https://uz.sputniknews.ru/20230424/novye-funktsii-telegram-34213406.html
Делиться папками и обоями: Telegram представил новые функции
Делиться папками и обоями: Telegram представил новые функции
Теперь с помощью одной ссылки можно поделиться сразу целой папкой чатов. 24.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-24T22:00+0500
2023-04-24T22:00+0500
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Мессенджер Telegram представил целый ряд новых функций. Так, в новой версии приложения теперь можно поделиться сразу всей папкой с чатами с помощью одной ссылки.Кроме того, теперь пользователи могут установить любую фотографию или тему в качестве обоев для личных чатов. А собеседник может увидеть эти обои и установить такие же или свои собственные.Расширились функции ботов: теперь с их помощью прямо в мессенджере можно запускать веб-приложения и сервисы, а веб-приложения, запущенные из группы, могут предложить участникам режим совместной работы или игры.Разработчики оптимизировали интерфейс – упростили прокрутку вложений, упростили отправку отложенных сообщений и администрирование групп.Читайте также: В Узбекистане запустили Telegram-бот Референдум-2023
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telegram, мессенджер
Делиться папками и обоями: Telegram представил новые функции
22:00 24.04.2023 (обновлено: 22:07 24.04.2023)
Теперь с помощью одной ссылки можно поделиться сразу целой папкой чатов.
Мессенджер Telegram представил целый ряд новых функций. Так, в новой версии приложения теперь можно поделиться сразу всей папкой с чатами с помощью одной ссылки.
"Теперь можно создавать пригласительные ссылки для папок с чатами, чтобы быстро поделиться десятками чатов с друзьями или коллегами — например, пригласить их во все рабочие группы сразу или отправить подборку новостных каналов. Получатели смогут одним касанием добавить папку и присоединиться ко всем чатам в ней", - говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
Кроме того, теперь пользователи могут установить любую фотографию или тему в качестве обоев для личных чатов. А собеседник может увидеть эти обои и установить такие же или свои собственные.
Расширились функции ботов: теперь с их помощью прямо в мессенджере можно запускать веб-приложения и сервисы, а веб-приложения, запущенные из группы, могут предложить участникам режим совместной работы или игры.
Разработчики оптимизировали интерфейс – упростили прокрутку вложений, упростили отправку отложенных сообщений и администрирование групп.