди гуляют по знаменитому Кривому лесу в Польше. - Sputnik Узбекистан
3/9
© iStock.com / TeleMakro Fotografie (Ina Hensel

Люди гуляют по знаменитому Кривому лесу в Польше.

© iStock.com / sihasakprachum

Индонезийский рабочий несет серу, выброшенную вулканом Иджен.

Индонезийский рабочий несет серу, выброшенную вулканом Иджен. - Sputnik Узбекистан
4/9
© iStock.com / sihasakprachum

Индонезийский рабочий несет серу, выброшенную вулканом Иджен.

© iStock.com / Pedro Alvera

Таинственные круги в африканской пустыне Намиб.

Таинственные круги в африканской пустыне Намиб. - Sputnik Узбекистан
5/9
© iStock.com / Pedro Alvera

Таинственные круги в африканской пустыне Намиб.

© AP Photo / ATSUSHI TSUKADA

Школьники читают таблички в японском лесу Аокигахара у подножия горы Фудзи.

Школьники читают таблички в японском лесу Аокигахара у подножия горы Фудзи. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / ATSUSHI TSUKADA

Школьники читают таблички в японском лесу Аокигахара у подножия горы Фудзи.

© Foto : Public domain/Peter Rejcek

"Кровавый водопад" на леднике Тейлор в Антарктиде.

&quot;Кровавый водопад&quot; на леднике Тейлор в Антарктиде. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/Peter Rejcek

"Кровавый водопад" на леднике Тейлор в Антарктиде.

CC BY 2.0 / Kevin / La Isla de las Munecas

Остров кукол в Мексике.

Остров кукол в Мексике. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 2.0 / Kevin / La Isla de las Munecas

Остров кукол в Мексике.

© AP Photo / Wilfredo Lee

Коралловой замок в штате Флорида.

Коралловой замок в штате Флорида. - Sputnik Узбекистан
9/9
© AP Photo / Wilfredo Lee

Коралловой замок в штате Флорида.

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