https://uz.sputniknews.ru/20230423/uzbekistan-gimnastka-tahmina-ikromova-bronza-kubok-mira-baku-azerbaydzhan-34186565.html

Гимнастка из Узбекистана завоевала медали на Кубке мира в Баку

Гимнастка из Узбекистана завоевала медали на Кубке мира в Баку

Тахмина Икромова выиграла две бронзы в упражнениях с мячом и лентой

2023-04-23T18:21+0500

2023-04-23T18:21+0500

2023-04-23T18:21+0500

азербайджан

баку

гимнастика

федерация гимнастики узбекистана

соревнования

медали

спорт

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. На Кубке мира в Баку гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала бронзовую медаль в упражнении с мячом и медаль такого же достоинства в упражнении с лентой, сообщает Федерация гимнастики.Еще одна гимнастка из Узбекистана — Ёсмина Рахимова в упражнениях с лентой стала шестой.Сегодня, 23 апреля — заключительный день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике.Всего разыгрывают шесть комплектов медалей (четыре – в индивидуальных упражнениях и два - в групповых).В этот день определят победителей в индивидуальной программе в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также среди групповых команд в программах с пятью обручами и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.Напомним, что соревнования четвертого этапа Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Баку 21-23 апреля. В них участвуют 135 спортсменок из 40 стран, которые выступают в индивидуальных и групповых упражнениях.Читайте также: Тахмина Икрамова завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка мира

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