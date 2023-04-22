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В Сурхандарье предприниматель построил две многоэтажки для малоимущих
В Сурхандарье предприниматель построил две многоэтажки для малоимущих
Два пятиэтажных дома на 40 квартир спонсор, пожелавший остаться неизвестным, передал льготникам в праздник Рамазан-хайит. 22.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-22T09:05+0500
2023-04-22T09:05+0500
2023-04-22T09:05+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
малоимущие граждане
благотворительность
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Шерабадском районе Сурхандарьинской области местный предприниматель построил на собственные средства два пятиэтажных дома для малоимущих.Торжественное мероприятие по передаче ключей от квартир приурочили к Рамазан-хайиту. Сам щедрый спонсор попросил руководство района не называть его имя, сообщает УзА.Каждая из 40 двух- и трехкомнатных квартир в новых домах полностью обставлена мебелью и оснащена современной бытовой техникой, есть даже новое постельное белье.Ключи от жилья получили нуждающиеся граждане, малоимущие женщины и люди с инвалидностью.В прошлом году анонимный бизнесмен построил и подарил коттеджи 27 малообеспеченным семьям района.
узбекистан
сурхандарьинская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, сурхандарьинская область, малоимущие граждане, благотворительность
узбекистан, сурхандарьинская область, малоимущие граждане, благотворительность
В Сурхандарье предприниматель построил две многоэтажки для малоимущих
Два пятиэтажных дома на 40 квартир спонсор, пожелавший остаться неизвестным, передал льготникам в праздник Рамазан-хайит.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Шерабадском районе Сурхандарьинской области местный предприниматель построил на собственные средства два пятиэтажных дома для малоимущих.
Торжественное мероприятие по передаче ключей от квартир приурочили к Рамазан-хайиту. Сам щедрый спонсор попросил руководство района не называть его имя, сообщает УзА
.
Каждая из 40 двух- и трехкомнатных квартир в новых домах полностью обставлена мебелью и оснащена современной бытовой техникой, есть даже новое постельное белье.
Ключи от жилья получили нуждающиеся граждане, малоимущие женщины и люди с инвалидностью.
"Я рано потеряла родителей, меня растили дядя с тетей. В студенческие годы я жила в общежитии и даже не могла себе представить, что у меня бесплатно появится такая просторная и светлая квартира", - рассказала одна из получательниц нового жилья, Камола Гасанова.
В прошлом году анонимный бизнесмен построил и подарил коттеджи 27 малообеспеченным семьям района.