https://uz.sputniknews.ru/20230424/peskov-zayavleniya-chto-ekonomika-rf-zagibaetsya--eto-vrane-34211468.html

Песков: заявления, что экономика РФ загибается, — это вранье

Песков: заявления, что экономика РФ загибается, — это вранье

Пресс-секретарь президента России выступил на марафоне "Знание.Первые".

2023-04-24T20:27+0500

2023-04-24T20:27+0500

2023-04-24T20:27+0500

россия

дмитрий песков

санкции

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ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Он также добавил, что Польша сейчас охвачена русофобией, но это пройдет.

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