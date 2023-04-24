https://uz.sputniknews.ru/20230424/novye-funktsii-telegram-34213406.html

Делиться папками и обоями: Telegram представил новые функции

Делиться папками и обоями: Telegram представил новые функции

Теперь с помощью одной ссылки можно поделиться сразу целой папкой чатов. 24.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-24T22:00+0500

2023-04-24T22:00+0500

2023-04-24T22:07+0500

это интересно

telegram

мессенджер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/14/25462331_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9eecefe44ac84aa3cdb91eddb5809bb6.jpg

Мессенджер Telegram представил целый ряд новых функций. Так, в новой версии приложения теперь можно поделиться сразу всей папкой с чатами с помощью одной ссылки.Кроме того, теперь пользователи могут установить любую фотографию или тему в качестве обоев для личных чатов. А собеседник может увидеть эти обои и установить такие же или свои собственные.Расширились функции ботов: теперь с их помощью прямо в мессенджере можно запускать веб-приложения и сервисы, а веб-приложения, запущенные из группы, могут предложить участникам режим совместной работы или игры.Разработчики оптимизировали интерфейс – упростили прокрутку вложений, упростили отправку отложенных сообщений и администрирование групп.Читайте также: В Узбекистане запустили Telegram-бот Референдум-2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

telegram, мессенджер