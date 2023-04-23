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https://uz.sputniknews.ru/20230423/uzbekistan-gimnastka-tahmina-ikromova-bronza-kubok-mira-baku-azerbaydzhan-34186565.html
Гимнастка из Узбекистана завоевала медали на Кубке мира в Баку
Гимнастка из Узбекистана завоевала медали на Кубке мира в Баку
Тахмина Икромова выиграла две бронзы в упражнениях с мячом и лентой
2023-04-23T18:21+0500
2023-04-23T18:21+0500
азербайджан
баку
гимнастика
федерация гимнастики узбекистана
соревнования
медали
спорт
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. На Кубке мира в Баку гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала бронзовую медаль в упражнении с мячом и медаль такого же достоинства в упражнении с лентой, сообщает Федерация гимнастики.Еще одна гимнастка из Узбекистана — Ёсмина Рахимова в упражнениях с лентой стала шестой.Сегодня, 23 апреля — заключительный день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике.Всего разыгрывают шесть комплектов медалей (четыре – в индивидуальных упражнениях и два - в групповых).В этот день определят победителей в индивидуальной программе в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также среди групповых команд в программах с пятью обручами и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.Напомним, что соревнования четвертого этапа Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Баку 21-23 апреля. В них участвуют 135 спортсменок из 40 стран, которые выступают в индивидуальных и групповых упражнениях.Читайте также: Тахмина Икрамова завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка мира
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азербайджан баку гимнастика соревнования федерация гимнастики узбекистана медали спорт
азербайджан баку гимнастика соревнования федерация гимнастики узбекистана медали спорт

Гимнастка из Узбекистана завоевала медали на Кубке мира в Баку

18:21 23.04.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаТахмина Икромова на турнире в Москве
Тахмина Икромова на турнире в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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На соревнованиях в столице Азербайджана Тахмина Икромова выиграла две бронзы в упражнениях с мячом и лентой.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. На Кубке мира в Баку гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала бронзовую медаль в упражнении с мячом и медаль такого же достоинства в упражнении с лентой, сообщает Федерация гимнастики.
Еще одна гимнастка из Узбекистана — Ёсмина Рахимова в упражнениях с лентой стала шестой.
Сегодня, 23 апреля — заключительный день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике.
Всего разыгрывают шесть комплектов медалей (четыре – в индивидуальных упражнениях и два - в групповых).
В этот день определят победителей в индивидуальной программе в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также среди групповых команд в программах с пятью обручами и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.
Напомним, что соревнования четвертого этапа Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Баку 21-23 апреля. В них участвуют 135 спортсменок из 40 стран, которые выступают в индивидуальных и групповых упражнениях.
Читайте также: Тахмина Икрамова завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка мира
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