https://uz.sputniknews.ru/20230423/ravshan-irmatov-kandidat-post-vice--prezident-centralnoaziatskaya-futbolnaya-associaciya-34183264.html
Равшана Ирматова выдвинули на пост вице-президента CAFA
Равшана Ирматова выдвинули на пост вице-президента CAFA
Выборы на новый четырехлетний цикл пройдут 2 мая 2023 года в Душанбе на восьмом Конгрессе Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA).
2023-04-23T11:57+0500
2023-04-23T11:57+0500
2023-04-23T11:57+0500
узбекистан
равшан ирматов
кандидат
пост
cafa
конгресс
душанбе
выборы
таджикистан
футбол
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Кандидатуру первого вице-президента НОК, первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана, заместителя главы судейского комитета Азиатской футбольной конфедерации Равшана Ирматова выдвинули на пост вице-президента Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), сообщает ИА “Дунё”.Выборы на новый четырехлетний цикл (2023-2027) пройдут 2 мая 2023 года в столице Таджикистана Душанбе, где состоится восьмой Конгресс CAFA.Действующий президент Центральноазиатской футбольной ассоциации, председатель верхней палаты Маджлиси Оли Таджикистана, мэр города Душанбе Рустами Эмомали — единственный кандидат на предстоящих выборах главы CAFA.На Конгрессе изберут президента, двух вице-президентов, члена Исполнительного комитета Азиатской футбольной Конфедерации, представляющего CAFA, а также одного члена Исполкома Центральноазиатской футбольной ассоциации и одну женщину-члена Исполнительного комитета CAFA.Кандидат на пост президент CAFA (2023-2027):Кандидаты на посты вице-президентов CAFA:Кандидат в члены Исполнительного комитета АФК, представляющего CAFA:Кандидат в члены Исполнительного комитета CAFA:Напомним, что в Душанбе для участия в восьмом Конгрессе CAFA приедет глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни ИнфантиноCAFA создана в 2014 году. Она входит в один из пяти регионов Азиатской конфедерации футбола и объединяет футбольные федерации шести стран – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана и Афганистана.Читайте также: Узбекистанские рефери будут судить товарищеский матч Россия — Ирак
узбекистан
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узбекистан равшан ирматов кандидат пост ассоциация ца cafa таджикистан душанбе спорт
узбекистан равшан ирматов кандидат пост ассоциация ца cafa таджикистан душанбе спорт
Равшана Ирматова выдвинули на пост вице-президента CAFA
Выборы на новый четырехлетний цикл пройдут 2 мая 2023 года в Душанбе на восьмом Конгрессе Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA).
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik
. Кандидатуру первого вице-президента НОК, первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана, заместителя главы судейского комитета Азиатской футбольной конфедерации Равшана Ирматова выдвинули на пост вице-президента Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), сообщает
ИА “Дунё”.
Выборы на новый четырехлетний цикл (2023-2027) пройдут 2 мая 2023 года в столице Таджикистана Душанбе, где состоится восьмой Конгресс CAFA.
Действующий президент Центральноазиатской футбольной ассоциации, председатель верхней палаты Маджлиси Оли Таджикистана, мэр города Душанбе Рустами Эмомали — единственный кандидат на предстоящих выборах главы CAFA.
На Конгрессе изберут президента, двух вице-президентов, члена Исполнительного комитета Азиатской футбольной Конфедерации, представляющего CAFA, а также одного члена Исполкома Центральноазиатской футбольной ассоциации и одну женщину-члена Исполнительного комитета CAFA.
Кандидат на пост президент CAFA (2023-2027):
Рустами Эмомали (Таджикистан);
Кандидаты на посты вице-президентов CAFA:
Мохаммад Юсуф Коргар (Афганистан);
Арслан Айназаров (Туркменистан);
Равшан Ирматов (Узбекистан);
Кандидат в члены Исполнительного комитета АФК, представляющего CAFA:
Дастанбек Конокбаев (Кыргызстан);
Кандидат в члены Исполнительного комитета CAFA:
Напомним, что в Душанбе для участия в восьмом Конгрессе CAFA приедет глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
CAFA создана в 2014 году. Она входит в один из пяти регионов Азиатской конфедерации футбола и объединяет футбольные федерации шести стран – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана и Афганистана.