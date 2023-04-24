https://uz.sputniknews.ru/20230424/peskov-zayavleniya-chto-ekonomika-rf-zagibaetsya--eto-vrane-34211468.html
Песков: заявления, что экономика РФ загибается, — это вранье
Песков: заявления, что экономика РФ загибается, — это вранье
Пресс-секретарь президента России выступил на марафоне "Знание.Первые".
2023-04-24T20:27+0500
2023-04-24T20:27+0500
2023-04-24T20:27+0500
россия
дмитрий песков
санкции
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ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Он также добавил, что Польша сейчас охвачена русофобией, но это пройдет.
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россия пресс-секретарь президента дмитрий песков санкции
россия пресс-секретарь президента дмитрий песков санкции
Песков: заявления, что экономика РФ загибается, — это вранье
Пресс-секретарь президента России выступил на марафоне "Знание.Первые".
ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Заявления о том, что санкции против России работают и экономика страны загибается - это вранье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии - они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. Дословно президент США говорил. Это вранье", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".
Он также добавил, что Польша сейчас охвачена русофобией, но это пройдет.