https://uz.sputniknews.ru/20230425/mirziyoev-innoprom--effektivnaya-ploschadka-dlya-nalajivaniya-dolgosrochnyx-svyazey--34221517.html

Мирзиёев: ИННОПРОМ — эффективная площадка для налаживания долгосрочных связей

Мирзиёев: ИННОПРОМ — эффективная площадка для налаживания долгосрочных связей

Президент республики подготовил для участников выставки обращение.

2023-04-25T11:11+0500

2023-04-25T11:11+0500

2023-04-25T11:44+0500

иннопром — 2023

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

россия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев зачитал обращение президента Шавката Мирзиёева к участникам Иннопрома, передает корреспондент Sputnik.По словам президента, форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для налаживания долгосрочных партнерских связей и углубления промышленной кооперации, обмена передовыми технологиями и инновационными разработками.Участие в сегодняшней выставке предпринимателей из стран СНГ, Турции, Ирана, Индии, Южной Кореи и многих других открывает новые возможности для формирования взаимных рынков и углубления кооперации.Отдельно глава Узбекистана отметил развитие узбекско-российских отношений, которые в последние годы становятся только динамичнее.В прошлом году состоялось около 80 взаимных визитов. В качестве примера успешного сотрудничества президент привел совместную работу в создании индустриальных парков в Ташкентской и Джизакской областях.Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона. Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана. Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

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