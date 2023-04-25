https://uz.sputniknews.ru/20230425/mirziyoev-innoprom--effektivnaya-ploschadka-dlya-nalajivaniya-dolgosrochnyx-svyazey--34221517.html
Мирзиёев: ИННОПРОМ — эффективная площадка для налаживания долгосрочных связей
Мирзиёев: ИННОПРОМ — эффективная площадка для налаживания долгосрочных связей
Президент республики подготовил для участников выставки обращение.
2023-04-25T11:11+0500
2023-04-25T11:11+0500
2023-04-25T11:44+0500
иннопром — 2023
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
россия
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев зачитал обращение президента Шавката Мирзиёева к участникам Иннопрома, передает корреспондент Sputnik.По словам президента, форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для налаживания долгосрочных партнерских связей и углубления промышленной кооперации, обмена передовыми технологиями и инновационными разработками.Участие в сегодняшней выставке предпринимателей из стран СНГ, Турции, Ирана, Индии, Южной Кореи и многих других открывает новые возможности для формирования взаимных рынков и углубления кооперации.Отдельно глава Узбекистана отметил развитие узбекско-российских отношений, которые в последние годы становятся только динамичнее.В прошлом году состоялось около 80 взаимных визитов. В качестве примера успешного сотрудничества президент привел совместную работу в создании индустриальных парков в Ташкентской и Джизакской областях.Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона. Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана. Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
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иннопром эффективная площадка для налаживания связей иннопром в ташкенте кто участвует тема мирзиёев участники что обсудят в чем смысл иннопром это что новости новость предприниматели бизнес узбекистан россия отношения сотрудничество
иннопром эффективная площадка для налаживания связей иннопром в ташкенте кто участвует тема мирзиёев участники что обсудят в чем смысл иннопром это что новости новость предприниматели бизнес узбекистан россия отношения сотрудничество
Мирзиёев: ИННОПРОМ — эффективная площадка для налаживания долгосрочных связей
11:11 25.04.2023 (обновлено: 11:44 25.04.2023)
Дополняется
Президент республики подготовил для участников выставки обращение, в котором отметил роль Иннопрома.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев зачитал обращение президента Шавката Мирзиёева к участникам Иннопрома, передает корреспондент Sputnik.
По словам президента, форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для налаживания долгосрочных партнерских связей и углубления промышленной кооперации, обмена передовыми технологиями и инновационными разработками.
Участие в сегодняшней выставке предпринимателей из стран СНГ, Турции, Ирана, Индии, Южной Кореи и многих других открывает новые возможности для формирования взаимных рынков и углубления кооперации.
Отдельно глава Узбекистана отметил развитие узбекско-российских отношений, которые в последние годы становятся только динамичнее.
"Несмотря на непростые условия, удается поддерживать устойчивые темпы роста взаимной торговли и расширять масштабы кооперации ведущих предприятий двух стран, также увеличивается число совместных предприятий, а портфели инвестиционных проектов насчитывают десятки млрд долларов, налажены тесные партнерские связи между регионами наших стран, имеющими большой потенциал практического взаимодействия", — сказал он.
В прошлом году состоялось около 80 взаимных визитов. В качестве примера успешного сотрудничества президент привел совместную работу в создании индустриальных парков в Ташкентской и Джизакской областях.
Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона.
Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.